Inside Track de Coomi Kapoor : Difficile de savoir quel côté Prashant Kishor privilégie

L’infrastructure vaste et moderne de Keshav Kunj, le bureau du RSS en Inde du nord en construction dans l’extension Jhandewalan de Delhi, suggère qu’elle éclipsera les bâtiments relativement modestes de Nagpur qui ont servi de siège social au Sangh pendant près d’un siècle. (fichier image)

Le RSS envisage-t-il à terme de transférer son siège de Hedgewar Bhavan à Nagpur à Delhi, le siège du pouvoir temporel ? L’infrastructure vaste et moderne de Keshav Kunj, le bureau du RSS en Inde du nord en construction dans l’extension Jhandewalan de Delhi, suggère qu’elle éclipsera les bâtiments relativement modestes de Nagpur qui ont servi de siège social au Sangh pendant près d’un siècle. Le bureau de Delhi, une fois terminé, aura deux tours massives de 12 à 16 étages. Le siège du BJP Delhi sur Deen Dayal Upadhyaya Marg, d’une superficie de 1,7 lakh pieds carrés, a été présenté comme le plus grand bureau politique du monde, mais le bureau RSS de Delhi dépassera celui-ci. Les estimations de la superficie couverte vont de 2 à 2,5 lakh pieds carrés. Les dizaines d’organisations nationalistes hindoues affiliées au RSS, de son aile syndicale et jeunesse au VHP et au Bharatiya Kisan Sangh, etc., auront toutes des bureaux dans le complexe.

Nouvelle Classe Club

Plus tôt cette année, le tribunal national d’appel du droit des sociétés a ordonné la suspension du comité général élu du club d’élite Delhi Gymkhana et a ordonné au gouvernement de nommer un administrateur jusqu’à ce que les allégations contre un comité général antérieur fassent l’objet d’une enquête. En mai, un nouvel administrateur, Om Pathak, un ancien officier de l’IAS à la retraite, a pris la relève. Pathak suppose que son travail nécessite plus que la simple gestion du club au jour le jour. Dans une lettre aux membres, il a déclaré qu’il aimerait réinventer l’image du premier point d’eau vieux de 108 ans, connu pour ses buffets d’hiver, ses mélangeurs du jeudi soir, ses sandwichs au poulet, ses tournois de tennis et sa salle de bridge active. . Pathak a formé plusieurs sous-comités pour se concentrer sur ce qu’il appelle les programmes « India First » et a même commencé à sélectionner des orateurs pour les débats. Récemment, un expert appelé à prendre la parole a été désinvité car l’administrateur estimait que ses opinions étaient hostiles envers le gouvernement. Dans le cadre de sa campagne en faveur d’un programme d’héritage culturel Hindutva, à Diwali, une représentation sur le retour de Ram à Ayodhya a été jouée au club.

De quel côté ?

Il est difficile de savoir de quel côté se trouve le militant de haut niveau Prashant Kishor à un moment donné. À Goa, sa remarque selon laquelle le BJP est là pour rester une force majeure de la politique indienne pendant des décennies et que Rahul Gandhi avait tort de croire que le parti au pouvoir pourrait être facilement vaincu a mis le chat parmi les pigeons. Le député du Congrès de Trinamool, Kalyan Banerjee, a critiqué à la télévision Kishor, déclarant qu’il avait été affecté à un rôle spécifique et qu’il n’était pas un leader capable de porter des jugements politiques. Mais un haut responsable du TMC a immédiatement contacté Banerjee, lui demandant de ne pas critiquer Kishor puisqu’il travaillait pour le chef du parti Mamata Banerjee. Incidemment, l’intronisation d’un certain glamour au sein du TMC à Goa avec le recrutement de Nafisa Ali et Leander Paes ne devrait pas impressionner l’électrice goanaise, qui n’a déjà que l’embarras du choix étant donné la multiplicité des partis nationaux et locaux en compétition pour son affection.

Levez vos mains

Les membres du Congrès sont curieux de savoir qui est Tariq Hameed Karra. Le politicien du Cachemire était auparavant avec le PDP, mais était un invité spécial à la récente session de la CWC. Kurra a tenté de faire pression sur le parti pour qu’il déclare Rahul Gandhi président du Congrès. Il a remis en question la nécessité d’élections et a suggéré que l’ensemble du problème pourrait être résolu à main levée. Il a ajouté que quiconque ne lèverait pas la main serait immédiatement exposé comme traître au parti. Ambika Soni et Mukul Wasnik ont ​​demandé au loyaliste trop enthousiaste de Rahul de s’asseoir car il s’écartait de l’ordre du jour, en faisant également appel à Sardar Patel et en affirmant qu’il avait tenté de diviser le pays. Mais depuis que Kurra a été vu en train de parler avec Rahul après la session, beaucoup soupçonnaient que ses remarques exagérées n’étaient probablement pas simplement l’intrusion d’un franc-tireur innocent. Il est l’un des nouveaux favoris de la fratrie Gandhi.

Ne dépasse pas

Le refus du Pakistan d’autoriser le vol Srinagar-Sharjah nouvellement inauguré de la compagnie aérienne Go First d’utiliser son espace aérien, forçant la compagnie aérienne à réacheminer le service et à ajouter 40 minutes à son temps de vol, est un exemple de plus des tactiques de pression du pays sur l’Inde. Le Pakistan avait accordé une autorisation de survol aux vols Go First à partir d’octobre, mais a brusquement retiré l’autorisation pour novembre. Les autorités pakistanaises n’ont pas été influencées même par une association sentimentale. Le propriétaire de la compagnie aérienne Go First, Nusli Wadia, est le seul petit-fils du fondateur du Pakistan, Mohammed Ali Jinnah. Soit dit en passant, la raison pour laquelle la compagnie aérienne a récemment changé son nom de Go Air à Go First serait à cause d’un conflit amer au sein de la famille.

