Insomniac Games laisse Rachet & Clank Speedrunners briser le jeu PS5

C’était quelques jours après le lancement de Ratchet & Clank: Rift Apart sur PS5, et Insomniac Games avait un problème. En utilisant un problème connu sous le nom de swingboost pour obtenir des quantités phénoménales d’élan vers l’avant, un petit groupe de joueurs avait trouvé une méthode pour déchirer cette expérience soigneusement conçue, en sautant de grandes parties du jeu pour atteindre les crédits en moins de 2 heures. Bien que ce soit une excellente nouvelle pour les speedrunners, c’était un problème pour la base de joueurs plus large qui mourait après avoir activé le problème par erreur, et quelque chose devait être fait.

Cependant, plutôt que de simplement corriger le problème et de passer à autre chose, Insomniac a emprunté une voie différente. Avant de publier le correctif, ils ont contacté la communauté via Discord pour les informer de leur solution.

Au lieu de corriger le bug, ils ont adapté les speedrunners en ajustant le fonctionnement de l’astuce. C’était le meilleur des deux mondes, transformant le problème en une caractéristique non intentionnelle qui supprimait toute friction potentielle pour le grand public tout en continuant à permettre aux speedrunners d’exploiter l’astuce dans leurs courses. Ils ont même répondu à d’autres plaintes de la communauté, en introduisant la possibilité pour les speedrunners de mapper les sauts de cinématique sur le d-pad et en corrigeant les barrages routiers pour les speedruns à clé uniquement.

Au début, les développeurs de jeux et les speedrunners peuvent sembler étranges. Après tout, vous avez un groupe qui consacre des années de sa vie à créer un jeu, tandis que l’autre se consacre à briser ce jeu le plus rapidement possible. Pourtant, alors que le streaming s’est développé pour dominer le paysage du jeu moderne, le speedrunning est passé d’un passe-temps de niche à une communauté en ligne massive connue notamment pour les marathons Games Done Quick au succès phénoménal qui collectent régulièrement des millions de dollars pour des œuvres caritatives.

Au-delà de l’attrait pour les développeurs de voir les moyens créatifs que les joueurs ont trouvés pour profiter de leur travail de manière nouvelle et passionnante, les médias sociaux et le streaming ont fait de la sensibilisation de la communauté pour le marketing et les commentaires un élément crucial du développement de jeux modernes. Les fans ont une communication plus directe que jamais avec les développeurs, grâce aux médias sociaux. De plus, gérer et répondre aux attentes des différentes communautés dédiées qui s’épanouissent autour d’un jeu peut aider à générer un bouche-à-oreille positif en ligne et à maintenir un intérêt à long terme pour un titre au-delà de son lancement initial. Mais comment équilibrer un jeu pour une base de fans déterminée à le casser ?

« Comme notre équipe d’assurance qualité trouverait des exploits, nous avons dû nous demander ce que nous voulions corriger et que pouvons-nous laisser de côté », a expliqué Grant Parker, un concepteur de jeu sur Rift Apart. Il est impossible de résoudre tous les problèmes, et laisser un bogue intact peut parfois être la meilleure option si cela crée des opportunités de speedrun plus excitantes.

« Nous ne voulions pas qu’un joueur l’utilise accidentellement et que son jeu soit ruiné, mais nous ne voulions pas non plus pleuvoir sur le défilé des speedrunners, nous avons donc rendu les choses un peu plus compliquées à réaliser. Nous savions que les intrants et le timing complexes n’arrêteraient pas les speedrunners qui ont une connaissance des intrants beaucoup plus élevée, mais cela empêcherait également le grand public de le frapper. Un grand bravo à l’artiste environnemental Matt Graczyk pour avoir poussé à une solution alternative, et au programmeur senior de gameplay John Yednock pour en avoir trouvé une.

Cet effort ne passe pas non plus inaperçu auprès de la communauté. Cette mise à jour pour Rift Apart est le résultat d’années de dialogue entre Insomniac et la communauté de speedrunning Ratchet & Clank remontant à 2016. « Un saut majeur dans la section Deplanetiser [of Ratchet & Clank (PS4)] a été corrigé peu de temps après sa sortie », a expliqué mobius, un speedrunner de longue date de Ratchet & Clank avec des records du monde et des meilleurs temps dans Rift Apart, Into the Nexus et plus encore. «À l’époque, quelques coureurs ont contacté Insomniac par e-mail et Twitter pour lui demander si ce correctif pouvait être annulé. À la surprise de la communauté, nous avons pu nous faire remarquer par les développeurs, ce qui a finalement conduit à ce que ce saut soit corrigé quelques jours plus tard.

