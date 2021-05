Insolvabilité de Jaypee Infratech: NBCC et Suraksha soumettent des offres révisées

Le NBCC et Suraksha, dans leurs offres révisées, ont déclaré qu’ils ouvriraient un centre de réclamation et de recours des clients pour gérer les problèmes rencontrés par les acheteurs de maison.

Le NBCC, géré par l’État, et le SPV dirigé par Suraksha Realty ont présenté lundi des offres révisées pour acquérir le failli Jaypee Infratech (JIL). Les plans de résolution révisés seront désormais partagés avec le conseiller en évaluation, CSBO.

Avant de soumettre les plans révisés, Suraksha et NBCC ont tenu des réunions avec les acheteurs de maison les 2 et 7 mai respectivement, ont déclaré des personnes au courant à FE.

La procédure d’insolvabilité sera probablement retardée d’environ un mois car la deuxième vague d’infections à Covid a eu un impact sur la circulation des personnes et des biens. Dans son ordonnance de mars 2021, la Cour suprême avait ordonné au professionnel de la résolution intérimaire de JIL (IRP) d’inviter des plans de résolution modifiés de Suraksha et du NBCC ainsi que d’achever la procédure en 45 jours, qui s’est terminée le 8 mai. une extension pour le même du SC.

«Lors de leurs discussions avec les acheteurs, le NBCC a semblé confiant que les banques voteraient en leur faveur. La société a assuré qu’elle remettrait 70% des appartements dans les 30 mois. Il conservera également un montant distinct pour les demandeurs de remboursement. S’il n’est pas en mesure de rembourser le montant à la date d’échéance, le NBCC paiera un intérêt de 12% », a déclaré une personne, ajoutant que le PSU ouvrira également des comptes séquestres pour le projet et qu’une société de surveillance évaluera les progrès. .

Suraksha, dans son offre, a déclaré qu’il s’arrangerait pour Rs 3 000 crore au moyen d’une limite de fonds de roulement pour achever les projets en attente. Il effectuera également un paiement initial de Rs 30 crore, si son offre est sélectionnée, a déclaré une autre source.

«En outre, Suraksha aura également un échange de terre de dette de Rs 5 000 crore pour les investisseurs institutionnels. Dans son calendrier d’achèvement, Suraksha a proposé d’achever la majorité des projets en attente d’ici décembre 2022 », a ajouté la personne.

Le NBCC et Suraksha, dans leurs offres révisées, ont déclaré qu’ils ouvriraient un centre de réclamation et de recours des clients pour gérer les problèmes rencontrés par les acheteurs de maison.

Environ 20 000 logements sont en attente d’achèvement dans le cadre de JIL.

