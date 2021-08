Inside Track: le dîner de Kapil Sibal était plus populaire parmi les dirigeants de l’opposition que le petit-déjeuner de Rahul Gandhi, écrit Coomi Kapoor

Malgré l’aide de Sitaram Yechury du CPM, les partis politiques comme le BSP et l’AAP sont restés à l’écart. D’autres, comme le NCP, le TMC et le SP ont envoyé leur équipe B.

Alors que l’ancien ministre en chef de l’Assam, Sarbananda Sonowal, est cité avec approbation comme exemple d’un haut dirigeant du BJP qui s’est conformé sans conteste au diktat du haut commandement du parti, Sonowal n’est peut-être pas aussi accommodant que le suppose la direction. Il serait mécontent de se voir attribuer le portefeuille du transport maritime. Sa grouse était qu’avant la récente expansion du cabinet, les deux hommes qui étaient sûrs d’être pris dans le cabinet de Modi étaient Jyotiraditya Scindia et lui-même. Mais alors que les deux poids lourds s’étaient vu confier respectivement les portefeuilles légers de l’aviation civile et du transport maritime, un nouveau venu comme Ashwini Vaishnaw s’était vu confier trois missions puissantes. Il y a à peine dix ans, Vaishaw était secrétaire de feu Atal Bihari Vajpayee. Scindia, qui se trouvait à proximité, a clairement indiqué qu’il ne voulait pas être associé au tétras de Sonowal.

B-Team envoyé

Parler moins

Peu de temps après avoir prêté serment en tant que ministre dans le cabinet de Modi, le transfuge en série Narayan Rane s’est rendu compte qu’il y avait des inconvénients. Il a accordé une longue interview à un présentateur de télévision jugé hostile au parti au pouvoir. Un jour plus tard, lors d’une réunion avec ses ministres, le Premier ministre Narendra Modi a fait remarquer d’un ton caustique que certaines personnes voulaient être des héros à la télévision – un avertissement perçu comme visant Rane, ce que tous les nouveaux entrants ont dûment noté.

Des projets ambitieux

Beaucoup supposent que Prashant Kishor envisage de rejoindre le Congrès. Et le parti aurait même formé un comité pour élaborer les modalités de son recrutement dans le parti. Mais si l’as stratège politique, à qui les ministres en chef s’en remettent, voudrait être soumis à la discipline et à la hiérarchie du Congrès est une autre question. Kishor imagine son rôle de pivot dans l’unité de l’opposition. Son premier objectif n’est pas les prochaines élections à l’Assemblée mais le scrutin présidentiel de l’année prochaine, avec le chef du NCP Sharad Pawar comme choix privilégié. En fait, Sanjay Raut a organisé un tea party invitant quelques jeunes députés de divers partis politiques à faire avancer la proposition. Mais les députés du BJP présents ont estimé que ce n’était pas le bon forum pour soulever la question. Un Supriya Sule embarrassé a accepté.

Nouveau Ahmed Patel

Avant de quitter l’Inde avec sa fille Miraya, Priyanka Gandhi Vadra s’est entretenue avec trois dirigeants du Congrès d’État, Sachin Pilot du Rajasthan, Karti Chidambaram du Tamil Nadu et Deepender Hooda de l’Haryana. Un pilote frustré attend toujours que ses partisans soient hébergés dans le cabinet d’Ashok Gehlot. Hooda et Chidambaram espèrent être nommés chefs de parti du Congrès dans leurs États respectifs. Vadra a assuré à tous les trois qu’elle essaierait de régler leurs problèmes à son retour. Par défaut, Vadra, qui est officiellement en charge de l’Uttar Pradesh, a endossé le rôle joué par le regretté Ahmed Patel en tant que médiateur dans les querelles intra-partis.

Nouvelles règles

La pandémie a été citée comme la raison pour laquelle très peu de journalistes sont autorisés à couvrir les débats du Parlement pendant la session. Les détracteurs du gouvernement craignent toutefois que la liste des scribes ait été drastiquement élaguée pour assurer un minimum d’interaction entre les députés et la presse. Les nouvelles règles autorisent un journaliste par groupe de médias. Mais même avec cette nouvelle commande, il y a une exception. NDTV avait écrit au président de Lok Sabha pour objecter que son rédacteur en chef des affaires politiques, Sunil Prabhu, n’avait pas obtenu de laissez-passer parlementaire pour les deux dernières sessions et qu’aucune raison n’a été attribuée à son exclusion. Prabhu a couvert le Lok Sabha pendant plus de deux décennies et a publié plusieurs reportages importants grâce à sa proximité avec les députés. Si les autorités sont autorisées à sélectionner les journalistes qui peuvent couvrir le Parlement, cela pourrait déclencher une tendance dangereuse.

