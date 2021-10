Insolvabilité de la vidéocon : la NCLAT déplacée sur le problème d’atteinte à la confidentialité

in

La Bank of Maharashtra (BoM) a soulevé jeudi devant le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) le problème de violation de la confidentialité dans le processus de résolution de l’insolvabilité de Videocon Industries, demandant comment le montant de l’offre peut être si proche de la valeur de liquidation.

Insatisfait de la valeur réalisée grâce au plan de résolution, le créancier dissident avait auparavant demandé au tribunal d’appel d’annuler l’ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le comité des créanciers (CdC) pour réexamen.

Plaidant sa cause devant la formation de deux membres de la NCLAT, l’avocat de la BoM, Vikas Singh, a déclaré : « Ici, le type d’offre qui est arrivé est si proche de la valeur de liquidation suggère clairement que la confidentialité n’a pas été maintenue. Plus de 95% du produit est remis aux créanciers garantis (conformément au plan) en raison de la fuite de cette valeur (de liquidation) vers les soumissionnaires. »

Le plan de résolution de Twin Star de 2 962,02 crores de Rs signifiait une coupe de cheveux de plus de 95% sur les réclamations admises de 64 838,63 crores de Rs.

En décembre, le comité des créanciers avait approuvé le plan de résolution de Twin Star avec 95,09 % des créanciers votant en sa faveur.

Tout en approuvant en juin de cette année l’offre de Twin Star pour Videocon Industries, dans laquelle les prêteurs ont accepté de prendre une coupe de cheveux de 95,85%, le NCLT avait également soulevé la question de la violation de la confidentialité et demandé à l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), pour voir si la confidentialité a été maintenue pendant le processus de résolution de l’insolvabilité de l’entreprise, car l’offre de Twin Star était très proche de la valeur de liquidation.

La NCLAT continuera d’entendre l’affaire vendredi.

