Insolvabilité de Jaypee Infra : SC demande à NCLT de trancher dans deux mois

L’avocat Shashank Manish, représentant les acheteurs de maison, a fait valoir que les retards répétés dans le processus d’insolvabilité nuisaient aux droits des acheteurs de maison.

La Cour suprême a demandé lundi au Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) de statuer rapidement dans un délai de deux mois sur la procédure d’insolvabilité de la société immobilière Jaypee Infratech (JIL), qui a débuté en août 2018.

Un banc dirigé par le juge AM Khanwilkar a donné des instructions sur une pétition de la Jaypee Kensington Boulevard Apartments Welfare Association, qui demandait une «résolution rapide et rapide» de l’affaire.

L’avocat Shashank Manish, représentant les acheteurs de maison, a fait valoir que les retards répétés dans le processus d’insolvabilité nuisaient aux droits des acheteurs de maison. Il a déclaré que les acheteurs de maison souffraient pendant une période prolongée car ils avaient investi leurs économies et couraient de pilier en poteau pour un appartement.

« Les structures déjà existantes des tours inachevées s’affaiblissent et perdent leur intégrité structurelle en raison des conditions météorologiques. Par conséquent, l’état des structures existantes des tours inachevées ne fera que se détériorer avec le temps. Par conséquent, il est humblement soumis que si l’action appropriée d’achèvement du CIRP, de nomination d’un demandeur de résolution réussie et de reprise du travail en force n’est pas effectuée dans un délai déterminé, cela détruira tous les espoirs et les rêves des acheteurs de maison d’obtenir leur maison, », indique la pétition.

Les acheteurs de maison ont également accusé NCLT, Delhi, d' »avoir agi de manière désinvolte » en ajournant l’affaire à plusieurs reprises sans suivre les instructions données par le SC pour l’achèvement rapide du CIRP conformément à l’article 31 de l’IBC.

Le 28 septembre, le NCLT avait décidé d’entendre les demandes d’approbation du plan du groupe Suraksha basé à Mumbai pour le rachat de la société en difficulté. Alors que la Cour suprême avait renvoyé le 24 mars l’affaire JIL au NCLT pour un nouveau vote et prolongé de 45 jours le délai d’achèvement du processus d’insolvabilité des entreprises, les prêteurs avaient approuvé le 23 juin le plan de résolution de Suraksha à une écrasante majorité. . Le tribunal suprême avait alors ordonné que seules les sociétés d’État NBCC Ltd et Suraksha Realty seraient éligibles pour soumettre de nouveaux plans devant le comité des créanciers de JIL.

En août de l’année dernière, le tribunal suprême avait transféré à lui-même tous les appels en instance devant la NCLAT afin de garantir qu’il n’y ait plus de retard dans l’exécution du plan de résolution approuvé de la société d’État NBCC et 20 000 acheteurs de maison, qui ont été laissés de côté, obtiennent la possession de leurs appartements bloqués.

Le consortium dirigé par IDBI Bank avait engagé une procédure d’insolvabilité contre JIL pour ne pas avoir remboursé une dette totale d’environ 24 000 crores de roupies. Le 9 août 2018, le NCLT d’Allahabad avait admis le plaidoyer du consortium.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.