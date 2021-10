Insider Info: la performance de Ron-Thorben Hoffmann du Bayern Munich à Sunderland analysée

Cela fait maintenant un peu moins de deux mois que le Bayern Munich a prêté le gardien Ron-Thorben Hoffmann au Sunderland AFC en English Football League One avec Leon Dajaku. Hoffmann a disputé un total de huit apparitions pour les Black Cats, affichant un record de cinq victoires, un match nul et deux défaites lors de ces matches. Il a également enregistré trois feuilles blanches dans le processus et a généralement été reçu comme une signature de prêt positive par les fans de Sunderland.

La semaine dernière, nous avons pris le temps de rattraper l’expert de Sunderland Graham Falk, qui est l’hôte du podcast « What the Falk » et journaliste pour le Scotsman. Lorsque les mouvements de prêt pour Hoffmann et Dajaku ont été officiellement annoncés, j’étais allé sur le podcast de Graham pour discuter de ce que les fans de Sunderland pouvaient attendre de la paire de joueurs et il semblerait que mes prédictions Hoffmann se soient concrétisées.

Jusqu’à présent, Ron-Thorben Hoffmann a-t-il dépassé vos attentes initiales à Sunderland ?

Il a en fait ! Évidemment, lorsque vous êtes en division 3 et que vous entendez que vous obtenez un gardien du Bayern Munich, vous êtes excité. Cependant, en vérité, peu d’entre nous en savaient beaucoup sur lui, il était donc difficile de juger. Il a cependant réussi des arrêts incroyables et semble le faire chaque semaine maintenant. Que cela continue longtemps.

Est-il devenu très clair de Lee Johnson que Hoffmann est à 100%, sans aucun doute, le gardien n ° 1 actuel de Sunderland dans un avenir prévisible?

La réponse courte est oui, sans aucun doute. Lee Burge est notre numéro un depuis quelques saisons, mais il est juste de dire que la plupart des fans n’étaient pas son plus grand fan après avoir commis une série d’erreurs, donc Hoff a très certainement fait perdre la position. J’espère qu’il restera plus longtemps que la saison et qu’il deviendra notre numéro un permanent.

Quels attributs spécifiques remarquez-vous qu’il apporte à Sunderland qui aide leur bilan défensif ? Commandant dans les airs ? Arrêt de tir ? Des cris tactiques ? S’évanouir par l’arrière ? Tout ce qui précède?

Vous pouvez dire qu’il s’est entraîné avec (Manuel) Neuer, disons-le ainsi. C’est difficile à cerner parce qu’il a été bon partout, mais ce que je retiendrais est le suivant : son évanouissement par l’arrière est excellent. Ses petites balles ébréchées à nos attaquants sont si précises qu’il les place presque sur le mamelon de Ross Stewart. Je ne pense pas qu’il soit aussi « balayeur » que Neuer, mais il est rarement troublé et nous met rarement en difficulté avec son décès. Deuxièmement, ses arrêts de réaction ont été incroyables. Il a fait un arrêt qui nous a valu le match contre Gillingham la semaine dernière. C’était une tête de balle de 40 mètres en boucle et d’une manière ou d’une autre, il a réussi à la placer sur le poteau. Jetez un œil à quelques vidéos de ses fans de Sunderland récemment et vous verrez des sauvegardes exceptionnelles.

Voyez-vous encore des faiblesses dans son jeu qui doivent être améliorées ?

Ses débuts ont été fragiles, si je devais être pointilleux. Il s’est énormément amélioré depuis, mais il avait l’air nerveux à ses débuts et cela le rendait un peu méfiant sur les croix MAIS – et c’est un gros mais – il n’a l’air que assuré depuis lors. J’ai remarqué qu’à l’entraînement, des joueurs étaient collés à lui pour simuler la rudesse et la dégringolade de cette ligue, alors c’est peut-être une faiblesse ? Mais à part ses débuts, il est difficile de trouver des défauts jusqu’à présent.

Dans une récente chronique pour kicker, Hoffmann a écrit qu’à Sunderland et League One, « C’est de la bière, pas des bulles, c’est du football anglais et pas le Ligue des champions, il y a tellement et tellement d’émotions réelles. Si la Sunderland était, en fait, une bière, quelle bière serait-elle ? Nous, les fans du Bayern, nous aimons une bonne bière !

Une double maxime. Une bonne boisson Sunderland à l’ancienne. Plein de fierté locale et de travail acharné des habitants de Sunderland. Le goût n’est pas toujours parfait, mais vous le buvez quand même, parce que c’est à nous !

Enfin, pensez-vous qu’un gardien comme Hoffmann manque à Sunderland ? Est-il une grosse pièce de puzzle pour obtenir une promotion ?

Il fait vraiment partie du nouveau projet que nous avons à Sunderland. De jeunes joueurs affamés qui peuvent évoluer et grandir avec le club – même chose avec Leon Dajaku. Il est une différence marquée par rapport à ce que nous avons signé dans un passé récent – capable, mais vieux et sans valeur de revente. Il a évidemment un bon état d’esprit car il adore ça ici, et sa capacité est là pour que tout le monde puisse le voir. Si je suis honnête – et je fais partie des fans qui n’aiment pas complètement Lee Burge en tant que gardien – nous avions besoin d’un gardien de but qui inculque plus de confiance aux fans, et le Hoff le fait et plus encore. Il n’est pas le seul, mais il joue un rôle énorme dans le nouveau look de Sunderland et – si le Bayern n’y prête pas attention – nous aimerions bien qu’il reste.