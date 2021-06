Inside Track: L’histoire derrière Rahul Gandhi après 50 personnes sur Twitter, écrit Coomi Kapoor

Palanivel Thiagarajan, nouveau ministre des Finances du Tamil Nadu

Le nouveau ministre des Finances du Tamil Nadu, Palanivel Thiagarajan, plus connu sous le nom de PTR, se distingue par ses qualifications exceptionnelles. Il a passé 20 ans à l’étranger, est titulaire d’un MBA de la MIT Sloan School of Management aux États-Unis et a travaillé pour des sociétés d’investissement et des banques internationales. En outre, il appartient à une dynastie politique distinguée de l’État. Mais, PTR a également tendance à tirer sur sa bouche. Il a récemment ébouriffé l’establishment en décrivant le célèbre gourou du yoga Jaggi Vasudev comme un « chien publicitaire » et a aggravé le problème en citant plus tard un rapport d’audit suggérant que la fondation du gourou avait usurpé des terres forestières. Le père du ministre en chef MK Staline, feu M Karunanidhi, avait de bons liens avec Jaggi, même si le DMK a des racines athées. Alors que des sources de DMK insistent sur le fait que PTR et Staline entretiennent une relation amicale et que PTR a eu carte blanche, pour une raison quelconque, PTR a été relégué à la 26e place officielle au sein du Cabinet, bien que conventionnellement, les ministres des Finances occupent le deuxième rang dans le hiérarchie. PTR a récemment eu une querelle avec le ministre des Transports de Goa, Mauvin Godinho. Lors de la réunion du Conseil de la GST, il a essayé de couper court au discours de Godhino en faisant valoir qu’un petit État comme Goa ne devrait pas avoir le même poids et le même temps que le Tamil Nadu. Il a également qualifié Godhino de « vaisseau vide ».

Pravasis omis

La récente visite du ministre des Affaires étrangères S Jaishankar aux États-Unis était la première d’un haut responsable indien depuis que Joe Biden a pris ses fonctions de président. Au cours de ses trois jours à Washington, Jaishankar a rencontré plusieurs responsables américains importants, du secrétaire à la Défense au secrétaire d’État et au directeur du renseignement national. Mais les omissions notables dans son itinéraire étaient deux Pravasis qui ont une influence considérable dans la nouvelle administration : le vice-président américain Kamala Harris et la députée démocrate Pramila Jayapal. On ne sait pas si une nomination a été demandée du côté indien. La nièce de Harris avait tweeté contre le gouvernement indien sur les nouvelles lois agricoles et Jayapal en 2019 avait parrainé une résolution au Congrès américain exhortant le gouvernement indien à ne pas recourir à la force au Cachemire pour contenir les protestations contre l’abrogation de l’article 370.

Le visage bengali du BJP

Le ministre de l’Union, Smriti Irani, remplacera probablement Kailash Vijayvargiya en tant que responsable du BJP pour le Bengale occidental. Irani a prouvé son courage en tant qu’organisatrice lorsqu’elle s’est battue contre Rahul Gandhi dans son quartier de poche d’Amethi lors des derniers sondages de Lok Sabha et a gagné. Non seulement un orateur puissant, Irani parle aussi couramment le bengali, puisque sa mère est bengali. Après les résultats du Bengale, la plupart des dirigeants du BJP qui y ont fait campagne ont cessé de mentionner l’État dans leurs tweets. Le ministre du Tourisme Prahlad Singh Patel était une exception, ce qui a intrigué certains de ses partisans. Patel a triomphé puisqu’il s’est vu confier les 42 sièges du nord du Bengale, où le BJP en a remporté 25, malgré les efforts déployés par le militant Prashant Kishor et Mamata Banerjee pour séduire les électeurs tribaux et des castes répertoriées de la région.

Un pouce vers le bas

De nombreux membres du BJP pensent que les déclarations controversées et le comportement « indigne » de Kailash Vijayvargiya en tant que responsable du Bengale n’ont pas été bien accueillis par le puissant bhadralok de l’État, qui a de l’influence dans plusieurs circonscriptions. Le président du BJP du Bengale, Dilip Ghosh, a lui-même rencontré plusieurs controverses avec ses déclarations, notamment en conseillant à Mamata Banerjee de porter un “bermuda” après qu’elle soit apparue avec un pied dans un bandage à la suite d’une blessure à Nandigram. Même si Banerjee elle-même n’est pas une favorite des bhadralok, ils la percevaient comme le moindre des deux maux. Le BJP a également échoué dans ce qu’il fait habituellement le mieux, une organisation de base. Les employés de TMC ont été beaucoup plus efficaces pour contrôler les listes électorales et ajouter des noms.

Se désabonner de plusieurs

Rahul Gandhi a récemment abandonné une cinquantaine de personnes sur Twitter, dont des journalistes de premier plan tels que Rajdeep Sardesai, Barkha Dutt et Nidhi Razdan. On soupçonne que la décision n’a pas été prise par Gandhi lui-même, mais par quelqu’un qui a récemment été nommé pour gérer le compte Twitter du chef du Congrès et se targue de défendre l’aam janata plutôt que l’élite. De manière significative, même Nikhil Alva de la cellule médiatique de Gandhi n’a pas été suivi, renforçant la suspicion qu’un rival est en charge. Jyotiraditya Scindia, autrefois amie proche de Gandhi, figure également sur la liste des personnes abandonnées. À l’occasion de l’anniversaire de la mort de Rajiv Gandhi, Scindia a tweeté sur le père de son ancien ami, le décrivant comme l’architecte de l’Inde moderne. Il a ensuite supprimé le tweet et atténué son hommage. Son omission peut être de la propre initiative de Gandhi.

