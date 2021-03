Inside Track de Coomi Kapoor: les lieutenants de confiance de Rahul Gandhi

L’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh (image de fichier)

Blues de sécurité

Les joggeurs du matin sur Altamount Road et Carmichael Road sont vexés de la présence du CRPF, de la police de Bombay et de chiens renifleurs à l’extérieur de la maison Ambani d’Antilia longtemps après qu’un Scorpion avec des explosifs a été saisi à proximité. Ils craignent que cela n’abaisse le ton du quartier chic perché sur une butte, la dixième rue la plus chère du monde. Les habitants de Carmichael Road sont particulièrement lésés car des gratte-ciel comme Antilia et Lodha Altamount – qui se vante que l’un de ses appartements est le plus cher d’Inde – se trouvent du côté d’Altamount Road, et ont le sentiment que Carmichael Road a été traîné juste parce que le Scorpion a été trouvé sur la frontière du chemin Carmichael. De nombreux résidents plus âgés de Carmichael Road considèrent les nouveaux gratte-ciel comme des horreurs, par rapport aux bâtiments patrimoniaux tels que les résidences du directeur général du Bombay Port Trust, le gouverneur de la RBI, le commissaire municipal, les anciens bungalows Parsi et le majestueux manoir de Descendants de Sir Homi Mody. Certains se demandent si la présence excessive de sécurité dans la rue ne va pas renforcer la demande de renforcement supplémentaire pour la famille la plus riche de l’Inde. Soit dit en passant, seul le bureau de poste semble savoir que les routes ont depuis longtemps été rebaptisées SK Barodawalla Marg et ML Dahanukar Marg.

Une seule unité

Les analystes politiques sont unanimes sur le fait que Dattatreya Hosabale, qui a succédé la semaine dernière au poste de secrétaire général du RSS, entretiendra des relations de travail harmonieuses avec le Premier ministre Narendra Modi. Hosabale est affable et plus jeune que Modi. Les deux sont sur la même longueur d’onde sur des questions clés concernant le Sangh Parivar. Les experts ratissent souvent la relation épineuse entre Atal Bihari Vajpayee et K Sudarshan pour faire valoir que c’est le RSS qui tire les ficelles du BJP. Ils sont dépassés, le récit a changé. Le BJP et le RSS sont aujourd’hui pratiquement une seule et même unité. La plupart des ministres en chef, des gouverneurs, des ministres et un grand nombre de députés du BJP sont des produits RSS. Les politiques gouvernementales sur l’éducation, le Cachemire, l’Article 370, la CAA ou «love jihad» reflètent la pensée RSS. Les différences dans la sphère économique, notamment en ce qui concerne les investissements étrangers, les brinjal génétiquement modifiés, les privatisations, etc., n’ont pas causé de hoquet majeur. Le RSS a peut-être également émis des réserves sur les réformes du secteur agricole, mais dans tous ces domaines, Modi semble avoir le dernier mot.

Pawar Point

La confrontation entre l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, et le ministre de l’Intérieur de l’État, Anil Deshmukh, a renforcé l’impression que le chef du PCN Sharad Pawar, plutôt que le ministre en chef Uddhav Thackeray, tire les coups de feu dans l’alliance tripartite au pouvoir dans le Maharashtra. Les ministres du PCN détenant des portefeuilles importants, y compris le logement et les finances, suivent régulièrement les instructions de Pawar. Bien qu’il n’occupe aucune position officielle, il joue pratiquement l’initié, dans la mesure où rien de majeur n’est décidé sans son accord préalable. Singh, avant sa bombe à lettre de Rs 100 crore par mois, a rencontré Pawar pour se plaindre. Après la réunion, Pawar s’est envolé pour Delhi et a convoqué Deshmukh dans la capitale nationale. Un leader relativement junior du PCN de Vidarbha, Deshmukh aurait été choisi pour le portefeuille principal de la maison en raison de sa souplesse. Maintenant, Pawar croit toujours qu’il peut surmonter la tempête, bien que Thackeray puisse être désireux de déplacer Deshmukh de chez lui.

Flic politicien

L’alliance Maha Vikas Aghadi accuse Devendra Fadnavis d’utiliser Param Bir Singh, qui a été promu à son tour en tant que commissaire de police de Thane lorsque Fadnavis était le ministre en chef, pour déstabiliser le gouvernement de l’État. Param Bir, dont le fils, incidemment, est marié à la petite-fille de l’ancien membre du Congrès devenu chef du BJP, Datta Meghe, a agi plus comme un politicien avisé que comme un fonctionnaire du gouvernement. Il a envoyé sa lettre non seulement au CM mais aussi au gouverneur, et par conséquent, l’affaire ne pouvait pas être étouffée. Ses messages WhatsApp ont été intelligemment formulés pour que l’ACP Sanjay Patil, entre autres, corrobore sa version des événements.

Lieutenants de confiance

Rahul Gandhi continue d’ignorer les dissidents du G-23, même si Sonia Gandhi a donné le feu vert à Ambika Soni pour tenter de négocier la paix. Pendant ce temps, Rahul s’appuie de plus en plus sur Jitendra Singh, en dehors des lieutenants de confiance KC Venugopal, Randeep Surjewala et Ajay Maken. Singh, 49 ans, est un ancien élève de l’école Doon et un descendant de la famille royale Alwar. Comme les trois autres, Singh est un poids léger politique, ayant perdu les deux dernières élections à Lok Sabha. L’agréable, bien que réservé, Singh a été nommé secrétaire général en charge de l’Assam en septembre et a beaucoup voyagé. Il est également crédité de la finalisation de l’alliance avec Badruddin Ajmal de l’AIUDF. C’est la première fois que le Congrès est lié à l’AIUDF, bien qu’il ait été accusé plus tôt d’avoir une entente tacite avec Ajmal, qui a un large public parmi les musulmans d’origine bengali. Singh pourrait obtenir des félicitations ou des brioches en fonction du prix de l’alliance.