Au fil des ans, cette relation entre les deux groupes n’a fait que s’approfondir. De nombreux coureurs ont noté que les développeurs discutaient et traînaient souvent dans des streams de speedrun, Insomniac ferait la promotion d’événements marathon et mutualiserait les dons internes pour des événements caritatifs comme Games Done Quick sur les réseaux sociaux, tout en maintenant une présence communautaire dans le groupe Discord de speedrun. Avant la sortie de Rift Apart, Insomniac a soutenu un marathon communautaire de la franchise organisé pour célébrer la sortie du jeu.

« Je pense que la compréhension de notre communauté avec Insomniac est excellente », a déclaré Synn, un autre coureur de vitesse Ratchet & Clank et détenteur du record du monde dans quatre des cinq catégories principales de Rift Apart. « Ils adorent créer les jeux et nous aimons les casser, et nous partageons un respect mutuel pour ce que l’autre fait. »

Cela ne veut pas dire que l’intérêt croissant des développeurs pour le speedrunning est sans controverse. Les aménagements proposés par certains studios et créateurs ont mis la pression sur ceux qui sont moins favorables, les coureurs de titres comme A Hat in Time exprimant leur frustration lorsque des astuces spécifiques au speedrun ont été corrigées. Ensuite, il y a les façons dont ces développeurs soutiennent leur communauté : quelle est la limite entre soutenir les speedrunners et modifier activement votre jeu pour un public de niche ?

Un speedrun est bien plus qu’un record du monde : un run terminé est le résultat de nombreuses heures de théorisation et de routage par une communauté de coureurs avec un seul objectif. En tant qu’ancien coureur, une partie de l’attrait du speedrunning était ce processus de chasse aux pépins et d’expérimentation, et une fois que les développeurs interviennent, leur implication a le potentiel de nuire au travail d’une communauté.

Vous pouvez voir ce difficile équilibre se manifester avec Celeste. Le succès du jeu en tant que speedrun lui a permis de faire la une des journaux et de rester pertinent longtemps après sa sortie initiale, et cela est en partie dû à l’implication active des développeurs dans la communauté. L’équipe a ouvertement discuté de la façon dont les niveaux et les outils ont été spécialement conçus pour la communauté, tandis que les correctifs ont activement modifié le fonctionnement des mécanismes tels que les démos, les rendant plus faciles à exécuter sans avoir recours à des outils externes. C’est une décision que certains coureurs ont adoptée, mais des correctifs similaires ont également contribué à canoniser des astuces controversées comme le tampon de pause.

Cependant, en particulier pour les développeurs indépendants, adopter le speedrunning peut élargir l’attrait d’un jeu. Heart Machine, développeur d’Hyper Light Drifter, a fait la une des journaux lors d’une interview réalisée avec PLAY Magazine à propos de leur dernier jeu de plate-forme 3D haute vitesse Solar Ash, dans lequel ils ont appelé les speedrunners à « se défoncer ».

A expliqué Alx Preston, directeur de la création et de la conception du jeu, « Solar Ash n’est pas explicitement un jeu de speedrunning, mais nous avons parlé en interne de speedrunners à divers moments, qui voudraient repousser les limites du jeu. Surtout avec une partie de la physique, par exemple, nous avons laissé quelques petites fenêtres et portes ouvertes pour eux. »

Ils ont également tiré des leçons de la communauté Hyper Light Drifter. « Le speedrunning a été une grande partie de ce dont nous discutons. Parfois juste une déclaration de ‘J’ai aimé ce mouvement. Ne l’enlevons pas », suffit à influencer le déroulement du jeu. Avec Hyper Light Drifter, il y a eu des exploits qui ont été hilarants et que nous n’avons jamais corrigés. La façon dont nous avons mis en place le franchissement des portes, vous pouvez l’exploiter et contourner d’énormes pans de niveaux. Nous n’avons pas beaucoup de portes à Solar Ash, mais celles qui sont là, je suis sûr que quelqu’un trouvera un moyen de les briser !

En fin de compte, une mécanique raffinée et une conception de jeu solide et amusante à jouer (et à exploiter) plairont à tout le monde, y compris les speedrunners. « Il semble inévitable que les personnes orientées vers le speedrun enlèvent des choses différentes de celles qui ne le font pas », a conclu Alx. « Dans Solar Ash, il y a suffisamment d’éléments ambiants de construction de monde et d’histoire pour que vous puissiez toujours obtenir l’essence des choses, même si vous faites du speedrun. De l’autre côté, il y aura des gens qui se soucieront presque exclusivement de l’histoire.

« Tant que le jeu a un impact durable sur les gens et signifie quelque chose pour eux, toute façon de s’engager est tout à fait valable. »