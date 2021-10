Inside Lost In Random, l’un des jeux les plus innovants de 2021

Image : Zoink / EA

« Des règles aléatoires ! Règles aléatoires !

C’est un refrain dans Lost in Random, un jeu d’action-aventure (en quelque sorte) et l’une des sorties sous le radar les plus fascinantes de 2021. Comme une grande partie du jeu, la phrase a un double sens. Vous voyez, Lost in Random se déroule dans un monde fantastique où de nombreux résultats sont régis par le hasard. Mais aussi, les enfants de ce monde adorent jouer à des jeux et ils insistent pour jouer selon un ensemble de règles aléatoires.

Le jeu se déroule dans le royaume fictif de Tim Burton-esque, lui-même divisé en six royaumes plus petits, à plusieurs niveaux en termes de statut. Lorsque les enfants atteignent l’âge de 12 ans, ils lancent un dé, et quel que soit le nombre qu’ils obtiennent, ils dictent où ils vivront pour le reste de l’éternité : un seul les fait atterrir dans le Onecroft opprimé ; un deux dans Two-Town, où chaque citoyen a une personnalité coupée en deux ; un trois dans le Threedom déchiré par la guerre; etc. Les enfants chanceux qui obtiennent un six sont emmenés dans la soi-disant scintillante Sixtopia.

« Si vous avez un thème très fort et que vous tirez vos idées à travers ce prisme, même si tout cela semble étrange, cela se connecte en quelque sorte d’une manière étrange et sous-jacente », a déclaré Olov Redmalm, directeur du jeu de Lost in Random. Kotaku dans une interview Zoom. « Il y a toujours le thème commun du hasard, ou des dés, qui relie tout ensemble. »

Lost in Random, qui est sorti le mois dernier pour la plupart des plateformes, est le dernier né du groupe indépendant suédois Zoink (mieux connu pour avoir développé Fe de 2017). Il faut cette éthique de conduite – la communauté du hasard – et fonctionne avec.

Image : Zoink / EA

Au début du jeu, le personnage principal, Even, est séparé de sa sœur, Odd, qui obtient un six. Vous êtes mis à la place d’Even et passez le jeu à essayer de vous réunir. En peu de temps, vous rencontrez un dé à six faces sensible, appelé Dicey, qui possède des pouvoirs magiques et parle en termes de charabia. Inexplicablement, Even est capable de comprendre les réflexions de Dicey, tout comme certains personnages de Star Wars peuvent en comprendre d’autres, dont le dialogue reste incompréhensible pour le public.

« Il y a beaucoup de R2-D2 dans Dicey, bien sûr », a déclaré à Kotaku Klaus Lyngeled, PDG de Zoink et co-directeur de Lost in Random (aux côtés de Redmalm). « Et Chewbacca aussi. »

Oh, et fait amusant : Redmalm a fourni la voix de Dicey. Pour l’une des premières démos du jeu, a-t-il déclaré à Kotaku, Redmalm a enregistré une piste de charabia réservé. Tout au long du processus de développement, personne n’a pris la peine de le changer. Alors ils l’ont gardé dans le rôle.

«Je ne voulais pas mettre ça sur un autre acteur. Oh, comme, ‘Pouvez-vous faire…?’ », a-t-il dit, imitant – peut-être involontairement – ​​les mouvements de bras détraqués que Dicey expose si souvent dans le jeu.

De plus, exprimer Dicey a donné à Redmalm une marge de manœuvre un peu plus créative sur le personnage, pour lequel il a également aidé à écrire, lui permettant de se faufiler dans de petits œufs de Pâques. Écoutez attentivement et vous entendrez peut-être Dicey dire « Wubba lubba dub dub », une phrase souvent prononcée par les personnages du dessin animé Rick & Morty.

Plus qu’une simple partie, Dicey sert également de clé au système de combat inventif de Lost in Random, qui est initialement déroutant, mais prend rapidement du sens après une bataille ou deux. Voilà comment cela fonctionne:

Initialement, les batailles Lost in Random ressemblent à des combats d’action à la troisième personne typiques. En tant que Even, vous tirez sur les ennemis avec votre lance-pierre. Cela n’inflige aucun dégât, mais déloge les cristaux incrustés dans vos ennemis. La collecte de cristaux remplit le compteur d’énergie de Dicey. Lorsqu’il est plein, vous pouvez lancer Dicey – oui, dans ce jeu, vous jetez fréquemment votre fidèle acolyte – comme si vous lanciez un dé. Si vous obtenez un, vous obtenez un point à dépenser ; un deux vous donne deux points ; etc. Cette action fige également le temps. Pendant que le temps est figé, vous piochez cinq cartes de votre deck (qui peut contenir jusqu’à 15 cartes au total). Vous pourrez jouer aux cartes en fonction du nombre de points que vous avez gagnés en lançant Dicey. Certaines cartes, comme une épée de base ou une potion de santé, coûtent un point. Les cartes plus fortes coûtent plus cher ; une bombe vous fait gagner deux points, tandis qu’une hache de combat vous en coûtera trois. Une fois que vous avez dépensé tous vos points, vous pouvez dégeler le temps et voir votre tour se dérouler. Si vous avez joué, disons, une carte arc et flèche, vous aurez maintenant un arc en main plus 10 flèches. Si vous avez joué une carte piège temporel, la zone que vous avez désignée comme piège ralentira pendant dix secondes. Dans ce cas, après avoir utilisé vos flèches et après l’expiration du piège temporel, vous répétez le cycle. Il y a des dizaines de cartes dans le jeu, d’innombrables combinaisons. Vous pouvez voir comment les possibilités peuvent dégénérer en prévisibilité. Des règles aléatoires, après tout.

