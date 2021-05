Insolvabilité préemballage pour les MPME: en quoi elle diffère du processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises; principales caractéristiques

Contrairement au CIRP, qui suit le modèle du «créancier sous contrôle», le processus de préemballage fonctionnerait sur le modèle du «débiteur en possession».Par Harish Kumar et Itee Singhal

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Le processus de résolution d’insolvabilité pré-pack (processus de pré-emballage), qui a fait l’objet de nombreuses discussions depuis la publication des recommandations du (comité) du Comité du droit de l’insolvabilité sur le sujet, a été notifiée le 4 avril 2021 par l’ordonnance de 2021 sur le Code de l’insolvabilité et de la faillite (amendement). Rs 10 lakh, qui a été prescrit pour lancer le processus, offrirait beaucoup de répit aux MPME en leur permettant d’avoir accès à un processus de résolution efficace dans le cadre du processus de pré-emballage. Cela n’aurait pas été possible autrement dans le cadre du processus de résolution de l’insolvabilité d’entreprise (CIRP) en raison du seuil par défaut amélioré de Rs 1 crore. Par rapport au CIRP, qui suit le modèle du «créancier sous contrôle», le processus de pré-emballage fonctionnerait sur le modèle du «débiteur en possession» et, en tant que tel, permettrait aux MPME de résoudre leur stress en tant qu’entreprise permanente.

Principales caractéristiques du processus de pré-emballage et distinction vis-à-vis du CIRP:

Initiation: Le processus peut être initié par la société débitrice (CD) elle-même avec l’approbation (a) de ses membres par résolution spéciale ou des 3/4 des associés, selon le cas; et (b) les créanciers financiers non liés (CF) représentant 66 pour cent de la dette financière (ou les créanciers opérationnels non liés (CO) lorsqu’il n’y a pas de dette financière ou lorsque tous les CF sont liés).Restriction sur l’exécution du CIRP et du processus de pré-emballage en parallèle: Une condition préalable pour lancer le processus est que le CD ne soit pas soumis au CIRP et qu’aucune ordonnance de liquidation n’ait été passée en vertu de l’article 33 du Code. En outre, une période de réflexion de trois ans a été prévue pour lancer un nouveau processus de pré-emballage à partir de l’achèvement du précédent CIRP ou processus de pré-emballage. Cependant, il convient de noter que le Comité des créanciers (CdC) peut à tout moment après le début du processus de pré-emballage mais avant l’approbation du plan de résolution, décider (avec au moins 66% des droits de vote) d’initier le CIRP contre CD. Dans un tel cas, l’autorité adjudicatrice (AA) peut approuver la fin du processus de préemballage et le lancement du CIRP.Soumission du plan de résolution de base par CD: Le CD est tenu de fournir un plan de résolution de base aux CF pour solliciter leur approbation pour lancer le processus. Le plan de résolution de base doit répondre aux exigences visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 30 du Code, qui, entre autres, contient des dispositions visant à protéger le paiement des dettes des CO et des CF qui ne votent pas faveur du plan de résolution.Nomination d’un professionnel de la résolution (RP): Comme condition préalable pour lancer le processus, les CF non liés de la CD ayant une dette en cours d’au moins 10% de la dette financière totale sont tenus de proposer le nom du professionnel de l’insolvabilité à désigner comme RP, qui devrait être ensuite approuvée par des CF non apparentés représentant 66 pour cent de la dette financière totale. Le RP proposé doit être indépendant du CD. Il est pertinent de noter que contrairement au CIRP, où le demandeur fait appel à un professionnel de la résolution intérimaire (IRP), qui est ensuite retenu ou remplacé par RP par le CDC, le processus de préemballage n’envisage pas la nomination de l’IRP et prévoit plutôt la nomination directe de RP. Cela a été fait étant donné que le processus de pré-emballage démarre avec le consentement des FC non liées et que, par conséquent, leur consentement au choix du RP peut être obtenu simultanément. Selon le rapport du Comité, cette décision minimiserait les perturbations des activités, qui seraient autrement causées par le transfert du contrôle de l’IRP vers le RP.Rôle du RP avant le début du processus de pré-emballage: Le RP désigné par les créanciers a certaines tâches à accomplir avant le début du processus de pré-emballage, qui comprend entre autres la préparation d’un rapport confirmant (a) que le CD répond aux exigences / conditions préalables pour lancer le processus de pré-emballage ; et (b) que le plan de résolution de base reçu du CD confirme les exigences stipulées.Début du processus de pré-emballage: Le CD est nécessaire pour faire une demande à l’AA pour lancer le processus de pré-emballage. Parallèlement à cette demande, le CD est tenu, entre autres, de fournir (a) l’approbation des membres / partenaires et des créanciers obtenus pour engager le processus; (b) l’approbation des créanciers recommandant le nom du RP, et (c) le rapport du RP. Dans les 14 jours suivant la réception d’une telle candidature, l’AA peut soit admettre la candidature (si elle est en concurrence), soit rejeter la candidature (si elle est incomplète). Simultanément, AA est tenu de confirmer la nomination du RP (tel que désigné par les créanciers) ou de nommer un autre RP sur recommandation de l’IBBI (si une procédure disciplinaire est en cours contre le RP désigné par les créanciers). Le processus de pré-emballage commencera à partir de la date d’admission de la demande par l’AA.

