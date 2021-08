Insolvabilité de McLeod Russel: la NCLAT admet le plaidoyer du promoteur mais ne reste pas sur CIRP

in

Le tribunal a également entendu une demande de suspension de l’ordonnance NCLT qui a approuvé l’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre McLeod.

Le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a admis l’appel du promoteur du fabricant de thé McLeod Russel, endetté, Aditya Khaitan contre l’ordonnance de procédure d’insolvabilité rendue par la chambre de New Delhi du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT).

Le tribunal d’appel n’a cependant pas accordé de suspension du processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) contre McLeod Russel, l’un des plus grands producteurs de thé au monde et une société du groupe Williamson Magor en difficulté financière.

NCLT, siège de New Delhi, dans son ordonnance du 6 août, a admis la demande d’insolvabilité déposée par Techno Electric & Engineering, un créancier financier, en vertu de l’article 7 de l’Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). En vertu de la disposition de l’IBC, la magistrature a nommé Kanchan Dutta en tant que professionnel de la résolution provisoire (IRP) pour McLeod.

Le créancier financier avait déposé la demande d’insolvabilité après que la société de thé n’ait pas remboursé des prêts à terme de 100 crores et les intérêts y afférents.

Comparaissant devant le banc des juges Jarat Kumar Jain et Ashok Kumar Mishra de la NCLAT le 25 août, l’avocat principal Abhishek Manu Singhvi, pour l’appelant Khaitan, a fait valoir que l’intimé n’avait ni locus ni autorité pour s’adresser à l’article 7 de l’IBC car il n’y a pas de dette et la société débitrice (McLeod Russel) n’a commis aucun défaut.

L’avocat principal Kapil Sibal, représentant l’intimé Techno Electric and Engineering, s’est opposé avec véhémence à l’admission de l’appel de Khaitan ainsi qu’à la demande de suspension.

“Nous avons examiné les observations, l’appel est admis à l’audience, cependant, nous examinerons la demande de suspension après le dépôt de la réponse par l’intimé”, a déclaré la formation de la NCLAT dans son ordonnance du 25 août.

Sibal a demandé 10 jours pour déposer une réponse, ce qui lui a été accordé. L’affaire a été fixée « pour admission (après avis) » le 8 septembre.

