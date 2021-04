The Rock et John Cena ont été présentés comme «Once in a Lifetime» à WrestleMania 28. Le seul problème était que ce n’était pas le cas. La paire emblématique se rencontrerait lors du tout prochain WrestleMania dans un match revanche.

Si l’on considère que WrestleMania 28 a récolté 1217000 achats, ce qui en fait l’événement de lutte le plus acheté de l’histoire, avec des ventes brutes mondiales de plus de 67 millions de dollars, en plus de l’événement établissant un nouveau record pour l’événement en direct le plus rentable de l’histoire de la WWE, avec un chiffre d’affaires de 8,9 dollars. millions, il devient moins surprenant qu’ils aient voulu le refaire.

Le retour de The Rock a déclenché une interview de John Cena

Et bien que les deux hommes se respectent aujourd’hui, pendant la rivalité, les choses se sont échauffées. Le plan initial était que John Cena passe, mais le week-end de WrestleMania, Vince McMahon a changé d’avis.

Alors, quel a été le catalyseur de la première réunion? The Rock avait quitté la WWE pour Hollywood pour de bon vers 2003 après quelques années de plongeon et de départ. Il était vraiment parti après WrestleManai 20 en 2004 et ne serait pas revu avant 2011 sur WWE TV.

Bien sûr, il devenait une énorme star à Hollywood pendant cette période. En 2002, un jeune recrue nommé John Cena a fait ses débuts. En 2005, il avait remporté son premier des 16 championnats du monde.

Cena a essentiellement remplacé The Rock, dans une certaine mesure, en tant que babyface principal de la WWE et un simple commentaire dans une interview a fait réfléchir The Great One.

«J’étais parti et il avait fait une série d’interviews, d’interviews à la radio et je me suis juste senti – quelqu’un me référence et a dit: ‘Hé, est-ce que The Rock revient?’ et il a dit: « Je ne suis pas tout à fait sûr. »

The Rock et John Cena savaient qu’ils pouvaient gagner beaucoup d’argent ensemble

«Je n’ai simplement pas aimé la façon dont il l’a dit et cela m’a marqué. Des années plus tard, quand je suis retourné, j’ai parlé [chairman] Vince McMahon et nous avons pensé que se passerait-il si nous prenions cela et créions ce genre de chose. C’est parfait. »

Cena n’avait jamais hésité à partager son aversion pour les artistes à temps partiel. En tant que l’un des talents de la WWE les plus travaillants de tous les temps, il sentait qu’il avait parfaitement le droit de tenir bon.

« C’est mon point de vue sur The Rock, et il est vraiment gentil », a déclaré Cena en 2010 avant leur querelle. «Je l’ai rencontré et c’est un être humain fantastique.

«Ce qui m’énerve un peu, c’est, et je suppose que c’est mon défaut parce que je l’entends tous les jours avec de jeunes talents, des talents intermédiaires, avec des gens qui aspirent à réussir dans cette entreprise, j’entends ‘j’ai voulu faire ça mon toute la vie. Rock entre dans cette catégorie. À un moment donné, il adorait la lutte et voulait le faire toute sa vie.

The Rock et John Cena ont eu une vraie chaleur dans les coulisses

«Alors expliquez-moi pourquoi il ne peut pas revenir pour un spectacle d’anniversaire, pourquoi il ne peut pas faire une apparition à WrestleMania. En termes simples, c’est parce qu’il veut être acteur, et il n’y a rien de mal à cela.

«C’est un très bon acteur, il a beaucoup de succès, il a très bien réussi pour lui-même, et s’associer au divertissement sportif ne fait pas grand-chose pour sa carrière d’acteur, alors je comprends pourquoi il ne revient pas.

«Juste, ne me baise pas et dis-moi que tu aimes [wrestling] quand tu le fais juste pour faire autre chose.

L’ironie maintenant, bien sûr, est que Cena a fait exactement la même chose et est en train de se tailler une vie à Hollywood. C’est drôle comme les choses changent!

Mais, de retour en 2011. Rock est revenu pour accueillir WrestleMania où Cena était en tête d’affiche contre le champion de la WWE The Miz. Il coûterait finalement Cena et la nuit suivante sur RAW, le duo a organisé un match pour le prochain WrestleMania un an à l’avance pour la toute première fois.

Pendant la préparation du match, la paire a eu une bataille promotionnelle au milieu du ring sur RAW et Cena a en fait appelé The Rock out – l’un des plus grands orateurs de l’histoire de l’entreprise – pour avoir des notes sur son bras pour aider à se souvenir. sa promo.

The Rock était instantanément et visiblement furieux. À partir de là, les rapports suggèrent dans les coulisses que le Brahma Bull était prêt à tuer Cena dans les coulisses après le segment et The Rock admet qu’ils ont failli en venir aux mains.

