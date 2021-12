Inside Track: Décoder le choix de Sanjiv Goenka en Premier League indienne

Le chef du Congrès de Trinamool, Mamata Banerjee

Détresse du Sud

Des dirigeants agités de l’Inde du Sud, dépassant les frontières des partis, auraient l’intention de se réunir dans la capitale la semaine prochaine pour discuter de l’organisation d’une manifestation commune contre toute tentative du gouvernement de mettre en œuvre la délimitation des sièges parlementaires, prévue pour 2026. La délimitation exigerait que chaque circonscription ont à peu près la même population. Une indication que le gouvernement prévoyait d’aller de l’avant avec un exercice de délimitation a été vue dans l’instruction du Premier ministre Narendra Modi à Bimal Patel, l’architecte du nouveau bâtiment du Parlement, d’augmenter la capacité d’accueil de la nouvelle salle Lok Sabha de 543 sièges à plus de 750. Si la délimitation est mise en œuvre, les États à faible croissance démographique comme le Kerala et le Tamil Nadu verront leur part de représentation à la Chambre chuter, tandis que l’UP, le Bihar et le Rajasthan augmenteront leur poids. Les politiciens du Sud disent qu’ils ne permettront pas que leurs États soient politiquement marginalisés pour une meilleure planification familiale.

Préoccupations saines

La santé du ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, suscite des inquiétudes. Thackeray, 61 ans, a été admis dans un hôpital privé pour une opération de la colonne vertébrale le 10 novembre et a obtenu son congé le 2 décembre, après 22 jours. Il a dirigé les réunions du Cabinet depuis l’hôpital et sa résidence a été aménagée pour faire face à toute urgence médicale. Avec des médecins conseillant à Thackeray de se reposer complètement au lit, il a sauté la fonction anniversaire de la mort du père Bal Thackeray le 17 novembre et a délégué son fils Aditya pour rencontrer Mamata Banerjee lors de sa visite à Mumbai la semaine dernière. La session de l’Assemblée du Maharashtra a été déplacée du 10 au 22 décembre et réduite à une semaine. Aussi, en rupture avec la tradition, la Winter Session se tiendra à Mumbai et non à Nagpur.

Choix étrange

Les nouveaux ajouts d’équipe à la Premier League indienne étaient déroutants, car l’industriel de Kolkata, Sanjiv Goenka, a opté pour la franchise Lucknow plutôt que pour la franchise plus lucrative du Gujarat. L’offre de la société Goenka de 7 090 crores de roupies était bien supérieure à la prochaine plus élevée de 5 625 crores de roupies, par une société de capital-investissement européenne peu connue, CVC Capital Partners. Il aurait donc pu choisir l’un ou l’autre endroit. Étant donné que le stade Narendra Modi d’Ahmedabad a une capacité de 130 000 places assises et que le stade Lucknow Ekana ne peut en accueillir que 50 000, il était plus logique d’opter pour la franchise Ahmedabad, d’autant plus qu’elle était également susceptible d’attirer plus d’annonceurs. Goenka, propriétaire du club de football de la Super League indienne, Mohun Bagan, a attribué son choix surprise au fait qu’il avait des intérêts commerciaux dans UP et qu’il voyait un potentiel dans la région peuplée du nord. Mais les sceptiques se sont demandé si la vraie raison était qu’il ne voulait pas agacer Mamata Banerjee, le CM de son État d’origine, en possédant une équipe qui serait considérée comme un ambassadeur de la marque pour le Gujarat. Soit dit en passant, Gautam Adani, qui était largement attendu pour soumissionner pour la franchise du Gujarat, est resté à l’écart.

Réponse décontractée

Un député du Congrès lors d’une récente visite au Jharkhand est tombé sur des nouvelles qu’il considérait comme alarmantes. Le gouvernement, avec le Jharkhand Mukti Morcha et le Congrès comme partenaires, risquait de s’effondrer, en raison de la crise qui couvait au sein du Congrès. Certains députés du Congrès étaient courtisés par le BJP, a-t-il appris. Le député a rapidement envoyé un message à Rahul Gandhi que la situation était grave et que des mesures immédiates devaient être prises. Il a reçu une réponse sommaire à son SOS 14 heures plus tard, l’assurant que ses informations seraient vérifiées. Gandhi était à l’extérieur du pays pendant trois semaines en novembre et n’était pas pressé d’agir.

Pas si privé

La tentative du chef du Congrès de Trinamool, Mamata Banerjee, à Delhi, de tendre la main aux politiciens et aux intellectuels déçus par l’hégémonie de la famille Gandhi sur l’opposition et à la recherche d’une alternative viable au BJP n’a pas été aussi réussie qu’elle l’avait espéré. Plusieurs des personnes invitées à rencontrer Banerjee ont été déconcertées lorsqu’elles ont découvert le neveu de Banerjee, Abhishek Banerjee, Prashant Kishor et Derek O’Brien assis à proximité. La présence des trois a rendu la conversation gênante car beaucoup avaient peur de parler ouvertement, craignant que les discussions ne fuient. Un membre du groupe des dissidents du Congrès G-23 a annulé sa réunion lorsqu’il a appris qu’il devait y avoir de la compagnie. Un membre du Congrès de Trinamool s’est senti humilié par les fouilles trop zélées du personnel de sécurité. Banerjee s’est plainte à son peuple que les réunions étaient mal organisées. À Mumbai, Banerjee a organisé une réunion conjointe avec des membres éminents de la société civile.

