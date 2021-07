Inside Track: L’expansion du cabinet du Premier ministre Modi est-elle une chance pour Shiv Sena d’abandonner le gouvernement instable de la MVA dans le Maharashtra?

La rencontre Manch visait à revitaliser les forces antigouvernementales et à les réunir sur une plate-forme commune.

Candidat pawarful

Les réunions de Sharad Pawar avec Prashant Kishor et la conférence le mois dernier de politiciens anti-BJP et de militants de la société civile disparates sous l’égide du Rashtra Manch à la résidence de Pawar à New Delhi avaient des ordres du jour distincts. La rencontre Manch visait à revitaliser les forces antigouvernementales et à les réunir sur une plate-forme commune. Mais quand il s’est avéré qu’il s’agissait d’un pétard humide avec des personnalités majeures de l’opposition, y compris le Congrès, restant à l’écart, Pawar s’est éloigné du programme. Il a précisé qu’il n’était pas le principal organisateur. On pense que les réunions secrètes en tête-à-tête de Pawar avec Kishor ont discuté de la candidature d’un candidat présidentiel fort en 2022, Pawar étant le choix évident. Le politicien rusé de Maratha, âgé de 80 ans, et sa fille Supriya Sule ont au fil des ans établi d’excellentes relations avec les politiciens de tous les horizons politiques. Une opposition unie pourrait éventuellement constituer une menace pour le parti au pouvoir puisque le décompte des voix présidentielles du BJP a chuté après avoir perdu plusieurs élections à l’Assemblée de l’État. Beaucoup dépendra de la façon dont UP votera lors du scrutin de l’Assemblée de l’année prochaine, sinon c’est un vœu pieux.

Extension en attente

Le retard prolongé dans l’annonce par Narendra Modi d’une expansion et d’un remaniement ministériel est déroutant, d’autant plus que l’IB aurait reçu une liste de noms ministériels potentiels pour vérification. La raison pourrait être que le BJP espère persuader son ancien allié, le Shiv Sena, d’abandonner le gouvernement fragile du MVA au Maharashtra. Dans ce cas, le Sena serait hébergé au Centre. La girouette du Sena, le rédacteur en chef de Saamana Sanjay Raut, a été inhabituellement douce avec Modi ces derniers temps. Une éventuelle formule de rafistolage pourrait impliquer qu’Uddhav Thackeray continue alors que CM et Devendra Fadnavis soient sacrifiés et contraints de venir à New Delhi. L’ancien CM a peut-être les bénédictions de Nagpur, mais il n’est pas un favori du haut commandement du BJP, surtout après avoir présomptueuxment mis son prénom Devendra avec Narendra sur les affiches du parti. Un BJP assagi pourrait se contenter de deux CM adjoints et de portefeuilles ministériels clés en guise de compensation. Le Sena craint que les agences centrales enquêtent sur ses membres et s’est ennuyé de la déclaration unilatérale du chef de l’État du Congrès, Nana Patole, selon laquelle son parti participerait en solo aux élections municipales de Mumbai. Mais il pèse toujours ses options. Si les changements de gouvernement sont annoncés prochainement, cela signifie que les tentatives de rapprochement ont échoué.

Pas pour les yeux de la fête

La biographie récente du journaliste télougou Krishna Rao sur PV Narasimha Rao mentionne que feu le Premier ministre avait rencontré LK Advani au siège de R&AW quelques jours avant la démolition de Babri Masjid. Il a récupéré les informations du livre de feu B Raman, un agent de R&AW. Les sceptiques se demandent pourquoi Rao rencontrerait Advani dans un lieu aussi inapproprié. Il avait en effet réservé le 5, Race Course Road pour des réunions privées lorsque les noms des visiteurs n’étaient pas inscrits dans le journal officiel. Les visiteurs du 5, RCR comprenaient ceux qui apportaient leur aide dans les affaires concernant le Pakistan, le Pendjab, la crise d’Ayodhya et le vote de défiance au Parlement. Atal Bihari Vajpayee, Murli Manohar Joshi et Bhairon Singh Shekhawat ont rencontré Rao plus d’une fois à 5, RCR sur la question du temple Ram, mais Advani n’a pas été impliqué dans les discussions. Un lieu encore plus secret était-il réservé uniquement à Advani ?

Faire un point

Mehbooba Mufti est peut-être venu à l’invitation du Premier ministre à Delhi pour discuter du Cachemire après l’abrogation de l’article 370, mais elle a réussi à faire une déclaration politique. Les politiciens de J&K étaient hébergés dans la maison d’hôtes de l’État à Chankyapuri, mais Mufti a insisté pour rester dans le bloc du Ladakh et non dans Kashmir House pour faire valoir qu’elle n’acceptait pas la division de l’État. Incidemment, la maison d’hôtes d’origine J&K sur Prithviraj Road était interdite, ayant été réservée aux invités du mariage du fils du lieutenant-gouverneur Manoj Sinha qui s’est marié le même jour que la conférence. Pris au dépourvu, Sinha a néanmoins choisi d’assister à la réunion de tous les partis, sautant certaines des festivités du mariage.

Options de pesée

Le buzz politique selon lequel le diplomate à la retraite KC Singh, un ardent critique du gouvernement Modi, qui a récemment assisté à la réunion de Rashtra Manch, pourrait rejoindre le Rashtriya Lok Dal a été écarté par Singh lui-même. Un Jat Sikh, Singh explique qu’il est ami avec le fils de feu Ajit Singh, Jayant Chaudhary, car leurs enfants étaient camarades de classe à l’école moderne et il a été invité à rejoindre le Chaudhary Charan Singh Trust. Singh pense que son avenir en politique, le cas échéant, réside dans son État d’origine, le Pendjab, et non dans l’UP. Il aimerait faire partie d’un quatrième front électoral au Pendjab, mais un tel front ne serait viable que si Navjot Singh Sidhu quittait le Congrès. Les aspirations politiques de Singh sont peut-être aiguisées par le succès d’anciens collègues de l’IFS, Hardeep Puri et S Jaishankar.

