Inside Line: Russell s’est trompé d’écart à un prix énorme

Ayrton Senna l’a dit: «Si vous n’obtenez pas l’écart, vous n’êtes pas un pilote de course.» Dimanche, lors d’un passionnant Grand Prix d’Émilie-Romagne, George Russell est allé en chercher un sur Valtteri Bottas, mal calculé, s’est écrasé en payant un prix élevé et avec cela, une belle opportunité pour lui est allé mendier.

Soyons honnêtes, Russell l’envoyer à l’extérieur alors qu’ils se précipitaient dans Variante Tamburello était un truc de boules, les conditions ne favorisaient pas ce genre de bravoure comme nous l’avons vu dans le désordre qui en a résulté.

En tant que pilote de course, on s’attendait à ce que Russell cherche l’écart, imaginez si le mouvement avait fonctionné, s’il l’avait fait tenir; si l’herbe avait été 10 cm plus loin, il aurait probablement dépassé, mais le destin en a décidé autrement et les voitures sont entrées en collision. Avec un peu plus de chance et cela aurait pu être le meilleur dépassement de la dernière décennie.

Mais maintenant que le jet est presque réglé, les faits sont: Bottas et Russell ont un DNF en plus de leur nom pour leurs efforts à Imola; les deux voitures ont besoin d’une réparation lourde et coûteuse; Le patron de Mercedes et mentor des deux pilotes est très énervé contre le plus jeune qui a ensuite été contraint de s’excuser.

C’est là que le contexte de cet épisode d’une saga en cours prend de l’importance.

Après avoir brillé à Sakhir l’année dernière et son excellence globale à l’arrière de la grille Williams, Russell est un candidat de choix pour un siège Mercedes. Si l’équipe de Wolff n’était pas devant le matériel de grille chaque week-end, l’Anglais aurait peut-être même été dans la voiture cette année.

Mais la domination totale du sport permet à Mercedes – faites que Wolff seul – d’être le maître de marionnettes d’un sport dans lequel il exerce beaucoup trop de pouvoir, de plus en plus, Bottas a donc été retenu comme ailier de Lewis Hamilton et Russell a dû attendre au moins une autre année. pour un appel à la meilleure équipe du sport.

Un siège avec Mercedes en 2022 semblait plus probable que jamais pour le joueur de 23 ans, dans un sens ou dans l’autre.

Premièrement, dans le scénario improbable où si Hamilton décide de démissionner, Russell serait le principal candidat pour le siège. Cependant, si le champion du monde décidait de rester, Bottas aurait la hache à la fin de l’année.

À la suite d’Imola dimanche, ce plan pourrait être raté sinon pour une autre année, peut-être pour toujours.

Il doit être très clair que le péché de Russell n’était pas de s’écraser avec Bottas, il courait, il a commis une erreur et en a payé le prix. Ce qui est tout à fait inacceptable, ce sont ses actions putrides par la suite.

De la descente de sa Williams cassée, de la charge à la voiture accidentée de Bottas, la tirade dirigée vers le Finlandais assis, assommé dans sa voiture accidentée et la gifle sur le casque. Puis pour couronner le tout, dans un style Vettel-esque pour diffuser son erreur, il a accusé le conducteur de Mercedes d’avoir tenté de les tuer tous les deux.

Et puis craché, la «connerie» comme le disait Wolff, à propos d’un accord des pilotes pour ne pas se moquer d’une voiture qui dépassait, Bottas n’a rien fait de la sorte. Tout cela était un écran de fumée de Russell pour dissimuler son erreur flagrante.

C’était moche, méchanceté et stupidité (oui stupide voir ci-dessous) que peu avaient vu à Russell auparavant; une crise de colère qui peut tempérer une partie de l’adulation qui lui a été adressée. C’était une conduite inconvenante d’un sportif et, à mon avis, mérite une interdiction d’une course pour cela.

Vous ne pouvez pas gifler vos adversaires sauf s’il s’agit d’un match de boxe ou d’un concours d’arts martiaux. Pas même le rugby ou la NFL.

Accordé un jour plus tard, il a dit “ce n’était pas mon jour le plus fier” et s’est excusé auprès de Bottas, mais il est clair qu’il a été forcé de le faire, et je vais risquer une supposition et dire que Toto l’a fustigé et lui a lu l’acte d’émeute . Il faut donc se demander si les excuses sont authentiques? Ou politique?

Quoi qu’il en soit, Russell peut réfléchir à la façon dont il a saisi une occasion en or d’être un super-héros ce jour-là, mais sa stupidité l’a emporté. Imagine ça…

Autour du 30e tour, avec Russell se rapprochant de Bottas à un rythme moyen, pourquoi ne pas passer par la radio et dire: «Hé les gars, dites à Toto – je veux dire Mercedes – je suis plus rapide que Valtteri, que dois-je faire? Je vais accrocher la station jusqu’à ce que je reçoive un mot, mais putain, je suis beaucoup plus rapide… »

Boom. Home-run directement dans une fenêtre à Brackley. Humiliation ultime. Au revoir Bottas. Peut-être même avec effet immédiat, George à Merc et Val retour à Williams pour Portimao.

Et si Williams était vif ou avait au moins les meilleurs intérêts de Russell à cœur, ils auraient peut-être passé à la radio plus tôt et ont dit à leur chauffeur: «George, excellent travail. Maintenez la station. Tu es plus rapide que Valtteri, on va appeler Toto – je veux dire Merc – et te demander quoi faire. Pendant ce temps, maintenez la station, enregistrez vos pneus, etc. »

Maintenant, cela aurait anéanti la carrière de Bottas sur place! Le gars de Williams qui demandait à passer le n ° 77 alors qu’il était doublé par son coéquipier Lewis Hamilton aurait été difficile à justifier.

Mais maintenant, les singeries immatures de Russell, le mauvais esprit sportif et le manque de respect pur ce jour-là le hanteront, ce qui, associé à la stupidité de déclencher la colère de Wolff, aurait pu acheter à Bottas plus de temps dans la grande équipe aux dépens de Geroge.

Dans le sillage du dernier Grand Prix d’Imola, quatre décennies depuis qu’il l’a prononcé, à cet âge de 280 personnages, il est peut-être temps de réécrire ce fameux séné-isme pour l’adapter à la F1 moderne, en changeant: «Si vous n’y allez pas pour l’écart, vous n’êtes pas un pilote de course »à:

«Assurez-vous qu’il y a un écart avant de vous lancer et, si vous vous écrasez, taisez-vous et ne faites pas chier le gars qui contrôle votre avenir et la F1 d’ailleurs, à savoir votre patron.

D’accord, cela ne fera pas pour un t-shirt de présentation, mais c’est peut-être la différence entre Russell être dans une Mercedes l’année prochaine ou non.