Insomniac développe un nouveau jeu vidéo Wolverine pour PS5

Insomniac Games, le studio derrière le jeu à succès Marvel’s Spider-Man 2018, Ratchet & Clank, 2020’s Spider-Man: Miles Morales, et plus, travaille maintenant sur un tout nouveau jeu vidéo basé sur le meilleur de Marvel dans ce qu’il Est-ce que; le seul et unique Wolverine. Marvel Entertainment et Insomniac ont dévoilé le titre à venir lors de la PlayStation Showcase 2021 d’aujourd’hui. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Insomniac Games développe actuellement le titre exclusivement pour PlayStation 5 en collaboration avec Marvel Games et Sony PlayStation. Le jeu n’a pas encore de date de sortie et la bande-annonce ne contient aucune séquence de gameplay réelle.

Au lieu de cela, le teaser ne montre que Wolverine seul dans un bar à la suite de ce qui semble être une bagarre de bar à renverser. Un voyou se faufile alors sur le bon Wolvie avec un couteau par derrière, mais c’est évidemment une mauvaise idée puisque Wolverine a des sens améliorés et peut déjà l’entendre venir. Wolverine grogne alors et sort un jeu de ses griffes emblématiques en adamantium avant la fin du teaser.

Il y a eu un certain nombre de titres de jeux solo Wolverine sortis dans le passé; le dernier étant le jeu X-Men Origins: Wolverine lié au film 2009 du même nom. Le personnage emblématique de X-Men a également été jouable dans un certain nombre de jeux vidéo sur le thème de Marvel et X-Men sortis au fil des ans.