Insolvabilité transfrontalière : les garants personnels des entreprises débitrices doivent être couverts

Le ministère des Affaires commerciales a sollicité les commentaires des parties prenantes sur le projet d’ici le 15 décembre, après quoi une proposition finale devrait être soumise au Cabinet pour approbation. Tout ajout de telles dispositions au CIB devra finalement être ratifié par le Parlement.

Le ministère des Affaires des entreprises (MCA) a proposé que le cadre d’insolvabilité transfrontalière soit appliqué non seulement aux entreprises débitrices, mais même à leurs garants personnels, conformément aux normes existantes de résolution de l’insolvabilité des entreprises pour les actifs en difficulté situés dans le pays.

En sollicitant les commentaires du public sur son projet de cadre d’insolvabilité transfrontalière, qui s’inspire d’une loi type des Nations Unies existante, le MCA a également recommandé que les prestataires de services financiers tels que les banques et les compagnies d’assurance soient exclus du champ d’application de l’insolvabilité transfrontalière, en avec les dispositions dans de nombreux pays. En outre, une telle exclusion « est conforme à la conception du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) », car les prestataires de services financiers sont déjà soumis à une procédure d’insolvabilité spéciale qui a été notifiée en vertu de l’article 227 de l’IBC, conformément au cadre proposé. . Par exemple, la RBI a un rôle de premier plan à jouer dans la résolution de l’insolvabilité des banques en difficulté.

Certains analystes estiment cependant qu’il est nécessaire d’inclure le secteur des services financiers, qui compte d’importants investissements transfrontaliers.

Le gouvernement avait d’abord publié en 2018 un projet de cadre d’insolvabilité transfrontalière pour renforcer davantage l’IBC, cherchant à aider les prêteurs à accéder aux actifs à l’étranger d’une entreprise en difficulté.

Un tel cadre vise à permettre à l’Inde de solliciter la coopération de pays étrangers pour y soumettre les actifs des défaillants en vue d’une procédure d’insolvabilité. À cet égard, le projet de 2018 avait déjà favorisé l’adoption de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, ou CNUDCI, sur l’insolvabilité transfrontalière qui a déjà été ratifiée par 44 pays, dont Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le ministère des Affaires commerciales a sollicité les commentaires des parties prenantes sur le projet d’ici le 15 décembre, après quoi une proposition finale devrait être soumise au Cabinet pour approbation. Tout ajout de telles dispositions au CIB devra finalement être ratifié par le Parlement.

La loi sur l’insolvabilité transfrontalière reconnaît qu’un pays doit traiter le cas principal d’insolvabilité et d’autres le cas supplémentaire, en fonction de la localisation des actifs des défaillants. De même, si un pays étranger a déjà engagé une procédure d’insolvabilité contre un défaillant particulier pour récupérer des actifs en difficulté dont certains se trouvent ici, l’Inde devra également coopérer avec ce pays.

L’exigence d’une insolvabilité transfrontalière s’est davantage ressentie lors de la procédure d’insolvabilité contre Amtek Auto, bien que l’idée d’une telle loi ait également été évoquée plus tôt par les analystes et le gouvernement. Le fabricant de pièces automobiles figurait parmi les 12 grands comptes par défaut recommandés par la banque centrale pour les procédures d’insolvabilité. Amtek possède plusieurs actifs en dehors de l’Inde dans des endroits, y compris en Europe.

Soulignant l’importance d’un tel cadre, Anoop Rawat, partenaire (insolvabilité et faillite) chez Shardul Amarchand Mangaldas & Co, a déclaré que l’IBC envisage actuellement la résolution de l’insolvabilité transfrontalière par le biais d’accords bilatéraux et de lettres de demande en termes des articles 233 et 234 de l’IBC. « Étant donné qu’aucun accord bilatéral de ce type n’a encore été exécuté, le régime actuel reste creux et inadéquat. Pour remédier efficacement à cette situation, le gouvernement a proposé le cadre actuel conformément à la loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité transfrontalière », a déclaré Rawat.

Shravan Shetty, directeur général de la société de conseil Primus Partners, a suggéré que même les sociétés de services financiers soient soumises au cadre. En effet, ce secteur a d’importants investissements transfrontaliers, en particulier dans l’espace Fintech qui est principalement tiré par les investissements étrangers, a ajouté Shetty.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.