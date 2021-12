Inside Track par Coomi Kapoor – PM Modi fait tout son possible pour montrer son respect pour Yogi Adityanath

Incidemment, le rallye de Jaipur a été organisé par Gehlot, qui a été surpris lorsque son grand rival Sachin Pilot a reçu le maximum d’applaudissements lorsque Gandhi a mentionné son nom.

Scribes de contrôle ?

Le Bureau d’information de la presse n’a pas encore entamé le processus de renouvellement de l’accréditation des journalistes pour l’année prochaine. Normalement, les correspondants accrédités sont invités à demander le renouvellement des laissez-passer pour l’année à venir avant le début du mois de novembre. Apparemment, un exercice visant à réviser les règles d’accréditation de la presse et à les rendre plus contemporaines et à éliminer les « journalistes non méritants » – qui a commencé sous l’ancien ministre de l’Information et de la Radiodiffusion Prakash Javadekar – est toujours en cours. Les corps de journalistes craignent que le droit de définir qui a droit à une carte PIB et d’avoir accès aux bureaux du gouvernement ressemble à une tentative de contrôle des médias en coupant ceux qui sont hostiles au régime. L’exemple donné en réduisant drastiquement le nombre de journalistes autorisés à entrer au Parlement pendant les sessions n’inspire pas confiance. Les journalistes accèdent désormais à la tribune de la presse du Parlement sur la base d’un système de loterie, même si la menace de Covid s’est atténuée et la plupart des mesures restrictives du Parlement levées. Avec l’examen minutieux de la liste des journalistes accrédités, les laissez-passer PIB 2021 pourraient rester valables jusqu’en mars de l’année prochaine.

Mauvais détournement

Sonia Gandhi a nommé Digvijaya Singh à la tête d’un comité stratégique chargé d’examiner la meilleure façon de mettre en évidence l’inflation, le principal axe de campagne du Congrès. Étant donné que l’autorisation d’organiser un rassemblement à Ramlila Maidan à Delhi a été refusée, le lieu a été déplacé à Jaipur, où Ashok Gehlot est le ministre en chef. (Une erreur tactique puisque les gens accusent normalement l’administration de l’État de la hausse des prix.) Cependant, le cerveau du Congrès n’a pas négocié que Rahul Gandhi se détournerait complètement du problème principal et se lancerait dans une explication sérieuse de la différence entre l’hindouisme et l’hindoutva. Ses propos étaient trop philosophiques pour l’auditeur moyen et il a fait le jeu du BJP puisque le parti au pouvoir, craignant d’être sur un guichet faible sur les prix, souhaite exploiter la carte Hindutva dans UP. Lors des élections générales de 2019, également, Gandhi a détourné l’attention de la question des prix, se concentrant plutôt sur le slogan « Chowkidar chor hai », qui n’a pas été bien accueilli par les électeurs. Le président de facto du Congrès agit souvent spontanément sans consulter les conseillers. Incidemment, le rallye de Jaipur a été organisé par Gehlot, qui a été surpris lorsque son grand rival Sachin Pilot a reçu le maximum d’applaudissements lorsque Gandhi a mentionné son nom.

Indiscrétion judiciaire

Dans son autobiographie, l’ancien juge en chef Ranjan Gogoi répond à ceux qui remettent en cause le manque de transparence dans les nominations judiciaires en expliquant que si les informations négatives contre un juge contourné étaient divulguées, cela causerait un « embarras évitable ». Cependant, Gogoi n’est pas lui-même timide à l’idée de divulguer des notes confidentielles sur la base desquelles certains juges se sont vu refuser des nominations à la Cour suprême. Il tente également de régler des comptes avec d’anciens collègues qui l’ont accusé d’irrégularité, en alléguant que les juges J Chelameswar et Madan Lokur « ont troqué les transferts de leurs juges préférés d’une haute cour à une autre lors des réunions du collège ». Il taquine un FIR de 11 ans concernant implicitement un ancien collègue de la Cour Suprême pour suggérer des « doubles standards » !

Pat paternel

Une vidéo du ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath marchant péniblement derrière la cavalcade de Modi à Saharanpur a été joyeusement tweetée par Akhilesh Yadav pour se moquer de la façon dont le CM est traité par son chef de parti. Adityanath n’a peut-être pas été le premier choix de Modi en tant que CM, mais lors de cette élection cruciale à l’Assemblée, le Premier ministre fait en fait tout son possible pour démontrer son respect pour Adityanath, le louant et se faisant photographier régulièrement avec lui. A la gare de Varanasi, il a passé son bras autour du Premier ministre au profit des photographes.

Les nombreux secrets de l’IA

Le capitaine Shakti Lumba, qui a été étroitement associé à Indian Airlines pendant des décennies, a de nombreux secrets à partager dans son livre The Old Bold Pilot, expliquant pourquoi le transporteur national s’est effondré. Lumba rappelle le pouvoir du syndicat des pilotes. Par exemple, en 1992, le Premier ministre Narasimha Rao a accédé à la demande du syndicat de limoger le ministre concerné, Madhavrao Scindia, et le président et directeur général de la compagnie aérienne. L’auteur explique comment le ministère de l’aviation civile a contourné la loi sur la société aérienne, qui n’autorisait aucune compagnie aérienne régulière en dehors des deux transporteurs nationaux, en fermant les yeux sur les prétendus exploitants de taxis aériens plaçant des panneaux à l’aéroport et dans leurs bureaux affichant propres horaires de vol et tarif. Une autre histoire d’initié intéressante est celle du ministre dont la femme était employée par Indian Airlines, et qui a utilisé le PMO pour que sa femme soit nommée responsable du service en vol d’Alliance Air.

