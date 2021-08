Inside Reminiscence, le thriller de HBO Max inspiré de la science de la vie réelle

Reminiscence est un film qui offre un regard intrigant sur l’avenir potentiel de notre propre monde.

Situé en 2050, le thriller de science-fiction suit Nick Bannister (Hugh Jackman), un enquêteur privé basé à Miami dont la machine d’interrogatoire militaire réutilisée permet aux gens de revivre tous les souvenirs qu’ils aiment.

Lorsqu’un client appelé Mae (Rebecca Ferguson) entre dans la vie de Nick, la change pour le mieux et disparaît soudainement sans laisser de trace, il tente de la retrouver. Mais la recherche désespérée de Nick dans les rues inondées de Floride – un sous-produit d’une récente catastrophe naturelle – devient plus dangereuse qu’il ne l’avait prévu.

Le cadre immergé et la technologie futuriste de Reminiscence peuvent sembler loin, mais ils ne le sont pas. L’élévation du niveau de la mer et la capacité de se remémorer nos souvenirs ne sont pas des possibilités lointaines ; ils sont ancrés dans la science de la vie réelle et peuvent être plus proches de la réalité que nous ne le pensions.

Avec Reminiscence maintenant disponible sur HBO Max et dans les cinémas, TechRadar s’est entretenu avec le superviseur VFX Bruce Jones et le chef décorateur Howard Cummings pour découvrir comment sa dystopie scénique a été créée. Nous discutons également de la technologie expérimentale du monde réel qui a inspiré la machine à souvenirs de Nick et des défis associés à la réalisation des deux aspects.

Une idée fait surface

(Crédit image: Warner Bros.)

Dès le départ, la scénariste-réalisatrice Lisa Joy (Westworld) a voulu créer un monde où les régions côtières auraient été en partie englouties par les océans. Des études dans le monde réel ont attribué la montée des eaux de la mer au changement climatique, mais Joy hésitait à faire des déclarations sur le réchauffement climatique à travers le complot de Reminiscence.

Au lieu de cela, une décision a été prise de se concentrer sur la façon dont l’humanité s’adapterait à la vie dans des villes inondées, une ville italienne servant de modèle à la vision de Joy.

“Lisa est très visuelle dans sa narration et elle voulait que le réchauffement climatique soit la cause des inondations à Miami”, explique Cummings. «Nous avons examiné comment les gens s’adapteraient plutôt que d’abandonner la Floride et l’utiliseraient comme Venise. Nous avons donc créé une carte de Miami avec les zones inondées et sèches, et les avons délimitées comme des zones où vivaient les pauvres et les riches. »

Pour fournir au public une image plus claire de son cadre dystopique, Reminiscence s’ouvre sur une prise de vue aérienne de trois minutes qui révèle l’ampleur de l’inondation. C’est une séquence d’autant plus impressionnante que Reminiscence n’a pas été tournée à Miami. Au contraire, la photographie principale a eu lieu à près de 1 000 miles de là à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Comment, alors, Miami a-t-elle été recréée dans des détails aussi minutieux pour la vue d’ouverture de Reminiscence ? Comme le révèle Jones, en utilisant deux techniques d’imagerie spécifiques : la photogrammétrie et la détection et la télémétrie par la lumière (LIDAR).

Le premier, souvent utilisé par les architectes, permet aux individus de prendre plusieurs images d’objets qui se chevauchent et de les recréer sous forme de modèles 3D sur un ordinateur. Pendant ce temps, LIDAR utilise un laser ciblé pour construire une représentation précise de la topographie de la Terre. Les fusionner avec des images aériennes de Miami a permis à l’équipe VFX de reconstruire la ville à partir de zéro.

« Nous trouvions des rues indescriptibles ou très spécifiques de la Nouvelle-Orléans qui semblaient identiques à celles que nous avions repérées à Miami », explique Jones. « Nous avons fait de nombreuses références de drones sur les propriétés de Miami, puis nous avons fait correspondre ces plans avec nos images de la Nouvelle-Orléans en utilisant une combinaison de Google Earth, de la photogrammétrie et du LIDAR. Ensuite, Rise, notre principal fournisseur d’effets visuels, a construit chaque modèle, texture et shader pour créer la séquence que vous voyez.

Fabriquer une machine à mémoire

(Crédit image: Warner Bros.)

Le cadre inondé de Reminiscence n’est pas le seul aspect de construction du monde qui est au cœur de son intrigue. La machine à mémoire fait partie intégrante du déroulement de l’histoire, Nick et le service de police local l’utilisant pour faire la lumière sur la disparition de Mae.

Sa conception était un double processus : le rendre suffisamment futuriste pour montrer que les progrès technologiques ont eu lieu entre 2021 et 2050, mais le fonder sur un réalisme basé sur le nombre relativement court d’années qui se sont écoulées.

La capsule remplie d’eau de la machine est similaire aux capsules de stase vues dans des propriétés de science-fiction lointaines, notamment Interstellar et Star Trek. Pendant ce temps, au moins en surface, la conception du casque ressemble aux capuchons d’électrodes portés par les patients lors des électroencéphalogrammes (EEG) pour étudier l’activité cérébrale – couvrant ainsi les deux bases de conception.

La médecine d’aujourd’hui n’était pas la seule technologie du monde réel qui a influencé la forme finale du couvre-chef. Comme le révèle Cummings, les recherches en cours au MIT ont également joué un rôle majeur.

