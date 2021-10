Insigne, le duo qui maintient Naples en tête

15/10/2021 à 18:25 CEST

Le Napoli de Luciano Spalletti a fait autorité en ce début d’édition 2021/22 de Serie A : ils comptent sept victoires avec 21 points sur 21 possibles, en plus de 18 buts en faveur et seulement trois contre.. L’équipe napolitaine a ainsi signé son meilleur départ dans l’histoire du club : le record absolu a été atteint lors de la saison 2016/17, lorsqu’ils ont signé 18 points sur 21 possibles.

Les Italiens, qui ont concédé une défaite et un match nul en Ligue Europa lors de la phase de groupes, sont soutenus, en partie, par deux de leurs footballeurs les plus en forme : Victor Osimhen et Lorenzo Insigne. Entre les deux, ils ont signé six buts (respectivement quatre et deux) et ont passé le ballon jusqu’à 34 fois, la paire qui a fait le mieux à cet égard en Serie A.

34 – Victor #Osimhen et Lorenzo #Insigne ont effectué 34 passes entre eux, plus que tout autre duo d’attaquants de la Serie A 2021/22. Gganbu. pic.twitter.com/wrilyHw4VE – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 14 octobre 2021

Les Napolitains se sont faufilés dans la lutte pour le titre en ce début de saison et sont au-dessus de l’AC Milan et de l’Inter Milan, qui sont les deux principaux candidats avec l’autorisation de la Juventus, qui a renoncé la saison dernière à l’hégémonie après neuf scudettos consécutifs.: ceux d’Antonio Conte ont profité du peu de régularité des bianconeros pour reconquérir la Serie A.

Victor Osimhen, la grande surprise

L’attaquant nigérian Victor Osimhen est l’une des grandes révélations de ce début de saison. Originaire du LOSC Lille la saison dernière, l’attaquant a marqué sept buts et une passe décisive toutes compétitions confondues et est le joueur le plus décisif à marquer en Seria A pour Napoli avec un total de quatre buts..

L’ancien joueur de Wolfsburg s’est imposé avec Luciano Spalletti et a ajouté à ses records individuels avec Naples : il totalise 17 buts et quatre passes décisives depuis sa signature pour un montant proche de 70 millions d’euros.