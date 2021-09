Insomniac travaille sur Marvel’s Spider-Man 2, avec Venom, pour 2023

Insomniac Games était sur une lancée lors de la vitrine PlayStation de jeudi avec deux grandes annonces Marvel. La première était l’annonce surprise de Marvel Wolverine, un jeu mettant en vedette le titulaire X-Man et canadien, mais il y avait une deuxième annonce à venir.

Dans un petit teaser, Insomniac a annoncé que Marvel Spider-Man 2, la suite du très réussi Marvel’s Spider-Man, devrait sortir en 2023. Sur la base de la bande-annonce, non seulement Peter Parker et Miles Morales feront équipe, mais ils affronteront Venom, l’un des méchants et anti-héros les plus emblématiques de la série.

PlayStation a confirmé que le jeu arrivera « exclusivement » sur la PS5, sans aucun mot sur la génération croisée. C’est probablement un pari sûr de supposer que Spider-Man 2 ne sera pas cross-gen car c’est plus tard dans le cycle de vie de la PS5. Cependant, Sony a précédemment déclaré que certains jeux ne seraient pas cross-gen, mais a annoncé plus tard qu’il y en aurait, donc cela pourrait changer.

Les doubleurs Yuri Lowenthal et Nadji Jeter reprendront respectivement leurs rôles de Peter et Miles. PlayStation a également annoncé que Tony Todd (Candyman) rejoindrait le casting pour exprimer Venom. Selon Insomniac, la plupart de l’équipe de développement du premier jeu reviendra également, avec Bryan Intihar en tant que directeur créatif et Ryan Smith en tant que directeur du jeu.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur le jeu pour le moment. Nous pouvons supposer que cela suivra les événements du premier jeu Spider-Man, où Peter a combattu les Sinister Six, et l’extension autonome de Miles Morales, qui a permis au nouveau Spidey d’apprendre à utiliser ses pouvoirs dans un combat contre le bricoleur. On ne sait pas non plus si Venom travaillera avec les Spider-Men ou s’il sera leur adversaire.

