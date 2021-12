Inside Line: Merci Max et Lewis, triste que cela se soit mal terminé

La poussière sera-t-elle un jour retombée sur le Championnat du monde de Formule 1 2021 ? S’il y a bien eu une saison très controversée, c’est bien celle-ci. S’il y a jamais eu une course très controversée, c’était le Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour la saison.

Il y a trois côtés à cette histoire : Le Bon, La Brute et Le Truand et il y a plus d’un Truand…

Le bon

Tout d’abord, un grand merci à Max Verstappen et Lewis Hamilton pour s’être battus sans cesse pendant 22 rounds, livrant une saison pour les âges, un combat mené (littéralement) jusqu’au bout et décidé dans le tout dernier tour.

Je suppose qu’il n’est pas surprenant que celui-ci se termine mal. Après tout, ils s’étaient écrasés l’un contre l’autre deux fois et avaient « gratté de la peinture » assez souvent alors que leurs équipes respectives lançaient tout dans ce concours des plus serrés.

Dimanche soir, ni l’un ni l’autre ne se sont trompés, Hamilton et Verstappen ont fait tout ce qu’ils pouvaient jusqu’à ces étapes finales, où Nicholas Latifi est devenu le Timo Glock de Max.

Vous vous souvenez de Timo, le gars que Hamilton a dépassé pour battre Felipe Massa au Brésil en 2008 ?

A l’époque Felipe était Champion du Monde… la famille Massa pensait donc ce jour-là à Interlagos, jusqu’à ce que Hamilton passe devant Glock pour marquer suffisamment de points pour voler le titre au Brésilien, au Brésil. C’était brutal

Karma est une garce et a clairement une longue mémoire, car 13 (!) ans plus tard, il a distribué une dose similaire de Massa-pain à Hamilton. Le titre était sa dernière nuit sur le circuit de Yas Marina jusqu’à ce qu’il ne le soit pas. Des circonstances légèrement différentes ont privé Lewis de son huitième titre, mais les parallèles sont clairement là.

En parlant de Lewis, tout ce que je peux dire, c’est quel champion il est. Tout le week-end, il était cool et calme ; avoir perdu le titre d’une manière aussi controversée et chaotique lui aura fait mal, mais il s’est emparé de Max et a félicité l’homme d’une douzaine d’années son cadet qui vient de le battre.

Ses premiers mots : « Tout d’abord un grand bravo à Max et à son équipe. Je pense que nous avons fait un travail incroyable cette année.

Bien sûr, cela fait partie de son scénario, mais au moins il avait les couilles et l’esprit sportif pour prononcer ces mots comme s’il le pensait. C’est ce qu’on appelle le sang-froid et la classe dont notre septuple champion du monde de F1 a énormément dans son répertoire. Pur respect et fierté pour le champion.

Imaginez si les rôles étaient inversés ?

Eh bien, heureusement pour Max, ils ne le sont pas, car lui non plus n’a rien fait de mal cette nuit-là, à part avoir été expulsé de la ligne, du pôle forcé de se replier derrière Lewis au départ rapide pendant presque le reste de la nuit; jusqu’à ce qu’il se retrouve derrière la Mercedes d’Hamilton, sur des pneus Pirelli Hard bien usés, dans une Red Bull chaussée d’un nouveau jeu de Softs.

C’était le jeu là-bas et puis. Lewis a défendu courageusement mais il était à court de munitions.

Verstappen ne s’est pas trompé au redémarrage, même s’il a failli le faire lorsqu’il a été satisfait de la gâchette avant le redémarrage, mais a ensuite attaqué tôt et pris le contrôle de la course de sprint d’un tour qui a finalement décidé de ce titre.

Le mauvais

Michel Masi. L’Australien jusqu’ici peu connu (en dehors de la F1) a plongé dans le grand bain après le décès prématuré de Charlie Whiting, a tâtonné trop de fois cette année et doit supporter le poids de certaines décisions d’arbitrage atroces qui seront à jamais une tache sur ce qui était le plus incroyable saison.

Oubliez le catalogue des mauvaises décisions au cours de l’année, la plus flagrante étant son incapacité à tirer parti des sales tactiques de Verstappen lors du Grand Prix du Brésil. Cet échec l’a hanté jusqu’au tout dernier tour de course à Abu Dhabi.

Dans le sport, le meilleur arbitre est celui dont personne ne sait qu’il est là, il laisse le jeu couler et devient presque caché sur le terrain de jeu.

Masi était rarement que toute l’année, il était trop médiatisé pour toutes les mauvaises raisons, notamment le dimanche soir de la course la plus importante du sport – le Grand Prix du siècle – avec plus de globes oculaires regardant la F1 que jamais, quand il le plus important, lui et ses commissaires FIA ont massivement laissé tomber la balle avec les décisions qu’ils ont prises (ou n’ont pas prises) à partir du moment où le malheureux Nicholas Latifi a écrasé sa Williams pour changer tout le teint de la course et finalement du championnat.

Le chaos qui s’ensuivit montra clairement que Masi et ses hommes n’avaient pas fait leurs devoirs avant cette course. Ils n’avaient pas pris en compte tous les scénarios, dont ils auraient sûrement discuté avant une rencontre aussi cruciale, les enjeux étant si importants.