Image : Zoink / EA

La nature stop-go donne une structure au tour par tour à ce qui est ostensiblement un combat d’action standard. Redmalm le compare à Baldur’s Gate, «où vous prenez votre temps pour éteindre ces pièges et ces compétences, puis vous appuyez sur une pause et une boule de feu tire et tout explose. C’est amusant d’échouer, du moins je le pense.

Lyngeled a souligné comment le combat est inspiré des jeux de société. Les batailles clés de Lost in Random sont structurées de sorte que vous devez déplacer un jeton le long d’un chemin prédéterminé jusqu’à la fin, un peu comme un Candy Land d’inspiration gothique. Ils ressemblent un peu à des batailles ordinaires, sauf que pour continuer, vous devez retirer la carte bonus de votre deck qui vous permet de déplacer votre pièce de plateau d’un autre endroit vers l’avant. Si la carte n’apparaît pas, vous devez reconstituer l’énergie de Dicey pour lancer une autre main de cartes et réessayer.

« Dans un jeu de société, vous devez attendre votre tour », a déclaré Lyngeled, expliquant comment ils voulaient capturer cet esprit dans le jeu.

Le fait que les jeux de société enveloppés dans un canon folklorique jouent un tel rôle dans Lost in Random ne fait qu’accentuer sa bonne foi de conte de fées à la Burton, ce qui est clairement évident dans la direction artistique. « Je suis un vieux fan de Tim Burton », a déclaré Lyngeled. « Évidemment, les trucs qu’il a fait dernièrement sont assez nuls, mais les trucs qu’il a fait au début étaient plutôt sympas, vous savez ? »

Mais ce n’est pas seulement The Nightmare Before Christmas: The Game, car Lost in Random exploite des influences d’au-delà d’Hollywood, y compris du folklore suédois, et des œuvres d’art de l’artiste de collage australien Shaun Tan. Ajoutez un script rapide, écrit en partie par l’écrivain torontois Ryan North, et ce que vous obtenez, c’est le sentiment que vous jouez, sinon un film, une émission de télévision avec des valeurs de production époustouflantes.

Au fait, c’est peut-être dans les cartes, m’ont dit Redmalm et Lyngeled. Oui, des franchises clés comme Uncharted et Sonic the Hedgehog obtiennent une licence pour des adaptations de tentpoles éclaboussantes, mais il existe également une tendance récente à l’option de jeux plus petits. Ce mois-ci, la société de production dJ2 Entertainment a obtenu les droits pour produire des adaptations de Sable et Night Call, toutes deux publiées par Raw Fury. Legendary Television travaille sur une version sur petit écran de Life is Strange. Et même System Shock, originaire des années 90, est en préparation pour le service de streaming Binge. Ne soyez pas surpris si Lost in Random apparaît un jour parmi une liste de projets à venir.

Capture d’écran : Zoink / EA

Ayant joué, c’est certainement un monde que j’aimerais voir plus, quel que soit le support. Les quelque 12 heures qu’il faut pour finir peuvent sembler brèves, mais il y a beaucoup de viande sur ses os. Il s’avère qu’il y avait presque beaucoup, beaucoup plus.

À un moment donné, il y avait un composant semblable aux échecs, où dans certaines batailles, vous deviez utiliser Dicey pour déplacer des pièces sur un échiquier, tout en combattant les ennemis. Dans un autre, vous affronteriez un adversaire qui aurait également un ami de dés crachotant du charabia. (Aucune notion de multijoueur, cependant, m’ont dit les gars.) Un noyau d’ingéniosité particulière vous a fait entrer dans Dicey, après quoi vous avez trouvé un tout autre monde. Lyngeled a déclaré que l’équipe envisageait de traiter l’intérieur de Dicey comme « une sorte de refuge ou presque comme votre propre navire normand », faisant référence à la base d’origine de la vénérable trilogie de jeux Mass Effect de BioWare.

Je dirai juste ceci : garder les choses simples joue en faveur du jeu. Il y a suffisamment de nouveautés pour que Lost in Random ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais joué auparavant. Et il y a toujours cette ligne d’imprévisibilité. Vous pouvez empiler votre deck avec des cartes puissantes autant que vous voulez, mais si les jets de Dicey ne sont pas en votre faveur, vous êtes foutu. Aléatoire, les amis, ce sont les règles, et c’est sérieusement les règles.

« Nous voulions toujours garder ce chaos amusant », m’a dit Redmalm. « Même quand [things] va mal, ça devrait être cool.