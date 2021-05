Insomniac remporte un appel dans une poursuite au-delà du pays des merveilles

Un tribunal californien a refusé d’annuler une sentence arbitrale entre Insomniac Inc. et ses partenaires.

Brian Alper et Brett Ballou accusent Pasquale Rotella et sa société Insomniac Inc. d’avoir violé son accord de partenariat en organisant un festival de musique pour concurrencer un festival dans leur partenariat. Le différend a conduit à l’arbitrage, où l’arbitre a statué en faveur de Rotella et Insomniac.

Alper et Ballou ont fait appel de la décision, cherchant à la faire annuler. Ils ont déclaré à la Cour supérieure du comté d’Orange que le juge fédéral à la retraite qui avait arbitré l’affaire prenait suffisamment d’analgésiques pour «assommer un cheval». Mais le couple a procédé avec le cas d’arbitrage de neuf jours au lieu de s’opposer lors de l’audience.

La Cour d’appel de Californie pour le quatrième district a souscrit à cette appréciation. “En l’absence de jargon juridique, le terme de confiscation signifie essentiellement” vous répétez, vous perdez “”, a déclaré le panel lors de l’appel. “Ceci, nous confirmons l’ordonnance du tribunal rejetant la requête en annulation de la sentence arbitrale.”

Alper a témoigné devant le tribunal que l’arbitre dans leur cas prenait des analgésiques au moins deux fois par jour. Il dit avoir remarqué que les faits étaient “ mélangés et confus ” par le juge à la retraite lors de l’audience. Les avocats d’Alper et Ballou ont pris la décision de terminer l’arbitrage et d ‘«espérer le meilleur».

«Les plaignants ont renoncé à leur affirmation selon laquelle l’arbitre avait été disqualifié en raison de la consommation d’opioïdes parce que les plaignants n’ont soulevé la question de la déficience à aucun moment pendant la procédure d’arbitrage», indique le panel. Fondamentalement, ils auraient dû s’exprimer à l’époque au lieu de déposer une nouvelle requête pour l’annulation du jugement.

Le duo a formé un partenariat avec Insomniac Inc. et Rotella en 2005 pour le festival de musique How Sweet It Is.

Ils ont accusé Insomniac et Rotella de rupture de contrat et d’obligations fiduciaires et d’autres réclamations en 2013 en organisant le festival de musique Beyond Wonderland. L’arbitrage de l’affaire s’est déroulé sous la forme d’une audience de neuf jours en mai et juin 2017.

L’arbitre a rendu une sentence finale en faveur d’Insomniac et de Rotella en novembre 2018. Alper et Ballou ont déposé leur requête pour annuler la sentence en février 2019. L’affaire n’a été entendue que cette année en raison du ralentissement des tribunaux en raison de la pandémie de coronavirus.

Aujourd’hui, une affaire qui dure depuis près de dix ans est terminée. L’avocat des deux parties n’a pas renvoyé de demandes de commentaires sur l’affaire. Les juges d’appel de Californie Eileen C. Moore, William W. Bedsworth et Richard M. Aronson ont siégé au comité chargé d’examiner l’appel.