Masi ne s’est-il pas assis avec les commissaires sportifs pour envisager des scénarios possibles : et s’il y avait un accident en fin de course étant évident ?

À la télévision, il était clair qu’ils n’avaient pas envisagé un tel scénario car personne ne savait ce qui se passait pendant que Masi, essayant désespérément de paraître calme, répondait aux appels de mecs agités sur les murs des stands Red Bull et Mercedes. En fin de compte, il a ouvertement ignoré les règles avec le redémarrage et les dépassements des voitures doublées.

Certains y sont parvenus, d’autres pas lorsque le règlement stipule que la course ne peut reprendre, pour des raisons de sécurité, qu’un tour après que toutes les voitures se soient débouclées. Ce n’était pas le cas à Abu Dhabi.

C’est une très, très mauvaise décision. Plus juste et beaucoup plus intelligent aurait été de signaler la course au moment où ils ont tiré les extincteurs sur la Williams touchée. Si la sécurité était un problème, ils n’auraient pas permis aux commissaires de piste de récupérer la voiture dans des conditions de drapeau jaune, du moins pas là où Latifi s’est plongé là où elle est très étroite.

S’ils avaient fait cela, Masi et ses hommes étaient damnés aussi, Red Bull aurait crié au scandale parce que l’avantage qu’ils ont obtenu au stand et à boulonner des Softs frais se serait évaporé car dans des conditions de drapeau rouge, Hamilton aurait pu changer de pneus.

De plus, si Hamilton avait piqué lorsque Latifi s’est écrasé, Max serait probablement resté à l’écart et cela aurait été une inversion des rôles.

Le moche

Nous avons tous vu ce qui s’est passé, et personne ne peut être satisfait du rôle de Masi dans la finale, et en repensant à son bulletin, il a échoué cette année et doit être responsable de trop de mauvaises décisions prises cette année.

Le plus laid de cette pièce est simplement de dire : Masi devrait être licencié.

Et la FIA doit envisager un poste de commissaires permanents et recruter un autre directeur de course car la F1 était une gêne dimanche soir à Yas Marina, une nuit où le sport aurait dû enchanter tout cela a laissé de nombreux neutres parmi nous déçus.

Pour le courage et la greffe qu’ils ont mis dans leurs campagnes, et l’ampleur de leur talent et de leurs compétences, Lewis et Max, Red Bull et Mercedes ainsi que tous les fans de F1 ne méritaient pas le gâchis que Masi et les commissaires nous ont servi dimanche.

Alors que beaucoup s’en prennent à Toto Wolff pour avoir fait dérailler le combat et peut-être en justice – bien qu’il soit très peu probable que Max soit déchu du titre – j’applaudis le patron de Mercedes pour cela, car c’est ce qui devrait être fait pour exposer les lacunes de la FIA et les forcer à remplir le rôle de directeur de course F1 avec quelqu’un qui peut faire le travail.

C’est le principe de l’affaire qui créera un précédent pour s’assurer qu’un tel arbitrage de mauvaise qualité ne se reproduise plus jamais.

Moche de Wolff pour oublier les milliers dans les usines qui ont remporté l’autre titre mondial

Cependant, au milieu de sa rage très visible et de ses matchs d’argot à la radio, Wolff a négligé de couvrir son équipe d’éloges qu’elle méritait tant, remporter un huitième titre consécutif des constructeurs de F1 est un exploit remarquable.

Plus de 1 000 personnes qui ont veillé à ce que la voiture de Lewis soit la meilleure des meilleures depuis une décennie, ont mérité un cri de leur patron dont le sang-froid tout au long de la course à l’autocuiseur était indigne de la tête d’une équipe aussi puissante.

Pour Mercedes, c’était une grande victoire pour le titre des constructeurs avec le gros prix qui l’accompagne, que Wolff a minimisé par ses singeries.

Les gens que Lewis remercie toujours après sa victoire méritaient mieux de leur patron dimanche soir.

Pour défendre Merc, imaginez le shitshow si les rôles étaient inversés et que Red Bull était les perdants ; Christian Horner, le Docteur et ses Bulls feraient exactement la même chose : le contester, le poursuivre en justice, menacer de quitter le sport ; l’habituel etc etc.

Cela fait partie du jeu lorsque les marges sont si exceptionnellement fines.

La doublure d’argent

Sur le plan sportif, il faut dire que Max Verstappen est un digne champion du monde de F1, le meilleur l’a gagné et le mérite amplement, tout comme notre sport.

Cependant, la ligne fine entre le premier et le deuxième en 2021 était aussi petite qu’elle ne l’a jamais été.

En conclusion, en tant que fan de F1, il était difficile d’être neutre cette année, j’ai la gueule de bois mais je suis très heureux pour Red Bull et Max mais en même temps je ressens de la douleur pour Lewis et j’admire Mercedes pour être l’équipe la plus dominante ce le sport a été témoin depuis 2014.

En conclusion, après 22 tours incroyables, je ne peux m’empêcher d’être triste qu’une plus belle saison de F1 se soit terminée de manière si bâclée et maladroite. Nous méritions tous mieux.