« Nous avons eu accès aux recherches des étudiants diplômés », dit Cummings. « Un étudiant a développé un appareil qui repose contre votre menton et votre tête et vous permet de contrôler un ordinateur avec vos pensées. Un autre étudiant a créé un couvre-chef qui interpréterait ce que les gens rêvaient. Nous avons vu une démonstration enregistrée où un ordinateur parcourait une base de données d’images et trouvait quelque chose qui se rapprochait de ce dont cette personne rêvait. C’était fascinant à voir, alors nous avons pris ces influences et les avons intégrées aux fonctionnalités de la machine.

(Crédit image : Ben Rothstein/Warner Bros.)

Une partie de cette fonctionnalité est la recréation des souvenirs des clients, qui ne sont pas affichés sous forme de simples projections murales 2D que Nick regarde. Au lieu de cela, l’équipe de conception a construit un décor circulaire – surnommé le Hamburger – qui a permis aux acteurs de se promener et de visualiser des souvenirs 3D sous différents angles.

L’intégration de la technologie holographique a également contribué à donner un plus grand sens de la science-fiction aux procédures.

« Nous avons fait de nombreuses recherches sur le fonctionnement des hologrammes », explique Jones. « Tout, des lasers aux pièces enfumées en passant par le plexiglas, puis nous avons tout jeté. Nous voulions quelque chose de plus viscéral ; quelque chose que vous pourriez presque toucher. Nous voulions que vous ressentiez cette connexion entre Nick et Mae où vous pensez qu’ils sont dans la même pièce. Mais ils ne le sont pas, car l’un d’eux est un hologramme.

Avancez Holologauze, une surface de projection hautement transparente et réfléchissante qui offre un champ de vision à 360 degrés autour de son sujet.

Créé par le technologue audiovisuel Stuart Warren-Hills, le support d’Hologauze pour les images polarisées 3D et le grain d’écran – éléments souhaités pour les recréations de mémoire de Reminiscence – en a fait un choix idéal pour cet élément de la machine.

“Hologauze a été utilisé par YouTube et pour des concerts”, explique Cummings. « C’est célèbre pour avoir recréé Michael Jackson sur scène et cela a permis à nos acteurs de réagir en temps réel aux souvenirs des gens. Nous ne voulions pas ajouter les souvenirs plus tard avec des effets visuels, nous avons donc demandé l’aide d’Hologauze pour créer un système permettant de projeter des images des souvenirs.

Erreurs système

(Crédit image : Ben Rothstein/Warner Bros.)

Les productions de films semi-virtuels ne sont jamais sans problèmes – Réminiscence incluse. Le tournage de séquences sous-marines et la composition du plan de survol d’ouverture de 3 400 images ont été des défis difficiles à surmonter.

Mais les deux problèmes étaient pâles par rapport aux problèmes épuisants liés au positionnement de l’hologauze à l’intérieur de l’ensemble cylindrique de hamburgers.

“Prenez n’importe quel type de tissu et enveloppez-le dans un cylindre, et il sera concave au milieu”, explique Cummings. « Cela nous a donné quelque chose d’unique du point de vue du tournage. Mais le problème était que nous devions tourner nos scènes de mémoire à l’avance afin que notre casting ait quelque chose à référencer pendant les séquences du monde réel.

Le tournage de séquences mémorielles a d’abord posé de nombreux problèmes. D’une part, les emplacements des caméras devaient s’aligner les uns sur les autres. Si un angle spécifique était utilisé pour filmer une séquence, la même position de caméra était nécessaire pour tourner des scènes avec des acteurs réels présents. Sinon, la parallaxe, le processus par lequel un objet est déplacé en raison d’un changement du point de vue de l’observateur, serait inévitable.

« Les plans de la caméra doivent s’aligner, sinon le fait de conduire votre chariot de caméra à gauche ou à droite, ou de haut en bas, entraînera une parallaxe », explique Jones. “Faire fonctionner l’hologauze sur une surface incurvée, permettre aux acteurs de se promener et d’interagir avec elle, et obtenir des prises de vue qui correspondent à vos séquences filmées initiales, a été mon plus gros casse-tête de tournage.”

Il se trouve qu’un simple morceau de corde – un élément très éloigné de la technologie futuriste utilisée dans le film – a permis à Joy de cartographier les emplacements des caméras en fonction du diamètre des dimensions de l’ensemble Hamburger.

(Crédit image: Warner Bros,)

“Quand Nick est debout sur le sol en train de regarder un souvenir, c’est une ligne de mire”, dit Cummings. «Mais quand vous regardez par-dessus son épaule et regardez une image de près, c’est une perspective différente. J’ai donc donné de la corde à Lisa et lui ai dit : « restez là où vous en avez besoin pour une prise de vue, déplacez-la et vous verrez ce qu’il y a dans le champ de vision ». En utilisant cela, nous avons construit notre système de projecteur pour s’adapter à des angles spécifiques pour certains plans. »

Malgré son avance charismatique dans Jackman et son intrigue passionnante, le maigre gain de 4,9 millions de dollars au box-office de Reminiscence est révélateur de son incapacité à capter l’attention des téléspectateurs. Une combinaison de critiques moyennes à mauvaises, la sortie de HBO Max et une légère augmentation des cas de variantes Covid-19 Delta n’auront pas aidé non plus.

À une époque où certains téléspectateurs et employés de l’industrie veulent plus d’originalité de la part des studios, il est dommage que cela n’ait pas trouvé écho auprès du public. Avec son ingéniosité de développement, sa construction impressionnante du monde et son inspiration scientifique réelle, Reminiscence méritait mieux – non seulement du point de vue de l’appréciation du cinéma, mais aussi du point de vue scientifique.

Reminiscence est maintenant disponible dans les salles et sur HBO Max.