Insolvabilité: la Cour suprême déclare que les banques peuvent invoquer une garantie personnelle

Dans un revers majeur pour les grands industriels, y compris Anil Ambani, Sanjay Singhal, Venugopal Dhoot et Atul Punj, la Cour suprême a confirmé vendredi la décision du gouvernement de permettre aux prêteurs d’engager des procédures d’insolvabilité contre les garants personnels, généralement les promoteurs et les hauts gradés de la dette- entreprises chargées.

Le jugement revêt une importance particulière car il donnera désormais aux prêteurs les pouvoirs indispensables pour invoquer simultanément les garanties personnelles des promoteurs, même pendant que les procédures de faillite contre les entreprises en difficulté sont en cours, accélérant ainsi le processus de recouvrement des cotisations.

Tout en confirmant la notification du gouvernement du 15 novembre 2019 autorisant les banques et les institutions financières à agir contre les garants personnels des entreprises menacées d’insolvabilité, un banc composé des juges L Nageswara Rao et S Ravindra Bhat a estimé que «la notification litigieuse est légale et valide. Il est également considéré que l’approbation d’un plan de résolution relatif à une entreprise débitrice n’a pas pour effet de dégager les obligations des garants personnels (envers les entreprises débitrices) ».

«Il est considéré que l’approbation d’un plan de résolution ne libère pas ipso facto un garant personnel (d’une entreprise débitrice) de ses obligations au titre du contrat de garantie… la libération ou la libération d’un emprunteur principal de la dette qu’il a envers son créancier, par une procédure involontaire, c’est-à-dire par effet de la loi, ou en raison d’une procédure de liquidation ou d’insolvabilité, ne dégage pas le garant / garant de sa responsabilité, qui découle d’un contrat indépendant », précise le jugement.

Un acte involontaire du débiteur principal entraînant la perte d’une garantie ne dégagerait pas un garant de sa responsabilité, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y a pas d’obligation dans le Code de le rendre applicable en même temps à tous les individus, (y compris les garants) ou pas du tout.

Le tribunal de grande instance a également rejeté un lot de 75 pétitions qui soulevaient des questions sur la validité de la notification de 2019, qui a mis en vigueur les dispositions de la partie III du CIB, étendant également les procédures d’insolvabilité et de faillite aux promoteurs.

Le fait que le processus d’insolvabilité de la partie III doit être appliqué aux particuliers, alors que le processus relatif aux débiteurs corporatifs, décrit dans la partie II, doit être appliqué à ces personnes morales, ne conduit pas à une incongruité, a déclaré le tribunal de grande instance. , ajoutant que les deux processus d’insolvabilité séparés faciliteraient la CDC dans l’élaboration de plans réalistes, en gardant à l’esprit la perspective de réaliser une partie des cotisations des créanciers auprès des garants personnels.

Il a en outre soutenu que l’intention du Parlement était de traiter les garants personnels différemment des autres catégories d’individus. Le lien intime entre ces personnes physiques et les personnes morales auxquelles ils étaient garantis, ainsi que la possibilité que deux processus distincts soient menés dans des forums différents, ont conduit à faire des garants personnels une espèce distincte d’individus, pour lesquels l’autorité de jugement était commune avec la société débitrice.

Les experts juridiques ont déclaré que le jugement habilite désormais les banques à poursuivre simultanément la société débitrice et les garants personnels, garantissant ainsi que la responsabilité du garant personnel pour le solde ne s’éteint pas après l’approbation d’un plan de résolution pour une société débitrice.

L’avocat de l’Insolvency and Bankruptcy Board of India, Vikas Mehta, a déclaré que l’industrie attendait avec impatience cette décision. «Il a donné une certitude au marché et ouvre un nouveau chapitre dans le scénario du régime d’insolvabilité en Inde. Les garants individuels des entreprises emprunteuses ne peuvent plus prendre la ruse selon laquelle c’est l’entreprise et non eux qui est responsable », a-t-il déclaré.

Le qualifiant de «jugement historique», l’avocat Bishwajit Dubey, qui comparaît pour divers prêteurs devant la SC et d’autres tribunaux, a déclaré que l’approbation du plan de résolution pour une entreprise débitrice n’absoudrait pas / ne déchargeait pas la responsabilité d’un garant personnel. . «Nous avons vu que le processus de résolution des entreprises emprunteuses n’a pas abouti au recouvrement du montant total de la dette des prêteurs. Grâce à ce jugement, les prêteurs peuvent désormais intenter des recours contre les garants personnels, ce qui leur permettra d’obtenir un recouvrement supplémentaire. »

L’avocat d’entreprise Sumit Batra a déclaré: «Auparavant, aucun remède n’était en vue pour les prêteurs pour aller après que les garants personnels aient fourni une voie de sortie facile aux promoteurs et parfois utilisé comme un barrage routier dans le processus de résolution de l’insolvabilité d’entreprise. Avec ce jugement, on peut s’attendre à une plus grande réalisation de la dette pour les prêteurs, car les garants personnels voudraient maintenant régler avec les prêteurs pour éviter toute conséquence injustifiée.

Après la notification, diverses banques avaient déposé des dossiers de faillite contre des hommes d’affaires, notamment le président de Reliance Group Anil Ambani, Kapil Wadhawan de Dewan Housing Finance, le fondateur de Punj Lloyd, Atul Punj, le président de Bhushan Power and Steel, Sanjay Singhal et le fondateur de Videocon Industries, Venugopal Dhoot, entre autres. Plusieurs promoteurs ont alors contesté devant diverses hautes juridictions les dispositions de l’IBC relatives à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à leur encontre.

À la demande de l’IBBI, la Cour suprême avait en octobre transféré à elle-même toutes les requêtes pendantes devant les différentes hautes cours de Delhi, Madhya Pradesh et Telangana, affirmant que «le CIB est à un stade naissant et il vaut mieux que l’interprétation de les dispositions du Code sont reprises par ce tribunal pour éviter toute confusion et pour régler la loi avec autorité ».

