Inside Story : qu’est-ce qui n’a pas marché pour Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Après près de trois ans aux commandes, Manchester United a décidé de limoger Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager.

Ce matin, le club a publié une déclaration officielle sur son site Web annonçant la nouvelle et remerciant le Norvégien pour ses services.

C’est une triste fin pour ce qui a commencé comme une phase passionnante pour le club.

Le dernier article de James Ducker (The Telegraph) analyse ce qui a mal tourné pour Solskjaer.

Gagnant 14 de ses 19 premiers matchs, personne ne pouvait contester son impact immédiat après le limogeage de José Mourinho.

En faisant venir Mike Phelan aux côtés de Michael Carrick et Kieran McKenna, beaucoup pensaient que la nomination de Solskjaer était le début d’un nouveau chapitre passionnant pour le club.

Cependant, la mauvaise fin de la saison 2018-19 aurait dû avertir le conseil d’administration de United de ce qui allait se passer.

Solskjaer était catégorique sur le changement rapide et s’est débarrassé de certains des favoris de Mourinho.

Ducker déclare : « Après avoir largué Marouane Fellaini dans les semaines qui ont suivi sa prise de fonction et plus tard transféré Romelu Lukaku et Alexis Sanchez, Solskjaer, étrangement, semblait devenir de plus en plus indécis à mesure qu’il était en poste.

Une autre erreur critique a été sa décision de rester avec Carrick et McKenna comme entraîneurs de la première équipe. Les deux ont supervisé la chute de Mourinho après le départ de Rui Faria.

Une chose qui a peut-être prolongé le règne de Solskjaer était son amabilité.

« Mourinho avait l’habitude de s’asseoir dans le coin de la cantine, parfois avec sa capuche relevée, observant le personnel se précipiter comme la faucheuse, selon une source bien placée. »

« Solskjaer était à l’opposé. Il se souvenait des noms des enfants du personnel qu’il n’avait pas vus depuis des années.

Avance rapide de deux saisons et le club croupit en septième position de Premier League, à douze points du leader de la ligue Chelsea.

United n’a pas réussi à remporter l’argenterie, soulevant d’énormes points d’interrogation sur l’entraînement et l’éducation tactique dispensés aux joueurs.

Les performances récentes avaient été abjectes et le système a donné aux joueurs très talentueux une apparence moyenne.

Après avoir dépensé plus de 120 millions de livres sterling cet été, les attentes des fans étaient celles d’un défi pour le titre.

Ducker déclare : « Des mini-booms suivis d’effondrements alarmants suivis d’actes de sauvetage suivis de plus de bosses, d’effondrements et de renaissance. »

« Un conseil d’administration, tellement marié à leur » redémarrage culturel « autoproclamé et déterminé à voir leur pari initial sur une légende du club porter ses fruits, qu’ils ont ignoré tous les signes avant-coureurs bien avant que les roues ne tombent vraiment ce qui semblait être un jamais- fin de la reconstruction.

Après une série de résultats embarrassants contre Leicester City, Liverpool, Manchester City et Watford, le club a agi par désespoir et a décidé de limoger le manager.

« Pourtant, les joueurs de United, inconsciemment, avaient vérifié des semaines auparavant, la confiance diminuant finalement pour laisser place à une perte de confiance dans les tactiques, les sélections et les performances du manager qui vous laissait vous demander ce que le club fait chaque jour sur le terrain d’entraînement », affirme Ducker.

Il a également été rapporté aujourd’hui que Solskjaer était réticent à changer son équipe en coulisses et considérait ses entraîneurs comme « de classe mondiale ».

L’incompétence du conseil d’administration laisse le club dans une position dangereuse. Les Glazers n’ont clairement pas prévu l’avenir et sont maintenant obligés de prendre des décisions irréfléchies. United doit agir efficacement et trouver un intérimaire approprié pour prendre en charge jusqu’à ce qu’un manager permanent soit nommé.