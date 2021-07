Insider dit que Pixel Fold arrive cette année, Pixel enroulable la prochaine

in

Samsung dévoilera ses téléphones pliables 2021 dans quelques semaines seulement. Le Galaxy Z Fold 3 ressemble déjà au pliable à battre cette année. Mais il y a un pliable encore plus excitant qui pourrait être lancé plus tard cette année, le genre de téléphone auquel tout le monde prêtera attention. C’est le Pixel Fold de Google qui est déjà apparu dans plusieurs rumeurs. Un initié familier avec les secrets de l’industrie de l’affichage indique que le Pixel Fold a une date de sortie fin 2021. Mais la même personne dit également que Google pourrait lancer un téléphone Pixel avec un écran enroulable après cela.

Le secret pliable de Google

Google n’a pu garder secret aucun des précédents téléphones Nexus ou Pixel. Ils ont tous été divulgués bien avant leur annonce officielle. Les rumeurs de Pixel 6 et Pixel 6 XL de cette année n’ont pas été aussi fréquentes que prévu. Mais nous avons déjà vu leur conception et leurs spécifications supposées, avec quelques informations intéressantes sur le logiciel et la caméra mise à niveau.

Le Pixel Fold est un secret bien mieux gardé. Cette année, des rapports ont indiqué que Google pourrait lancer trois combinés Pixel en 2021, dont son premier smartphone pliable. Ces rapports ne fournissaient aucune estimation de date de sortie pour les séries Pixel Fold ou Pixel 6.

Des rapports plus passionnants en provenance de Corée ont déclaré que le Pixel Fold serait l’un des nouveaux appareils pliables à recevoir des pièces en verre OLED et UTG de Samsung. Si elles sont exactes, ces rumeurs impliquent que le Pixel Fold serait aussi durable que le prochain Galaxy Z Fold 3.

Prédiction de la date de sortie du Pixel Fold 2021

L’expert en affichage Ross Young fait souvent des prédictions liées à l’affichage sur les appareils inédits qui pourraient présenter de nouvelles innovations d’écran. Il a déclaré sur Twitter dans un message passé sous le radar il y a environ un mois que le « Pixel Roll a une si belle sonnerie. C’est dans nos prévisions, mais pas prévu dans les 12 prochains mois.

Pixel Fold arrivera en premier fin 2021… – Ross Young (@DSCCRoss) 7 juin 2021

Pixel Roll est ce que nous attendrions de Google pour appeler un smartphone avec un écran enroulable. Nous avons vu des appareils conceptuels avec des écrans enroulables de LG et Oppo. Le premier n’est plus en développement, car LG a quitté le secteur des smartphones. Mais Oppo vient de faire la démonstration de son premier téléphone avec un écran enroulable.

Dans la même discussion sur Twitter, Young a déclaré que le Pixel Fold serait lancé pour la première fois fin 2021. Il n’a pas fourni de date de sortie réelle et les analystes n’ont pas toujours raison. Mais la remarque de Young est conforme à d’autres rumeurs selon lesquelles Google lancera le Pixel Fold plus tard cette année.

Oui – Ross Young (@DSCCRoss) 12 juillet 2021

Young a réitéré il y a quelques jours son attente que le Pixel Fold soit publié en 2021 en réponse à des questions sur le nouveau rapport OLED de DSCC. Cette analyse affirme que huit téléphones pliables seront lancés cette année.

Google devrait dévoiler la gamme Pixel 6 lors d’un événement presse début octobre. C’est là que nous nous attendrions à voir le Pixel Fold, en supposant que Google aille de l’avant avec ses plans de lancement pour 2021.