Moratoire: À l’instar du CIRP, au début du processus de préemballage, le moratoire commencerait. Cependant, le moratoire ne couvrirait pas les biens et services essentiels, c’est-à-dire l’électricité, l’eau (à des fins de consommation et d’assainissement et non pour la production d’hydroélectricité), les services de télécommunication et les services informatiques, dans la mesure où ils ne sont pas des intrants directs la sortie produite / fournie par le CD.Liste des réclamations et note d’information préliminaire (MI): Dans les deux jours suivant le début du processus de pré-emballage, le CD doit fournir les éléments suivants avec le RP:MI préliminaire: À la différence du processus CIRP où le GI doit être préparé par le PR, le processus de pré-emballage a transféré la responsabilité de la préparation du GI préliminaire sur le CD. Le RP est tenu de finaliser le GI, ainsi reçu du CD et de le soumettre au CoC pour émettre un avis éclairé.Liste des réclamations: Le CD est tenu de fournir la liste des créances ainsi que les détails des créanciers respectifs, leurs sûretés et garanties au RP. Sur la base des registres et autres informations matérielles disponibles de CD, le RP est tenu de confirmer ladite liste de réclamations et est tenu de la mettre à jour au fur et à mesure que la réclamation est satisfaite (en partie ou en totalité). Ici, le rôle du RP est légèrement moins lourd que celui du CIRP, où le RP est tenu de rassembler et de vérifier les demandes.Constitution du CoC: Dans les sept jours suivant le début du processus de pré-emballage, le RP est tenu de constituer le CoC sur la base de la liste des réclamations reçues de CD et ensuite vérifiées par lui. Cependant, le CoC peut être reconstitué au fur et à mesure de la mise à jour de la liste des allégations. Cela n’affectera cependant pas les décisions prises par le CdC avant une telle reconstitution.Gestion des CD: La gestion du CD continuera d’être dévolue au conseil d’administration (conseil) ou aux associés. Cependant, pour entreprendre certaines actions critiques, comme spécifié dans la section 28 du Code, le CD doit être préalablement approuvé par le CoC. En outre, le CDC est habilité à spécifier toute autre question pour laquelle CD doit obtenir son approbation préalable. Lorsque les affaires de CD ont été gravement mal gérées ou menées de manière frauduleuse, le CdC (par un vote d’au moins 66 pour cent) peut soumettre une demande à AA pour confier les affaires de CD au RP.Rôle du RP pendant le processus de pré-emballage: Le RP est nécessaire pour mener à bien le processus global de pré-emballage. Dans ce contexte, le RP a été investi de certains devoirs et pouvoirs spécifiques. De plus, bien que RP ne soit pas obligé de gérer les opérations de CD, on s’attend à ce qu’il surveille la gestion des affaires de CD. À cet égard, entre autres, la CD est habilitée à assister à la réunion du Conseil, des partenaires, des membres et du comité des directeurs de la CD.Examen et approbation des plans de résolution: Au début du processus, le CD est tenu de soumettre le plan de résolution de base au RP qui le présenterait au CoC pour approbation. Il a été précisé que CD peut soumettre le plan de résolution de base individuellement ou conjointement avec toute autre personne. Lorsque le plan de résolution de base prévoit la dépréciation de toute réclamation des OC, le CoC peut alors exiger du promoteur qu’il dilue ses droits de participation ou de vote ou de contrôle dans CD.

Si le CdC n’approuve pas le plan de résolution de base ou si le plan de résolution de base porte atteinte à toute réclamation due aux OC, alors, le RP invitera les candidats potentiels à la résolution à soumettre leur plan de résolution. Le CdC évaluerait ensuite tous les plans de résolution et sélectionnerait parmi eux un plan de résolution pour approbation (qui devrait être approuvé avec au moins 66 pour cent des droits de vote du CdC). Le PR soumettra le plan de résolution approuvé par le CdC à l’AA pour approbation finale. Le CD et les autres demandeurs de résolution devraient être éligibles pour soumettre un plan de résolution en vertu de l’article 29A du Code.Chronologie: Un calendrier d’une période totale de 120 jours a été fourni pour l’achèvement du processus de pré-emballage, dont 30 jours ont été réservés pour que AA approuve / rejette le plan de résolution, et l’autre processus entier (jusqu’à la soumission du plan de résolution avec AA) doit être complété dans un délai de 90 jours.

