Inside Track de Coomi Kapoor : la retraite de Modi, la puissance de Mamata et d’autres moments déterminants de 2021

Moments déterminants : 2021

2021 restera dans les mémoires pour deux événements. L’impact mortel du coronavirus et l’agitation de longue date et perturbatrice des agriculteurs.

La deuxième vague de Covid-19 au milieu de l’année a été l’une des pires tragédies à avoir frappé l’Inde au cours des 50 dernières années. Il y avait des appels désespérés à l’aide pour obtenir des lits d’hôpitaux, des bouteilles d’oxygène et des médicaments vitaux. Chaque jour apportait de nouvelles mauvaises nouvelles, des amis luttant pour survivre ou s’éloignant. Un nombre anormalement élevé de décès de célébrités a indiqué qu’il s’agissait d’un virus qui ne faisait pas de distinction entre les puissants et les opprimés.

Certains des responsables de la lutte contre la pandémie ont été jugés défaillants. Nous avons été confrontés à une grave pénurie de vaccins pendant des mois. La Commission électorale n’a pas interdit la tenue de rassemblements de masse dans les États liés aux élections. Les politiciens ont donné le pire exemple en encourageant les événements à grande diffusion. Avec l’augmentation des cas Omicron, on espère que certaines leçons ont été tirées des erreurs de l’année dernière.

Retraites Modi

L’autre grande histoire de l’année dernière était l’agitation des agriculteurs, pour le retrait des trois nouvelles lois agricoles du gouvernement Modi. Le gouvernement a insisté sur le fait que la nouvelle législation était conçue pour permettre aux petits agriculteurs de vendre et d’acheter des céréales en dehors des mandis et à travers les États. Les agriculteurs craignaient que les grandes entreprises privées ne les évincent et que les lois puissent mettre fin au système d’approvisionnement basé sur le MSP. Les agriculteurs bien organisés se sont préparés pour le long terme et ont campé pendant des mois sur l’autoroute avec leurs tracteurs entravant la circulation. Le jour de la République, il y a eu une quasi-émeute à l’extérieur du Fort Rouge.

À Lakhimpur Kheri, UP, un convoi de voitures, dont une appartenant à un ministre du BJP, a fauché quatre agriculteurs et les agitateurs ont riposté, tuant deux dirigeants du BJP et le conducteur d’un des véhicules. Pendant un an, le gouvernement a refusé de céder malgré les barrages routiers, la violence, les rassemblements et l’hostilité de l’opinion publique tant en Inde qu’à l’étranger. Enfin, en novembre, Modi, normalement inflexible, a fait marche arrière et a accepté de retirer les trois lois litigieuses.

Sur le plan politique, l’année a été marquée par quatre événements : la victoire décisive de Mamata Banerjee aux élections de l’Assemblée du Bengale occidental ; l’affaiblissement supplémentaire du Congrès encore contrôlé par les Gandhis, qui président un empire en déclin rapide ; l’émergence, sous la direction astucieuse de Prashant Kishor, d’autres prétendants au manteau de la direction de l’opposition ; et enfin l’incertitude croissante au sein du BJP quant à savoir qui occupe la deuxième place du parti.

La puissance de Mamata

Après son succès spectaculaire aux élections de Lok Sabha 2019 au Bengale occidental, le BJP est entré dans la campagne électorale de l’Assemblée avec une confiance arrogante et toutes les armes à feu. Mais malgré sa campagne de grande puissance, dirigée par le Premier ministre Modi, le mastodonte du BJP a rencontré un barrage routier dans le fougueux Banerjee. Le parti au pouvoir au Centre a mal calculé en ne projetant pas de dirigeants au niveau de l’État. Sa campagne polarisante, les piques grossières à Mamata et la mauvaise gestion de la deuxième vague de Covid n’ont pas bien plu à l’électeur. Le jibe de Modi sur « Didi o Didi » a été perçu comme indigne.

Enhardie par son succès au Bengale, Banerjee rêve désormais d’émerger en tant que leader de l’opposition alternative aux Gandhis au niveau national. Elle courtise les dirigeants mécontents du Congrès dans d’autres parties du pays. L’AAP et le NCP réduisent également la part des voix du Congrès.

Lacune de leadership

Beaucoup dans l’opposition, et même au sein du Congrès, craignent que le président de facto du Congrès, qui répugne toujours à un couronnement officiel, ne soit pas le meilleur candidat pour affronter un Modi averti en 2024. Les mauvais choix de Rahul Gandhi, les voyages fréquents à l’étranger et l’échec en tant que commandant en chef se reflètent dans les perspectives décroissantes du parti dans des États autrefois infaillibles comme le Pendjab.

Qui est le n°2 ?

Le BJP a également vu sa fortune chuter cette année, mais pas aussi rapidement que le Congrès. En 2019, après sa victoire spectaculaire aux élections législatives, l’équipe Narendra Modi-Amit Shah apparaissait invincible. Shah, en tant que ministre de l’Intérieur tout-puissant qui a déposé la résolution au Parlement pour révoquer l’article 370 au Jammu-et-Cachemire et a continué à avoir son mot à dire au BJP même après avoir abandonné le poste de président, était le n ° 2 incontestable. Mais en 2021 la hiérarchie n’est plus aussi tranchée. Avec tous les yeux rivés sur les sondages de l’Assemblée UP, le ministre en chef Yogi Adityanath est devenu une étoile montante.

