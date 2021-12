Inside Line : Todt et Brawn de retour chez Ferrari ? J’espere…

Soyez averti qu’il s’agit d’une pièce spéculative, déclenchée par la disponibilité de Jean Todt et par le silence de Ross Brawn au lendemain du Grand Prix d’Abou Dhabi de Formule 1 2021 qui a été jonché de controverse à partir du moment où Max Verstappen a commencé le dernier chapitre de leur duel qui nuit.

En règle générale, après chaque course, le mardi matin, le patron sportif de F1 publie ses réflexions sur la course du dimanche précédent. Trois mardi depuis cette finale explosive et tout ce qui a suivi la semaine d’après, mais aucun mot de Brawn.

C’était le premier drapeau rouge pour moi au cours de la saison des fêtes avec trop peu de nouvelles et trop de temps pour réfléchir. Que pouvait-il dire d’une course qui tournait à la farce ? Il doit être positif dans sa position, mais la façon dont Michael Masi et la FIA ont assassiné la course aurait pu être difficile à justifier pour un coureur automobile.

Puis à l’improviste, comme si tout cela faisait partie d’un plan plus vaste, il est récemment apparu que Ross et Pat Symonds seraient sur le point de quitter l’équipe de direction de F1 à la fin de 2022.

C’était bizarre parce que tout indique que Brawn était là pour le long terme

Je ne suggère pas que le départ de Brawn et le mosh-pit d’Abu Dhabi soient liés, mais le moment est en effet étrange et invariablement déclenche des spéculations selon lesquelles il existe peut-être un lien. Comme mentionné, le silence du directeur général des sports mécaniques de F1 est assourdissant.

L’autre drapeau rouge qui flotte constamment en F1 est bien sûr Ferrari, une équipe qui cherche désespérément un leader pour partager les responsabilités avec Mattia Binotto ou un homme pour reprendre tout le spectacle à la manière de Jean Todt à l’époque d’or de Michael Schumacher, de dont Brawn faisait partie.

En fait, Brawn a démarré ou fait partie de certaines équipes au succès incroyable au cours de sa carrière en F1, de Benetton à Ferrari, son propre Brawn GP et la naissance du projet Mercedes moderne.

Brawn a-t-il déjà été fait pour être un faiseur de règles ?

Le retour de force chez Ferrari est tout à fait logique et je serais surpris si John Elkann n’avait pas eu l’Anglais de 67 ans en numéro abrégé à Noël, le sondant pour un retour à Maranello, un bien nécessaire à cela, comme le le sport entre dans une nouvelle ère dans laquelle la Scuderia devrait être de retour en lice pour les victoires.

Les deux dernières années ont été désastreuses pour l’équipe la plus victorieuse du sport sans aucune victoire depuis 2019. Ainsi, beaucoup de choses dépendent de 2022 d’un point de vue technique où Binotto est à son meilleur, et un partenaire à la barre ou le commandant peut être la couverture qu’il doit réellement faire de Ferrari la force qu’elle devrait être.

À quel point les choses sont terribles dans la psyché collective des fans italiens de F1, est bien résumée par la légende de Ferrari Arturo Merzario, qui a déclaré au Corriere dello Sport : « En tant que Tifosi, je suis déçu. Les excuses de la nouvelle voiture ne tiennent plus. Ferrari n’a pas gagné depuis des années. Il n’est pas acceptable de se contenter de terminer quatrième et cinquième.

« Malheureusement, en ces moments de crise, je me souviens : un an [Jacky] Ickx, à l’époque, comparable en classe à Hamilton et Verstappen, ne s’est pas qualifié à Silverstone. Bon, Enzo Ferrari ne l’a pas bien pris du tout…

« Nous avons besoin d’un leader et d’un motivateur comme Montezemolo, il était le véritable héritier du Commendatore, reprenant sa tradition et l’améliorant », a expliqué Merzario.

A noter également que Jean Todt est désormais disponible

Avec sa présidence de la FIA, c’est du passé, je m’attends à ce que le joueur de 75 ans soit impliqué dans l’équipe qu’il a transformée en une machine à gagner il y a un quart de siècle.

Peut-être en tant que conseiller ou consultant dans un style Niki Lauda et préparer le terrain pour que Brawn revienne pour constituer un triumvirat de leadership très puissant dont Binotto, et toute l’équipe d’ailleurs, bénéficieraient.

De plus, une étincelle de génie du leadership galvanisera une équipe qui ne considère plus la victoire comme essentielle et la défaite comme inacceptable.

Merzario poursuit : « J’ai entendu parler de Todt : son retour serait bien mais il a besoin d’une carte blanche, il faut principalement des ingénieurs anglais comme ce fut le cas à l’époque de Ross Brawn et Rory Byrne.

L’option Todt-to-Ferrari a été exposée par le Corriere della Sera : « Todt, toujours habile à planifier son propre avenir, a exprimé une idée inattendue à John Elkann : retourner à Maranello

« L’hypothèse est que Todt joue le rôle de super consultant capable d’augmenter le poids politique et l’expérience sportive de l’équipe, facilitant l’engagement du président.[Elkann] et en soutenant Mattia Binotto dans ce sens, avec qui il entretient d’excellentes relations.

Toto Wolff avait Niki Lauda dans un rôle de super consultant

« Un poste similaire à celui que Niki Lauda occupait chez Mercedes (en tant que président exécutif), évitant les charges qui incombent à la fois à un PDG et à un directeur d’équipe, postes que Todt a occupés dans le passé.

« Certaines amours ne s’arrêtent pas, elles font d’énormes tours et puis elles reviennent », a conclu l’éditorial.

C’était avant que le CV de Brawn n’apparaisse soudainement sur la table pour 2022. Si Elkann ne saisit pas les moments pour clouer ces vieux chevaux de guerre à un accord, il a alors la tête fermement enfouie dans le sable.

Si Binotto ne le tolère pas (s’il doit être consulté), cela pourrait bien être un suicide de carrière pour lui.

Il ne peut pas à lui seul gérer une autre année de défaite, tandis qu’un retour à la victoire va augmenter l’attention et la pression qu’aucun directeur ou président d’équipe ne peut gérer, pas pour l’équipe la plus importante de la F1.

Tellement important qu’aucune voiture rouge là-bas la saison prochaine, avec Carlos Sainz et Charles Leclerc se battant pour les victoires l’année prochaine, sera un coup dur pour la F1.

Stefano Domenicali, un ancien homme de Ferrari à la tête de la F1, pourrait profiter de cette occasion pour accélérer Brawn dans l’équipe car ils pourraient faire avec son entrée dès que possible. Le laisser partir maintenant est peu probable, bien que raisonnable.

Ainsi, il ne faut pas une boule de cristal pour s’attendre à Todt en rouge l’année prochaine, ouvrant la voie à Brawn en 2022… et voilà votre équipe de rêve prête à se produire. Les deux Charlie, aux commandes, se rendraient un immense service s’ils faisaient pression pour qu’un tel scénario se produise.

Nous avons tellement besoin de la Scuderia à sa place et cela pourrait être la solution. Surveillez cet endroit.