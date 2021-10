Inside Track: Sonia Gandhi dit qu’elle est un chef intérimaire pratique, mais Rahul détient une emprise totale sur le parti du Congrès

Le CWC n’était pas conscient du fait que le parti lui-même incarnait une sorte d’autocratie, ayant ignoré même un semblant de démocratie interne, avec des élections qui n’avaient pas eu lieu depuis 1998.

Regardez qui parle

Lors de sa réunion d’hier quinze jours, le Comité de travail du Congrès a accusé le BJP d’« autocratie électorale ». Le CWC ignorait que le parti lui-même était un exemple d’autocratie, ayant ignoré même un semblant de démocratie interne, avec des élections qui n’avaient pas eu lieu depuis 1998. En fait, la Commission électorale a menacé de geler le symbole du parti pour non-respect de sa propre constitution. . Sonia Gandhi dit qu’elle est une chef intérimaire de terrain, mais le véritable centre de pouvoir du parti, connu sous le nom de « haut commandement », est un euphémisme pour Rahul Gandhi et ses proches confidents. L’influence totale de Rahul sur le parti était évidente lorsqu’il a déclaré qu’il ne revêtirait la couronne officielle en tant que président que lorsqu’il le choisirait et pas simplement parce que certains le suppliaient de le faire.

Remarque révélatrice

Le commentaire de Rahul Gandhi au CWC selon lequel lorsqu’il a informé Charanjit Singh Channi qu’il était nommé ministre en chef du Pendjab, il est tombé en panne, a fait l’objet de nombreuses discussions privées au sein du parti. L’hypothèse était que Rahul impliquait que Channi, un Dalit, correspondait à sa vision de diriger la position idéologique du parti dans une direction plus gauchiste, visant les groupes marginalisés. Le commentaire a également été considéré comme dirigé contre le CM du Rajasthan Ashok Gehlot et le CM du Chhattisgarh Bhupesh Baghel, qui ont refusé de bouger dans les luttes de pouvoir respectives avec leurs rivaux. Où cela place-t-il Navjot Singh Sidhu dans le nouveau schéma des choses ?

Ni à l’intérieur ni à l’extérieur

Lorsque le nom de Subramanian Swamy n’a pas été annoncé en tant que membre de l’exécutif national du BJP ce mois-ci, c’était encore un autre indicateur que le politicien franc et non conventionnel et la direction du BJP n’étaient pas sur la même longueur d’onde. Les premiers signes des vibrations froides entre Swamy et le régime Modi ont fait surface peu de temps après sa nomination à la Rajya Sabha en avril 2016. À la demande du président du parti de l’époque, Amit Shah, Swamy a rempli le formulaire officiel se déclarant membre de le BJP et non un Indépendant, un statut pour lequel certains membres nommés optent. Swamy a assisté aux deux premières réunions du parti parlementaire BJP mais par la suite il n’a pas été invité. Lors de sa deuxième session à la Rajya Sabha, on lui a demandé d’être l’orateur principal sur l’accord d’Augusta Westland, mais par la suite, les chefs du parti ont complètement marginalisé le parlementaire articulé bien qu’il ait toujours occupé une place importante dans les bancs du Trésor. Sans surprise, les tweets de Swamy sont devenus de plus en plus irrévérencieux envers la direction du parti, se demandant même pourquoi un stade de cricket à Ahmedabad devrait être rebaptisé d’après un leader vivant (Narendra Modi).

Le défi de Kishor

D’énormes panneaux d’affichage de Mamata Banerjee dominent le paysage de Goa. Le militant politique de Banerjee Prashant Kishor et son organisation I-PAC s’occupent de la campagne TMC pour les élections à l’Assemblée dans l’État l’année prochaine. Le leader du TMC Rajya Sabha, Derek O’Brien, a ouvert un bureau à Goa et prévoit d’y passer beaucoup de temps. Le vétéran du Congrès Luizinho Faleiro est jusqu’à présent la recrue la plus en vue de TMC, mais Banerjee espère enrôler Vijay Sardesai, chef du Parti Goan Forward. Le plus ancien journal de Goa, O Heraldo, soutient activement le TMC. Kishor a délibérément choisi Goa pour sa dernière campagne car il pense que sa population relativement petite est plus facile à travailler électoralement. Les députés ici sont des chevilles ouvrières dans leurs circonscriptions respectives et ne sont pas redevables aux partis politiques. Il estime que même si le TMC remportait moins d’une demi-douzaine de sièges à la Maison des 40, il pourrait devenir faiseur de rois. Le Congrès et l’AAP sont désavantagés avec l’arrivée du TMC. Le BJP au pouvoir, handicapé par l’incapacité du ministre en chef Pramod Sawant à améliorer les routes défoncées de Goa, pourrait bien être le plus grand bénéficiaire des concours multipartites.

L’histoire de Savarkar

La biographie récente d’Uday Mahurkar sur Savarkar montre que loin d’essayer de diviser le pays, il voulait unifier l’Inde. L’auteur soutient que Savarkar a été licencié dans les livres d’histoire avec une seule ligne pendant les années du Congrès. Puis, en 2003. Mani Shankar Aiyar a cherché à « diaboliser » Savarkar, le tenant pour responsable de la division du pays. En fait, Syama Prasad Mookerjee, le fondateur de Jana Sangh, a écrit une lettre à Savarkar en 1947, après les émeutes au Bengale et au Pendjab, notant que si les hindous avaient tenu compte de l’avertissement de Savarkar, ils n’auraient pas fini comme « esclaves » dans le pays. de leur naissance, écrit l’auteur. Il ajoute que feu le général KM Cariappa, en commentant la débâcle de la guerre de 1962 contre la Chine, avait déploré que la nation

n’a pas écouté Savarkar et s’est préparé militairement.

