Inside Shang-Chi, le film MCU aussi important culturellement que Black Panther

Shang-Chi se sent comme une autre étape positive vers une plus grande représentation dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Souvent critiqué pour sa dépendance excessive aux super-héros masculins blancs et cisgenres, Marvel a enfin commencé à diversifier les rôles principaux dans ses films récents, notamment avec Black Panther et Black Widow.

C’est un mouvement bienvenu, bien qu’attendu depuis longtemps, et sur lequel Shang-Chi, le dernier film de super-héros de Marvel mettant en vedette son premier super-héros asiatique, cherche à s’appuyer. Avec près de 60% de la population mondiale vivant en Asie, ou étant d’origine asiatique, il est grand temps qu’un film MCU célèbre la diversité des cultures et des valeurs sociétales du continent.

Situé après Avengers: Fin de partie, le film s’ouvre avec Shang-Chi (Simu Liu) se faisant passer pour Shaun, un natif de San Francisco qui travaille comme voiturier aux côtés de sa meilleure amie Katy (Awkwafina).

Lorsque des assassins attaquent Shang-Chi et volent le pendentif de sa mère, il est obligé de rentrer chez lui et de retrouver son père Xu Wenwu (Tony Leung) et sa sœur Xialing (Meng’er Zhang). Shang-Chi doit également faire face aux Dix Anneaux : une organisation criminelle dirigée par Wenwu, qui brandit les tout-puissants bracelets titulaires.

Avant la sortie de Shang-Chi, TechRadar s’est entretenu avec le réalisateur Destin Daniel Cretton pour discuter de l’importance de faire un film de super-héros qui capture authentiquement l’expérience asiatique (et américaine d’origine asiatique). Nous avons également discuté des séquences de combat frénétiques du film et de ce que l’avenir réserve à Shang-Chi dans le MCU.

Une réinvention héroïque

(Crédit image : Marvel Studios/Disney)

Shang-Chi est un personnage dont l’histoire comique est synonyme de stéréotypes asiatiques négatifs. Le super-héros Marvel a fait ses débuts dans l’imprimé en 1973 mais, au cours des 50 dernières années qui ont suivi, les diverses séries de bandes dessinées de Shang-Chi ont été emballées avec des noms et des clichés insensibles à la race.

Rendre justice à Shang-Chi signifiait que Marvel devait éliminer les stéréotypes négatifs associés au personnage. Renommer le père de Shang-Chi (Xu Wenwu) et le dragon mystique (le Grand Protecteur), qui habite le village de dimension de poche connu sous le nom de Ta Lo, ont été des premiers pas bien reçus, mais il en fallait plus.

Ainsi, les origines de Shang-Chi ont également été mises à jour pour ses débuts en live-action. Avec l’ouverture du film avant qu’il ne s’enfuie aux États-Unis à l’adolescence, le public découvre que Shang-Chi vit une vie secrète en tant que Shaun – loin de son homologue comique qui est né (et a résidé) en Chine jusqu’à ce qu’il soit adulte.

Embaucher un réalisateur américain d’origine asiatique était donc vital pour donner à ce film une certaine crédibilité créative. Après une longue recherche mondiale, Destin Daniel Cretton (Just Mercy, The Glass Castle) a été sélectionné pour le rôle. Au départ hésitant à diriger un film de super-héros, Cretton dit que le désir de Marvel de mettre à jour Shang-Chi pour le présent, couplé à la capture authentique de l’expérience asiatique, a été la clé de sa signature.

“Je n’ai jamais eu de super-héros que je pourrais habiller comme à Halloween ou quelqu’un qui me ressemblait assez quand j’étais enfant”, nous dit Cretton. “Ils [Marvel] voulait raconter cette histoire de la bonne manière et éviter tous les stéréotypes asiatiques qui planent depuis longtemps. Pouvoir faire cela pour une autre génération de jeunes enfants était vraiment excitant pour moi. »

Comme Black Panther, dont la distribution importante était composée de nombreux acteurs noirs, la formation de Shang-Chi comprend principalement de nombreux acteurs asiatiques bien connus ainsi que des nouveaux arrivants.

Des stars établies dans Michelle Yeoh (Crouching Tiger, Hidden Dragon), Tony Leung (In the Mood for Love), Awkwafina (The Farewell, Crazy Rich Asians), Fala Chen (The Undoing) et Benedict Wong (Doctor Strange) figurent toutes. Pendant ce temps, l’étoile montante Simu Liu (Bad Blood) et Meng’er Zhang, dans son tout premier rôle au cinéma, incarnent respectivement Shang-Chi et sa sœur Xialing.

Avec 13 membres de sa distribution d’origine asiatique, Cretton pense que Shang-Chi sera aussi important sur le plan culturel pour les populations asiatiques que Black Panther l’était pour les communautés noires.

