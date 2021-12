Insider taquine un grand rebondissement de Doctor Strange 2 avec les X-Men

Maintenant que Spider-Man: No Way Home appartient à l’histoire, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est le prochain film Marvel dont tout le monde parle. C’est également le prochain film MCU Phase 4 à sortir en salles après No Way Home et une histoire multivers encore plus grande. C’est le multivers qui a fait de No Way Home une histoire incontournable de Spider-Man. Les gens étaient tellement intrigués par toutes ces fuites multivers qui ont précédé la première. Doctor Strange 2 voit également un nombre croissant de fuites liées au multivers, y compris un grand rebondissement de l’intrigue X-Men qui pourrait répondre à l’une de nos plus grandes questions.

Avant d’expliquer, nous vous avertirons que d’énormes spoilers pourraient suivre ci-dessous.

La nouvelle fuite de torsion de l’intrigue de Doctor Strange 2

Un mystérieux leaker qui s’appelle MyTimeToShine a publié plusieurs fuites de MCU sur Reddit qui se sont avérées exactes. Elle a depuis déménagé sur Twitter, où elle discute de projets MCU depuis quelques mois.

Il y a quelques jours, MyTimeToShine a taquiné que Wanda (Elizabeth Olsen) finissait par gagner dans Doctor Strange 2. La déclaration a été faite en réponse à quelqu’un qui a commenté Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Wong (Benedict Wong).

Elle a expliqué dans un commentaire différent que Wanda fait quelque chose d’énorme à la fin de Doctor Strange 2. MyTimeToShine a déclaré qu’elle ne savait pas exactement ce qu’est ce « quelque chose », mais cela pourrait impliquer les mutants de X-Men.

Les X-Men dans le multivers de la folie

Elizabeth Olsen dans le rôle de la sorcière écarlate dans le dernier épisode de WandaVision. Source de l’image : Marvel Studios

Si vous n’avez suivi aucune des grandes fuites de l’intrigue de Doctor Strange 2, alors Wanda « gagner » n’a peut-être pas beaucoup de sens pour vous. En fait, cela peut sembler déroutant même si vous lisez certains des spoilers du Multivers de la folie.

C’est parce que certaines fuites de l’intrigue ont chuté au début de l’automne avant que Marvel n’annonce les retards de sortie de Doctor Strange dans le multivers de la folie. MyTimeToShine a détaillé les grands points de l’intrigue du film à l’époque.

Des rumeurs ont alors émergé selon lesquelles Marvel prévoyait de vastes prises de vue pour corriger l’histoire et ajouter beaucoup plus de camées. Les fuites de l’intrigue de Doctor Strange 2 qui sont apparues après les reprises offraient le même scénario général. Mais il y a eu de gros changements.

Cependant, toutes ces fuites de Doctor Strange 2plot mentionnaient des camées X-Men clés. Comme No Way Home, Multiverse of Madness permettra à Marvel de connecter le MCU aux histoires Marvel d’autres studios. Les X-Men de Fox devraient faire partie de l’histoire dans une certaine mesure.

Mais ce qu’il est important de retenir ici, c’est que les X-Men de Fox n’arrivent probablement pas dans la chronologie principale du MCU via Doctor Strange 2. Après tout, les variantes Tobey Maguire et Andrew Garfield Spider-Man ne restent pas dans l’univers primaire. Ils retournent dans leurs univers d’origine à la fin de No Way Home.

L’histoire de Doctor Strange 2 sera encore plus folle que No Way Home, et l’action se déroulera sur différentes chronologies. Par conséquent, les camées X-Men pourraient même ne pas passer à la chronologie MCU. La seule exception est Deadpool (Ryan Reynolds), bien sûr. C’est le mutant qui pourrait rester coincé dans le MCU, en supposant que nous le voyions vraiment dans Doctor Strange 2.

Wanda (Elizabeth Olsen) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) dans la bande-annonce de Multiverse of Madness Source de l’image : Marvel Studios

Que signifie gagner Wanda ?

Alors, comment Wanda « gagner » aide-t-elle les X-Men ? Eh bien, toutes les fuites de l’intrigue de Doctor Strange 2 disent que Wanda sera la grande méchante du film.

Elle se rachètera probablement d’ici la fin du film. Et les fuites disaient que Marvel voulait atténuer le virage sombre de Wanda à l’aide des reprises.

Selon la dernière fuite, Shuma Gorath manipulerait Wanda. Le démon l’atteindra via le Darkhold. Il profitera de son amour pour les enfants qu’elle n’a jamais eus – Billy et Tommy de WandaVision. Dans la scène post-générique de l’émission télévisée, Wanda entend à nouveau ses enfants.

Les fuites de l’intrigue de Doctor Strange 2 disent que Wanda poursuivra America Chavez (Xochitl Gomez) à travers l’univers pour sauver ses enfants. Cependant, Billy et Tommy n’auront pas besoin d’être sauvés. C’est parce qu’ils sont déjà avec une variante Wanda dans une chronologie différente.

Mais l’une de ces fuites récentes indique qu’à la fin de Doctor Strange 2, Billy et Tommy apparaîtront dans la chronologie principale du MCU. Donc, gagner Wanda pourrait signifier qu’elle amènera ses enfants au MCU. Puisqu’ils ont leurs propres pouvoirs, il sera intéressant de voir s’ils sont considérés comme des X-Men. Après tout, leur mère est une mutante dans les bandes dessinées, mais pas dans le MCU.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Wong (Benedict Wong) dans la bande-annonce de Multiverse of Madness. Source de l’image : Marvel Studios

Doctor Strange 2 pourrait amener les X-Men au MCU

L’une des plus grandes questions MCU que les fans se posent concerne les X-Men. Marvel ne pouvait pas utiliser les mutants alors que Fox détenait les droits. Donc, cela n’a pas semé les graines d’aventures mutantes dans les précédentes histoires de X-Men. Par conséquent, Marvel devra trouver une explication logique s’il souhaite amener les X-Men au MCU.

Doctor Strange 2 est le genre d’avenue qui peut aider Marvel à expliquer l’émergence de mutants dans cette réalité.

Nous ne faisons que spéculer ici, car le leaker n’a pas expliqué ce que signifie gagner Wanda. Mais comme elle est une méchante pendant la majeure partie du film, nous devons supposer que sa victoire est quelque chose que nous approuverions tous. De plus, amener ses enfants au MCU serait le contraire de sa ligne emblématique « No More Mutants » des bandes dessinées. Après tout, le MCU ne suit pas les scénarios exacts des bandes dessinées.

Doctor Strange dans le multivers de la folie sera présenté le 6 mai. Nous apprendrons probablement plus de secrets sur Wanda et les X-Men bien avant cela.