Inside Track : Qu’est-ce qui se cache derrière le dernier mouvement de Trinamool dans UP ?

Mamata Banerjee

Banerjee ka gussa

Priyanka Gandhi Vadra tient à pacifier Mamata Banerjee, craignant que le Congrès de Trinamool ne grignote la part des voix du Congrès en dehors du Bengale occidental. Mais Banerjee n’est pas d’humeur à répondre. Elle fulmine toujours contre le comportement de Rahul Gandhi après la victoire du TMC au Bengale. Rahul n’a pas téléphoné pour féliciter Banerjee et a mis deux jours pour publier un tweet. Néanmoins, lorsque Sonia Gandhi a demandé à Banerjee de venir à Delhi pour parler d’une éventuelle grande alliance, le ministre en chef du Bengale a accepté de s’envoler. Ce que Banerjee n’a pas négocié, c’est que Rahul entrerait avec désinvolture dans la pièce pendant la réunion, bien qu’elle n’en ait pas été informée. Rahul n’est pas resté longtemps et le lendemain, le leader du Congrès Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury, a publié une déclaration attaquant le TMC pour avoir déclenché la violence au Bengale. Banerjee pense que les deux protégés de Rahul dans l’État, Chowdhury et Abdul Mannan, ciblent le TMC en pensant que le Congrès ferait mieux de s’aligner sur la gauche au Bengale. Même dans UP, Banerjee a donné au Congrès matière à réflexion. Les dernières recrues du TMC incluent le petit-fils de Kamalapati Tripathi Rajesh Pati et son arrière-petit-fils Lalitesh Pati.

Ordre d’ordonnance

Sur la base d’une ordonnance, le ministère du Personnel a publié la semaine dernière une notification quelque peu confuse modifiant les règles du gouvernement central indien dans l’intérêt public. En somme, il a mis un plafond de prolongations de deux ans pour les secrétaires à la Défense et à l’Intérieur, directeur du Bureau du renseignement et secrétaire de RAW. Cependant, les mandats des directeurs d’organismes d’enquête, tels que la CBI et la Direction de l’application, peuvent être prolongés jusqu’à cinq ans. Il est clair que ceux qui élaborent le renseignement et la politique nécessitent moins de continuité que ceux en charge de l’enquête, et peuvent tourner la vis contre ceux que le gouvernement désire.

Effacer les favoris

Des extensions sont toujours disponibles pour les officiers privilégiés du gouvernement Modi. Quelques exemples : le directeur de la Direction de l’application de la loi, SK Mishra a récemment obtenu un autre mandat, avant la fin de son mandat de trois ans ce mois-ci. directeur, Bureau du renseignement, Arvind Kumar; le ministre de l’Intérieur Ajay Kumar Bhalla ; et le secrétaire de RAW, Samant Goel, ont tous obtenu des extensions. Le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das est sur un deuxième mandat de trois ans. Un autre favori, PC Mody, a obtenu trois prolongations en tant que président du Conseil central des impôts directs. Il a récemment été nommé secrétaire général de la Rajya Sabha et le titulaire, le Dr PPK Ramacharyulu, qui avait moins de trois mois en poste, a été nommé conseiller du président de la Rajya Sabha. Ajit Kumar, président du Conseil central des impôts indirects et des douanes, qui doit prendre sa retraite ce mois-ci, s’attend à une prolongation. Pankaj Kumar Mishra, chef de l’Unité des enquêtes financières pendant cinq ans, continuera à occuper ce poste pendant encore deux ans, son poste ayant été reclassé au rang de secrétaire supplémentaire. Ajay Tyagi, président du Securities and Exchange Board of India (SEBI), a obtenu une prolongation de 18 mois après avoir terminé son mandat en août de l’année dernière.

Oui Non peut-être

Le Premier ministre Narendra Modi était furieux lorsqu’il a présenté trois sondages préalables au sondage de l’Uttar Pradesh, diamétralement différents les uns des autres. Modi a estimé que le BJP faisait exploser de l’argent sur des enquêtes dénuées de sens. Cependant, le ministre en chef Yogi Adityanath a exprimé sa confiance suprême dans la victoire du parti. Habituellement, dans UP, les brahmanes sont les plus vocaux pour exprimer leurs préférences de vote, qui ont beaucoup plus d’influence sur les tendances des électeurs que leur nombre réel. Mais, dans un départ, les brahmanes, perçus comme en colère contre le CM qui « fait la promotion » de sa propre communauté Thakur, sont relativement silencieux. Les électeurs anti-BJP, qu’ils soient agriculteurs, minorités ou Yadavs, semblent les plus virulents. L’espoir du BJP est que ce soient finalement les électeurs silencieux qui décideront du résultat. Adityanath a accordé plusieurs avantages à la population, des céréales à l’huile de cuisson, et une allocation unique de Rs 1 000 pour ceux de la catégorie BPL depuis mai de cette année. Les avantages spéciaux devaient aider après les ravages de la pandémie de coronavirus et se poursuivront jusqu’à Holi l’année prochaine.

Défaite humiliante

Lors d’une réunion post-mortem du Congrès de l’Haryana, Bhupinder Hooda et Kuldeep Bishnoi ont failli se battre contre les résultats humiliants des récents sondages dans la circonscription d’Elenabad. Abhay Chautala de l’INLD a conservé son siège, tandis que le candidat du Congrès a perdu sa caution. Bishnoi a estimé que le Congrès avait mal jugé en supposant qu’il pouvait remporter la victoire en soutenant le mouvement des agriculteurs. Dans l’Haryana, le Congrès est fondamentalement un parti non-Jat, a-t-il souligné. Incidemment, le BJP a perdu de justesse l’élection partielle et a recueilli plus de voix que lors des élections législatives de 2019, grâce au soutien écrasant des électeurs urbains.

