“Inside (The Songs)” de Bo Burnham recevra une sortie physique

La comédie spéciale Netflix au succès fou du comédien Bo Burnham À l’intérieur, sera désormais disponible sur vinyle et CD à partir du 3 décembre sous le nom Inside (The Songs) via Republic Records et IMPERIAL.

Inside est arrivé sur la principale plate-forme de streaming plus tôt cette année en mai. Le film a été écrit, réalisé et produit par Burnham qui joue également le rôle principal. Inside a été créé pendant les restrictions de verrouillage de COVID-19 et a documenté la vie quotidienne du comédien et ses confrontations avec la pensée existentielle à travers la chanson.

Inside (The Songs) marque la première sortie musicale complète de Burnham en sept ans. Le projet comprend 20 chansons entièrement écrites par le comédien lui-même, dont “FaceTime with My Mom (Tonight)” et “Look Who’s Inside Again”.

Le vinyle Inside (The Songs) en édition limitée sera publié exclusivement par Target, Urban Outfitters et des détaillants de disques indépendants.

Après sa sortie numérique, Inside (The Songs) a atteint la 7e place du palmarès Billboard 200 albums et a passé six semaines non consécutives dans le top dix du palmarès. Deux chansons de l’album, “All Eyes On Me” et “Bezos I” ont eu un impact sur le palmarès des 200 chansons du Billboard Global.

Inside (The Songs) a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard Comedy Albums et a maintenu sa position de leader pendant 12 semaines. Le projet a dépassé les 500 millions de flux mondiaux.

« À la base, « Inside » est une exploration de ce que signifie être un artiste lorsque vous êtes collé à un écran mais aussi coincé dans votre tête », a écrit le New Yorker à propos de la spéciale. “Burnham ne mentionne jamais explicitement la pandémie, une omission délibérée qui permet au titre de la spéciale d’acquérir plusieurs significations.”

Burnham a été nominé pour six nominations au 2021 Prix ​​Emmy dans plusieurs catégories, y compris la réalisation exceptionnelle pour un spécial de variété, le montage d’images exceptionnel pour la programmation de variétés, la direction musicale exceptionnelle, le spécial de variété exceptionnel (pré-enregistré) et «l’écriture exceptionnelle pour un spécial de variété. Le morceau Inside (The Songs) « Comedy » a été nominé dans la catégorie Musique et paroles originales exceptionnelles.

Précommandez Bo Burnham’s Inside (The Songs) sur CD ou vinyle.