«C’est un gars formidable. C’est l’un des meilleurs gars là-bas, mais voici ce que nous avons réalisé: si nous voulions construire les deux plus grands affrontements consécutifs et créer quelque chose de spécial à Miami et à New York, nous allons le faire de cette façon.

«Et nous pourrions y échouer lamentablement. Les gens peuvent penser que ce n’est pas réel ou vous vous heurtez au défi du potentiel des gens à dire: «C’est tellement réel que ce n’est pas réel». Mais dans ce cas, cela a très bien fonctionné et à travers tout ce bord, cette attitude et cette morsure que nous avions et en arrivant presque aux coups dans les coulisses et une nuit sur le ring.

Littéralement, nous étions nez à nez, c’était d’une seconde à l’autre. Et grâce à cela d’une manière folle, étrange et totalement inexpliquée, nous sommes devenus de grands bourgeons.

La plupart des rapports ont affirmé que ce que Cena a dit n’était pas écrit et que presque tous les indicateurs le soutiendraient.

The Wresting Observer a rapporté que l’époque: «La bataille verbale entre The Rock et John Cena lors du RAW Supershow de Portland de lundi a été conçue pour que Cena prenne le dessus cette fois-ci.

« Les officiels de la WWE sont déterminés à obtenir une réaction 50/50 pour les deux hommes à WrestleMania 28 à Miami. »

Cena et The Rock ont ​​lutté pendant plus de 30 minutes à WrestleMania 28

Les rapports suggèrent que Cena était censé gagner à WrestleMania 28, mais le week-end de l’émission, ces plans ont changé. Étant donné que l’émission était à Miami, qui est la ville natale de The Rock, il a été supposé que cela a joué un rôle dans la victoire de The Rock et cela a donné à la WWE la possibilité de raconter une histoire plus longue.

Tout comme à WrestleMania 18 avec Rock et Hulk Hogan, la star actuelle, le gars à plein temps est celui qui doit finir avec la victoire. Mais Rock a gagné et a proclamé sur RAW la nuit suivante qu’il serait à nouveau champion de la WWE pour assurer son dixième règne.

« Je pense que Cena a eu un petit problème à faire le travail parce que voici Cena qui porte le flambeau depuis 10 ans à ce moment-là », a déclaré l’arbitre de la WM28, Mike Chioda.

«Il cassait le sien, jour après jour. Voici le Rock de retour après tant d’années à Hollywood et il doit travailler pour le Rock? »

Chioda a arbitré la grande victoire de The Rock contre Cena

Chioda a poursuivi: «Il y avait un peu de chaleur là-bas. Je pense qu’il y avait un peu de désaccord, mais il faut aller là où va l’argent. Donc, ils ont mis Rock et j’en étais content. Je me sentais mal pour John d’une certaine manière.

Rock remporterait le titre de la WWE au Royal Rumble de CM Punk depuis longtemps en titre l’année suivante. Au même événement, Cena gagnerait l’événement titulaire pour frapper son billet pour l’événement principal de WrestleMania 29. Rock v Cena II était sur, mais cette fois pour le titre.

Principalement à cause d’une blessure à The Rock lors du match, la deuxième sortie n’était pas aussi bonne que la première. Le finisher-fest s’est terminé avec Cena remportant la victoire et Rock levant la main sur la scène pour le vrai put-over.

Certains peuvent affirmer qu’il était plus important pour Cena d’obtenir la victoire de cette façon, mais beaucoup pensent également à CM Punk dans cette équation. Peut-être que cela aurait dû être une triple menace.

The Rock a rendu la pareille et a mis John Cena à WrestleMania 29

Cela a fonctionné pour Punk cette année-là, pour être juste. Il a pu donner à The Undertaker l’un des derniers grands matchs de sa séquence avec WrestleMania.

Aussi génial que soit The Rock, et il l’est, il semble que la grande victoire de Cena concernait plus The Rock que Cena. La victoire finale était un sous-produit de Rock obtenant son moment à Miami et une autre course au titre. Cela signifiait-il plus pour Cena quand il a finalement gagné? C’est discutable.

Une première victoire catégorique aurait fait tout autant, pourrait-on dire. Peut-être que la motivation la plus forte pour le faire à nouveau était l’argent incroyable gagné la première fois.

C’est la semaine de Wrestlemania, alors rejoignez l’équipe de talkWRESTLING pour un énorme show en avant-première de Mania! Écoutez les interviews exclusives de talkSPORT avec le 5x Champion de la WWE Daniel Bryan et le tout premier Champion britannique de la WWE Drew McIntyre, ainsi que «The Game» Triple H sur les raisons pour lesquelles il n’a pas de match cette année, et Simon Miller de WhatCulture se joint à nous pour décomposer le carte. Prendre plaisir!

The Rock dit que John Cena est maintenant l’un de ses meilleurs amis