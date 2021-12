Insomniaques saisonnières en temps de chaos climatique

Il a neigé, enfin. Nous attendons depuis des mois, agités et agités. Avez-vous déjà vu votre enfant s’endormir plus profondément après l’avoir placé sous la couverture ? C’est ce que l’on ressent ici. Je vis dans le désert de haute altitude du nord du Nouveau-Mexique. Les déserts évoquent souvent des images de sables sahariens, mais ce désert s’étend sur un basalte volcanique noir. Perché à 7 000 pieds, il neige ici en hiver. Ou, c’était le cas.

En raison de la crise climatique causée par l’homme, il a plu la veille de Noël.

C’est une région féroce et fragile, accidentée et en péril à la fois. Les déserts endurent une existence un peu plus près de la faux de la mort que les autres régions. Leurs habitants sont des survivants rusés. Les crapauds portent des épines de dragon. Les cactus gardent leur précieuse eau avec des épées miniatures. Les genévriers se tordent sur eux-mêmes, de la taille de petits enfants bien qu’ils soient vieux de plusieurs siècles.

Les cultures indigènes Puebloan et leurs ancêtres ont passé plus de dix mille ans dans cette région sujette à la sécheresse. Ils n’ont jamais rien vu de tel.

Habituellement, tout le monde dans notre ville du désert s’exalte au début des précipitations. Nous levons la tête en signe de louange et accueillons le doux contact de l’eau. Mais lorsque nous nous sommes réveillés sous le silence de la pluie la veille de Noël, un silence mal à l’aise nous a envahi. Ce n’est pas normal. Cela devrait être de la neige.

Nous savons qu’il fait trop chaud. Tout le mois de décembre, les voisins ont promené leurs chiens en manches de chemise. Nous nous sommes croisés sur la mesa nue et poussiéreuse et avons fait des blagues sur le fait de garder notre bronzage. Nous rions, mais avec méfiance. Une telle chaleur n’est pas naturelle. Nous pouvons pratiquement entendre les plantes haleter de détresse. Les pointes des abricotiers s’empourprent dans les rêves fébriles du printemps. Nous sommes tous des insomniaques de la saison, remuant sans relâche quand nous devrions être bordés, dormant.

Depuis l’éducation des enfants, nous connaissons l’importance des siestes et du sommeil à intervalles réguliers. Nous avons vu le bambin grincheux, les effondrements, les crises de colère. Tout leur corps a soif de sommeil. Incapables de l’obtenir, ils tremblent de stress et de tension. C’est ainsi avec cet écosystème désertique quand décembre ne tombe pas en dessous de zéro, quand les neiges sont introuvables, ou quand les seules précipitations tombent sous forme de pointes de pluie, très rares.

C’est de notre faute. Les humains sont responsables de ce gâchis. La science est claire : la crise est causée par notre dépendance aux combustibles fossiles, la surconsommation, la production excessive de viande animale et la pollution. La chaleur inhabituelle continuera à moins que nous ne modifiions radicalement notre mode de vie.

La semaine dernière, un jeune serpent taureau est sorti de son terrier, groggy et confus par le temps doux. Je m’arrêtai sous le choc. Ces créatures hibernent lorsque les gelées d’automne cèdent la place à des gelées plus profondes. Je ne devrais pas voir ce serpent à sang froid avant avril, annonciateur du retour du printemps. Elle ne devrait même pas pouvoir bouger à cette période de l’année. Nos regards se sont croisés et j’ai ressenti tout le poids de ma responsabilité humaine. C’est nous qui avons fait ce problème. C’est nous qui devons le réparer.

Cette année 2022, nous devons changer, nous débarrasser de la peau de nos anciennes existences aussi sûrement qu’un serpent, nous orienter vers des modes de vie plus respectueux sur cette planète bien-aimée et en péril. En ce moment, mes amis écrivent les résolutions du Nouvel An. Ils tournent la page de leurs calendriers et examinent leurs agendas 2022. Nous devons inscrire l’action climatique dans notre calendrier en 2022. Nous ne pouvons pas attendre encore cinq ans. Nous avons déjà tergiversé pendant des décennies trop longtemps. Ce doit être l’année où le changement systémique s’accélère. Notre famille, nos amis, nos banques, nos entreprises, nos écoles, nos magasins – tout le monde devrait subir une transformation massive.

L’année dernière nous a montré un aperçu des horreurs qui menacent de ne rien faire : tornades, ouragans, inondations catastrophiques, dômes thermiques, incendies de forêt qui font rage. Et les dangers ne sont pas seulement dans les catastrophes choquantes. Ils se cachent également dans les périodes étranges et difficiles de chaleur inhabituelle qui stressent et mettent à rude épreuve nos écosystèmes. Nous pouvons sentir les signes d’avertissement subtils si nous prêtons attention. C’est dans le souffle assoiffé des arbres. C’est dans les yeux perçants d’un serpent groggy. C’est dans l’agitation douloureuse d’un désert de haute altitude qui ne peut pas dormir.

Lorsque la neige est enfin arrivée, le soulagement est tombé avec elle. Nous sommes tous reconnaissants pour la couverture d’hiver qui s’enroule sur l’armoise silencieuse. Pour les arbres, les serpents et les crapauds, ce sont des moments de repos et de rêve. Pour l’humanité, ce doivent être des temps de bilan et de changement.