« En grandissant, mes amis étaient principalement philippins, chinois, japonais, d’Okinawa », dit-il. «Quand je suis allé sur le continent américain pour la première fois, je ne me sentais pas à ma place. Quelqu’un est venu me voir dans un bar et m’a appelé Bruce Lee et j’ai réalisé ‘Oh ouais, je suis différent ici’. Maintenant, j’ai hâte que les gens rencontrent nos personnages. Ils sont tous d’origine asiatique et d’origines ethniques similaires, mais il y a un si large éventail de personnalités et je suis ravi que les Asiatiques et les non-Asiatiques remarquent que nous sommes comme tout le monde.

Batailles meurtrières et futurs films

(Crédit image : Marvel Studios/Disney)

Alors que Marvel voulait éviter les stéréotypes insensibles à Shang-Chi, le studio tenait à conserver un aspect clé de la série de bandes dessinées du personnage : les arts martiaux.

Connu comme le Maître du Kung Fu, Shang-Chi est un expert dans de nombreux styles de combat. Ainsi, honorer chaque forme de combat, ainsi que le cinéma Kung Fu, était aussi important pour l’équipe créative en chef du film que d’autres aspects de sa production.

L’embauche de feu Bradley James Allan (Rush Hour 2, Shanghai Noon) en tant que directeur de la deuxième unité et coordinateur des cascades était la clé de l’authenticité des arts martiaux du film. Des chorégraphes experts, des artistes du mouvement et des maîtres du parkour ont également été recrutés de Mongolie, d’Australie et du Canada pour créer les séquences de bataille de Shang-Chi.

Avec des styles de combat allant du Hong Quan au Taiji méditatif et du Krav Maga au Wushu, le combat rapproché de Shang-Chi est physiquement et visuellement impressionnant.

Cretton, cependant, distingue la bataille de bus du film, où Shang-Chi est attaqué par les Dix Anneaux pour la première fois, comme la plus difficile à filmer. Avec des acteurs se bagarrant dans l’environnement clos du bus – à la fois sur un décor construit et un véhicule en mouvement réel – cela s’est avéré être une séquence de test à tourner.

“Nous avons tourné dans un bus accordéon qui était à 20 pieds dans les airs”, explique Cretton. «Et c’était dans un cardan qui pouvait bouger, se tordre et traverser un angle de 45 degrés. Tous ces virages étaient synchronisés avec les plans pratiques que nous avons obtenus à San Francisco.

“Nous avons eu un vrai bus descendant la colline qui s’est écrasé dans des voitures qui, avec la chorégraphie de Brad et de son équipe, ont ajouté de l’énergie et de l’humour à ce combat. Il y avait beaucoup de coordination entre les départements pour s’assurer que tout avait un sens et était cohérent , et cela s’est avéré être mon expérience préférée dans le film.

Shang-Chi devrait figurer en bonne place dans l’avenir du MCU. La fin du film et les scènes post-crédits taquinent l’implication du personnage dans la phase 4 et au-delà, mais, pour le moment, Cretton ne sait pas trop où va son histoire.

« Ces idées [for sequels or cameo appearances] sont en cours », taquine-t-il. « Et ils le sont depuis le début de la production. Dans quelle direction Marvel ira-t-il à l’avenir ? Je ne suis pas sûr, mais je peux vous assurer que c’est très excitant.

Quel que soit l’endroit où Shang-Chi apparaît ensuite, les débuts en direct du personnage sont un autre pas en avant pour le MCU.

Là où Black Panther a célébré les communautés noires, et Captain Marvel et Black Widow ont ouvert la voie à l’égalité des sexes (bien que pour une série de films de super-héros), Shang-Chi apporte tardivement un focus authentique sur l’Asie qui manquait à l’empire de plusieurs milliards de dollars de Marvel.

Marvel voulait raconter cette histoire de la bonne manière Le réalisateur de Shang-Chi Destin Daniel Cretton

Dans le cadre de ce quatuor, Shang-Chi contribue à inaugurer une représentation plus significative dans le MCU.

Marvel’s Eternals présentera les premiers super-héros ouvertement homosexuels et sourds au plus grand univers cinématographique du monde. Mme Marvel présentera un héros musulman à Kamala Khan sur Disney Plus, tandis que l’émission télévisée She-Hulk de Marvel continuera à développer la gamme de héros féminins du MCU. Blade et Ironheart, aussi, apporteront plus d’êtres noirs surpuissants au public du monde entier.

Après de nombreux films et émissions de télévision centrés sur des surhumains masculins blancs et hétérosexuels, chaque nouvelle arrivée est un pas dans la bonne direction. Shang-Chi est un autre exemple qui montre que Marvel veut augmenter la représentation dans le MCU ; c’est juste dommage qu’il ait fallu attendre Black Panther en 2018 pour que le studio le fasse.

Pourtant, Shang-Chi est un moment historique. La première apparition du personnage dans le MCU a été longue à venir et, à condition que le public découvre le dernier super-héros en direct de Marvel, ce ne sera pas la dernière.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est maintenant en salles.