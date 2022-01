Insider taquine l’iPhone 14 avec un design d’affichage comme nous n’en avons jamais vu auparavant chez Apple

La série iPhone 13 est sortie à la mi-septembre 2021, dans les délais, malgré la pénurie continue de puces. Mais les premières rumeurs sur l’iPhone 14 aussi. Les premières fuites indiquaient que les téléphones iPhone 14 Pro offriraient un écran perforé l’année prochaine, ce qui représenterait la refonte de conception la plus importante d’Apple depuis l’iPhone X. Ensuite, nous avons vu un certain nombre de rapports en provenance de Corée qui disaient que divers fabricants d’écrans sont en effet préparer des capacités de fabrication qui leur permettraient de fournir les écrans perforés dont Apple aura besoin cette année pour l’iPhone 14. Avance rapide jusqu’à début janvier, et un initié taquine déjà l’iPhone 14 « l’encoche de la taille d’une perforation ».

Mark Gurman de Bloomberg a mentionné l’encoche de perforation de l’iPhone 14 dans son dernier numéro de la newsletter PowerOn.

L’initié d’Apple n’a cependant pas fourni trop de détails sur l’iPhone 14 de cette année :

En termes de téléphones et de montres, recherchez une version 5G de l’iPhone SE au premier semestre, ainsi qu’une gamme iPhone 14 remaniée avec une encoche de la taille d’un trou à l’automne.

Gurman a passé en revue tous les produits qu’Apple devrait dévoiler en 2022, et c’est ainsi qu’est né l’iPhone 14 avec un design perforé. Cependant, la mention par Gurman de l’affichage perforateur est notable. Gurman a un excellent bilan de tous les mouvements d’Apple.

L’encoche de l’iPhone 13 d’Apple à côté de l’encoche de l’iPhone 12. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Que signifie « l’encoche de la taille d’un trou » de l’iPhone 14

Ce qui est également intéressant dans le rapport, c’est la façon dont Gurman formule la conception de l’écran perforé de l’iPhone 14. C’est une « encoche de la taille d’un trou », un détail qui pourrait être assez révélateur.

Comme nous l’avons souvent expliqué, Apple n’abandonnera pas la fonctionnalité Face ID lors du déplacement de l’iPhone vers des conceptions perforées. L’authentification faciale 3D est une fonctionnalité unique de l’iPhone et un énorme avantage d’Apple sur la concurrence. Les fournisseurs d’Android ont eu peu de succès à reproduire la technologie. Seules quelques entreprises ont tenté de créer des alternatives à Face ID, et beaucoup ont abandonné la fonctionnalité peu de temps après cela – Google en est un exemple.

Apple a étudié les moyens d’intégrer les capteurs Face ID et Touch ID dans l’écran OLED. Une telle technologie lui permettrait de réduire ou d’éliminer entièrement la taille de l’encoche. Finalement, la caméra selfie pourrait être positionnée sous l’écran.

L’encoche de la taille d’un trou de Gurman pourrait signifier que les modèles d’iPhone 14 Pro pourraient avoir un type de découpe d’affichage différent. Ce n’est peut-être pas nécessairement un cercle, comme c’est le cas avec les combinés Android. Au lieu de cela, le trou d’affichage pourrait prendre la forme d’une pilule qui permettrait à Apple de placer des capteurs supplémentaires à côté de la caméra FaceTime. Cependant, ce ne sont que des spéculations à ce stade.

La série iPhone 14 sera probablement lancée à la mi-septembre. Cela nous donne plus de neuf mois de fuites dans la conception de l’écran de l’iPhone 14.