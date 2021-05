Inside Line: Temps pour un pilote américain en Formule 1

Week-end Indianapolis 500! Pour ma part, je suis super excité pour l’un des grands moments forts de l’année d’aussi loin que je me souvienne et j’ai hâte de voir la 105e édition de l’un des plus grands événements du sport automobile.

Je ne serai pas lyrique sur la course légendaire, dont la sensation et la cruauté à double tranchant sont gravées dans l’histoire – y a-t-il un endroit plus dangereux pour les voitures de course? Et pourtant, ils le feront de toute façon, car gagner l’Indy 500 est un billet pour l’immortalité sportive.

Cet article traite davantage de l’arrivée réelle de la Formule 1 en Amérique et de la manière dont cela devrait être réalisé.

Autant que la F1 concerne les équipes, en fin de compte, les gens paient surtout leur argent pour voir les pilotes. Ce sont les stars et sans elles, il est presque impossible de vraiment vendre le sport à un public américain très éloigné de la culture eurocentrique dont la F1 est certainement.

La F1 a désespérément besoin d’un pilote américain dans une équipe de premier plan pour vraiment décrocher le jackpot aux États-Unis. Un vrai talent local avec une équipe parmi les trois premiers. Sans cela, la F1 manque le truc le plus important du livre pour conquérir un public inexploité de l’autre côté de l’étang.

Et pour cela, il n’y a pas de meilleur endroit qu’Indycar qui pendant trop longtemps a été largement ignoré par la F1.

À l’instar de la Formule 2, la série nourricière reconnue pour la F1, Indycar est une série monotype et un terrain de jeu égal pour que les talents émergent dans des conditions rigoureusement compétitives.

Le fait que la première série à roues ouvertes des États-Unis ne soit pas considérée comme une série d’alimentation supplémentaire est dû à la myopie de tout le monde en F1. Le Champion Indycar devrait au moins passer un test avec l’équipe championne du monde de F1, même le vainqueur de l’Indy 500. Pourquoi pas? Une démonstration de solidarité et de respect.

Parce que d’Indycar ils trouveront le prochain espoir américain, pas F2. Et pourquoi forcer un gars qui a fait sa marque en Indycar à faire des saisons de F3 et F2?

Pourquoi ne pas accélérer le pipeline et rendre la série pertinente en tant que vivier de talents?

Avant de se pencher sur qui peut intervenir, gardons à l’esprit que le dernier pilote américain à remporter un Grand Prix était Mario Andretti il ​​y a près d’un demi-siècle. Et Scott Speed, le dernier à avoir couru une saison complète en F1 en 2006. Avant lui, en 1993, Michael Andretti avait presque une saison complète avec McLaren avant d’arrêter.

Plus récemment, Alexander Rossi a disputé cinq courses avec l’équipe désormais disparue et malheureuse de Marussia, ce qui ressemble aux Willaims d’aujourd’hui pour ceux qui n’étaient pas là ou qui ont oublié.

C’est un bilan assez sombre pour une nation imprégnée d’histoire et de culture du sport automobile, sans parler d’un énorme marché. D’autant plus que Netflix attire un tout nouveau public, tandis que la F1 propose du contenu haut de gamme via tous ses portails payants et gratuits tels que YouTube et Facebook, ce qui signifie de nombreux nouveaux globes oculaires à attirer.

Alors, qui avons-nous ce matériel de F1 en Amérique en ce moment?

Rossi mérite d’être mentionné à nouveau. Il avait un goût, bien qu’avec une équipe de ménés, et est depuis devenu un compétiteur Indycar respecté et un concurrent régulier dans un domaine très compétitif. Il a payé sa cotisation pour au moins gagner un test avec une grande équipe.

Josef Newgarden, double champion d’Indycar, en est un autre qui conviendrait assez facilement à n’importe quelle équipe de F1 et mériterait au moins un test.

Certes, on pourrait affirmer qu’à 29 ans, ces deux pilotes ont dépassé leur apogée pour le sport au plus haut niveau, qui profite d’un afflux de Young Guns, un casting en évolution de stars de la prochaine génération s’établissant depuis longtemps en F1 .

Si l’âge est un problème, alors la F1 n’a pas besoin de chercher plus loin que Colton Herta, 21 ans.

Le gamin coche toutes les cases et a pris Indycar d’assaut. Il partira ce dimanche de l’Indy 500 de la deuxième place sur la grille. Je le soutiendrai car une performance impressionnante sera certainement remarquée alors que la F1 le regardera. Il n’y a pas de conflit avec Monaco comme c’est le cas depuis bien trop d’années.

L’aventure asiatique pour la F1 était importante, on peut dire avec le Japon, Singapour, Bahreïn, Abu Dhabi et maintenant l’Arabie saoudite c’est mission accomplie. Le prochain marché inexploré est les États-Unis.

Du point de vue des relations publiques, une équipe comme McLaren sautera sûrement sur l’occasion car Zak Brown connaît l’importance de son pays natal pour que la F1 devienne vraiment méga. Il a déjà mis en sac un adolescent sexy pour l’avenir.

Mais avec tout le respect que je vous dois, McLaren ne gagnera pas de courses dans un proche avenir et (dans un proche avenir) devrait être la date limite pour obtenir un Américain en F1.

Pourquoi attendre? Attendre pour quoi? Dans la jeune Herta, nous (et l’Amérique) avons un pilote prêt à faire le premier pas. Faites-le dans une des trois meilleures équipes, le plus tôt sera le mieux. Mais ce doit être avec Mercedes, Red Bull ou Ferrari; un pilote américain dans une voiture rouge serait un truc au box-office, gagnant ou non.

Alors la Formule 1 serait sérieuse et arriverait en Amérique pour de vrai.

[For the record, this weekend we will go big on the 105th running of the Indianapolis 500 on this site.]