Inside Track: la rencontre de Sharad Pawar avec Prashant Kishor et le plan pour contrer le BJP et le Congrès dans les prochains sondages

Il existe un groupe très soudé au sein du BJP qui veille aux intérêts des uns et des autres. Le lien n’est pas basé sur la caste, la région ou la communauté, mais sur le fait que tous les membres appartenaient autrefois à l’Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), l’aile étudiante du RSS. Le club ABVP comprend le président du BJP JP Nadda, le président du Lok Sabha Om Birla, le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar, le ministre du Pétrole Dharmendra Pradhan, le ministre en chef du Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan, Uttarakhand CM Tirath Singh Rawat, Gujarat CM Vijay Rupani, ancien député du Bihar CM Sushil Modi et bien d’autres. Même Dattatreya Hosabale, secrétaire générale du RSS, a été à l’ABVP puis secrétaire générale en charge pendant 15 ans. Parmi les autres sommités de l’organisation, citons BL Santhosh, le secrétaire d’organisation du BJP. Par ailleurs, les épouses de Rawat, Nadda, Rupani, Chouhan et Dharmendra Pradhan sont également de l’ABVP.

Inclusion légale

La nomination de Mahesh Jethmalani au Rajya Sabha pour le siège laissé vacant par le regretté sculpteur Raghunath Mohapatra a été un choc pour de nombreux espoirs. Après tout, Mahesh avait démissionné du BJP en 2012, et lui et son défunt père Ram Jethmalani semblaient avoir pris leurs distances avec le parti. Mais plusieurs facteurs ont joué en faveur de l’avocat mondaine pimpant. Amit Shah était reconnaissant à Ram Jethmalani de lui avoir donné des conseils juridiques sur l’affaire Sohrabuddin et sur d’autres questions dans lesquelles il était mêlé pendant les années de l’UPA. Les compétences juridiques de Mahesh pourraient également aider à contrer la batterie d’avocats de haut niveau du Congrès à la Chambre haute, notamment Kapil Sibal, Abhishek Singhvi, KTS Tulsi et Vivek Tankha. En outre, Jethmalani est basé à Mumbai et peut être invoqué pour prêter une assistance juridique aux partisans du parti sous la pression du gouvernement d’Uddhav Thackeray, à l’exception de l’ancien commissaire de police de Mumbai, Parambir Singh.

Lacune d’archives

Des universitaires indiens et étrangers ont exprimé leur profonde inquiétude quant à la possibilité d’endommager les documents fragiles et les documents officiels stockés dans l’extension des Archives nationales, car l’extension doit finalement être déplacée dans le cadre de la refonte de Central Vista. En fait, une préoccupation plus pertinente devrait être de déterminer quel matériel précieux se trouve dans les extensions d’archives. Un historien, on s’en doute, peut découvrir que les documents d’archives les plus précieux ne concernent que les années 1950 et le début des années 1960. L’une des raisons est que la famille Gandhi a arbitrairement décrété que la plupart des documents concernant Jawaharlal Nehru et Indira Gandhi en tant que premiers ministres étaient des papiers personnels, puisqu’ils étaient stockés dans les bureaux situés à leurs résidences et non dans le secrétariat du Premier ministre. Ils pensaient que les papiers appartenaient à la famille, pas à la nation. Sonia Gandhi les a offerts à la bibliothèque Teen Murti, à la condition qu’ils ne soient accessibles qu’avec sa permission. Après que Narendra Modi est devenu Premier ministre, Gandhi a demandé la restitution des documents, ce qui a été refusé.

Les gouvernements ultérieurs sont devenus de plus en plus laxistes en remettant aux Archives les documents concernant leur fonctionnement interne. En partie à cause du manque de transparence, mais aussi parce que les ministères craignent la paperasserie. Quand j’ai demandé une fois aux Archives des documents sur les années d’urgence (1975 à 79), on m’a remis quelques minces dossiers ne contenant rien qui n’était déjà disponible dans les archives publiques.

Plan Pawar-Kishor

Le chef du NCP Sharad Pawar, qui aurait été poussé par sa fille Supriya Sule, a eu une réunion de trois heures avec Prashant Kishor. Les deux hommes ont un objectif commun, évincer le BJP et apprivoiser le Congrès lors des prochains scrutins parlementaires. Pawar veut que Kishor agisse en tant que personne de référence pour le projet. Kishor, qui a ses propres ambitions en tant qu’homme politique, s’est constitué un vaste corpus. Mamata Banerjee est sur la même longueur d’onde et Kishor espère que les anciens clients MK Staline, Jagan Mohan Reddy et Arvind Kejriwal se joindront à eux, ainsi que des dirigeants mécontents du Congrès comme Amarinder Singh. Bien sûr, Kishor reste en contact avec le PM.

Les fidèles de Scindia

Les Scindias sont une dynastie politique qui peut surpasser les Gandhis en termes de passage ininterrompu au Parlement ou aux Assemblées d’État depuis 1957. Le journaliste Rashid Kidwai le souligne dans son livre La Maison des Scindias. Kidwai note que la dynastie a inversé sa position envers les minorités au fil des ans. Jusqu’en 1858, le trône de Scindia était connu, en fait, sous le nom de Mussalman gaddi (trône musulman), car ils régnaient au nom des Moghols. Une attitude libérale envers les minorités a caractérisé les dirigeants jusqu’aux années 1930, lorsqu’ils ont été influencés par Sardar Chandrojirao Angre et que le royaume est devenu un bastion pour l’hindou Mahasabha. Le fils du Sardar, Sambhaji Angre, a influencé Vijaya Raje Scindia pour qu’il rejoigne le BJP et l’Hindutva.

