Insider propose des informations clés sur le poids et le prix des lunettes de réalité mixte Apple

Les lunettes de réalité mixte Apple de première génération sont apparues dans diverses rumeurs jusqu’à présent cette année, plusieurs initiés bien connus fournissant des détails sur l’appareil non officiel. Selon les dernières fuites, le gadget d’Apple pourrait être dévoilé l’année prochaine. Ensuite, un lancement commercial devrait suivre d’ici la fin de 2022. L’appareil de réalité mixte offrira à la fois des expériences de réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR), en se concentrant sur les jeux, le divertissement et la communication. Il devra faire face à la concurrence de Facebook, Sony, HTC et d’autres fabricants d’appareils VR qui fabriquent des casques VR depuis quelques années. Apple devrait défier ses concurrents avec ses lunettes de réalité mixte ambitieuses, et un leaker a de nouveaux détails sur le poids et le prix de l’appareil. Ce sont des détails clés pour ceux qui recherchent des expériences de réalité virtuelle et de réalité mixte pour la maison et le bureau.

Pourquoi le poids est un détail important pour les casques VR

Le port de lunettes VR doit être confortable, le poids de l’appareil ne peut donc pas gêner l’expérience. Il ne suffit pas que le matériel et les logiciels offrent une expérience immersive si vous vous fatiguez rapidement pendant l’utilisation.

En outre, l’aspect poids de l’appareil de réalité mixte d’Apple pourrait être encore plus important compte tenu des types de divertissement qu’il vise à offrir. Il ne s’agit pas seulement de jeux VR, mais de consommation de contenu et de communication. C’est selon un rapport récent sur l’appareil.

Cette semaine, le célèbre initié d’Apple, Ming-Chi Kuo, a publié une nouvelle note aux investisseurs sur l’appareil de réalité mixte d’Apple, offrant plus de détails sur son poids et son prix. Kuo a déclaré que le casque de première génération pèserait entre 300 et 400 grammes. De plus, Apple travaille déjà sur un appareil de deuxième génération qui devrait être nettement plus léger. Kuo a déclaré dans des remarques précédentes qu’Apple visait un poids compris entre 200 et 300 grammes.

Comparativement, l’Oculus Quest 2 (image du haut) pèse 503 grammes. La PlayStation VR (ci-dessous) pèse 100 grammes de plus. Le Vive Focus 3 pèse 785 grammes et le Vive Pro 2 est encore plus lourd à 850 grammes.

Le casque PlayStation VR de Sony. Source de l’image : Sony

Le prix des lunettes de réalité mixte Apple

A partir des sons de ces reportages, Apple veut fabriquer un casque de réalité mixte incroyablement sophistiqué. Mais il veut aussi un appareil en V qui ne pèse pas trop lourd. En d’autres termes, la réduction de poids ne devrait pas se traduire par des problèmes d’expérience VR/AR par rapport aux concurrents.

D’autres rapports indiquent que les lunettes de première génération offriront des performances de niveau M1 et comporteront deux écrans 4K qui transmettent le contenu à la rétine. En plus de cela, l’appareil comportera jusqu’à 15 capteurs de caméra impliqués dans l’expérience AR. De plus, les lunettes VR doivent être connectées sans fil à l’iPhone et au Mac. Kuo a mentionné certaines de ces spécifications de casque de réalité mixte Apple dans le passé.

Dans la nouvelle note, il a réitéré une affirmation plus ancienne selon laquelle les lunettes Apple de première génération coûteront plus de 1 000 $. C’est une entrée coûteuse dans l’écosystème de réalité mixte d’Apple. Kuo voit Apple vendre entre 2,5 et 3,5 millions d’unités en 2023.

Puisque nous avons comparé le poids supposé des lunettes de réalité mixte Apple à certains de ses plus grands rivaux, nous ferons la même chose avec les prix. L’Oculus Quest 2 coûte 299,99 $, tout comme le casque PSVR. Le Vive Focus 3 coûte 1 300 $, tandis que le Vive Pro 2 est au prix de 1 399 $ (avec tous les accessoires inclus).

Apple lancera les lunettes de réalité mixte de deuxième génération à la mi-2024. L’analyste affirme qu’Apple pourrait vendre environ 10 millions d’unités de lunettes Apple de deuxième génération. L’appareil devrait être plus accessible et offrir une expérience encore plus riche que le premier modèle.