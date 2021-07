Insider dit que l’une des fonctionnalités les plus sophistiquées de l’iPhone arrive sur les MacBook

Apple n’a ajouté Face ID à aucun modèle de MacBook ou Mac, malgré le lancement de son système de reconnaissance faciale 3D il y a près de quatre ans. Face ID est une solution d’authentification unique dans l’industrie, avec seulement une poignée d’entreprises ayant essayé de la répliquer. La plupart des fournisseurs Android se sont concentrés sur le placement d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, une technologie plus facilement disponible et plus facile à mettre en œuvre que la reconnaissance faciale 3D. Même Google a abandonné son alternative Face ID après seulement un an d’utilisation. Un initié dit qu’Apple finira par ajouter Face ID à tous les iPhone, iPad et Mac. La mise à niveau pourrait avoir lieu dans les deux prochaines années.

Apple lance actuellement jusqu’à cinq versions distinctes d’iPhone chaque année, mais il n’actualise pas l’iPhone SE chaque année. L’iPhone SE 3 de l’année prochaine ne devrait pas prendre en charge Face ID, selon des rapports récents. Mais cela pourrait arriver à l’avenir si la prédiction de Mark Gurman de Bloomberg se réalise.

Face ID sur MacBook

L’initié bien connu d’Apple a déclaré dans le dernier numéro de la newsletter PowerOn (via MacRumors) que Touch ID reste pour le moment une alternative à Face ID pour les appareils inférieurs :

Mais je m’attends à ce que cela change finalement. Cela n’arrivera pas cette année, mais je parie que Face ID sur Mac arrivera dans quelques années. Je m’attends à ce que tous les iPhones et iPads passent également à Face ID dans ce délai. À terme, une caméra intégrée à l’écran aiderait à différencier les appareils Apple les plus chers en éliminant l’encoche en haut. Le capteur de reconnaissance faciale confère à Apple deux fonctionnalités centrales : la sécurité et la réalité augmentée. Touch ID, plus pratique ou non, ne fournit que le premier.

Placer les capteurs Face ID sur un MacBook pourrait être le plus grand défi pour Apple de tous les appareils pouvant prendre en charge la reconnaissance faciale 3D. En effet, les MacBook Air et Pro ont des écrans minces et les capteurs Face ID actuels nécessitent plus d’espace. L’iPhone et l’iPad sont plus épais que cela. Les iMac aussi.

Face ID n’est disponible que sur les modèles iPad Pro en ce qui concerne la tablette d’Apple. Mais Apple a publié l’année dernière un iPad Air repensé, donnant à l’appareil de milieu de gamme le même cadre fin que l’iPad Pro. L’iPad mini 6 pourrait suivre cette année. Ces modifications de conception pourraient aider Apple à passer à Face ID à l’avenir.

Pourquoi la reconnaissance faciale 3D sur Mac est si excitante

Alors que les Mac sont livrés avec la prise en charge de Touch ID, Face ID serait une mise à niveau encore meilleure. Un système de reconnaissance faciale 3D fournirait une authentification continue, passive et sécurisée. Besoin de vous connecter à une application ou à un site Web sur votre MacBook ? Face ID le fait tant que vous êtes assis devant l’ordinateur. Il en va de même pour les paiements en ligne et même pour le déverrouillage Mac. Vous n’aurez pas à appuyer activement sur le capteur Touch ID pour l’authentification. Tout fonctionnera quand vous en aurez besoin, comme ce qui se passe sur l’iPhone et l’iPad Pro.

Face ID rendra la gestion des mots de passe encore plus facile sur MacBook et plus sécurisée qu’elle ne l’est actuellement. Associez-le à 1Password ou à une application similaire et vous n’aurez plus à vous souvenir des mots de passe uniques et forts que vous avez définis avec votre site Web. Encore une fois, la même chose est déjà disponible sur iPhone et iPad.

