Insomnium lance son nouveau single “ The Reticent ”

Maîtres du death metal mélodique finlandais INSOMNIUM ont sorti leur nouveau single, “Le réticent”, passant par Century Media Records. Un clip vidéo d’accompagnement réalisé par un vidéaste renommé Vesa Ranta, peut être vu ci-dessous.

INSOMNIUM guitariste Ville Friman déclare: “L’année écoulée a été difficile. Les gens ont perdu leurs proches, leur emploi et leurs moyens de subsistance. L’espoir a cédé la place à la peur, à l’anxiété et à l’incertitude. Nous avons tous été contraints de vivre notre vie dans l’isolement, détachés à la fois physiquement et mentalement. Cette chanson parle de tous ces sentiments. Un dialogue intérieur d’espoir et de désespoir. Pendant ce temps, la musique a été une source de réconfort et de réconfort. Quelque chose sur lequel compter et revenir. Et alors que nous sommes devenus renfermés et réticents, notre la musique est de plus en plus forte. “

En raison de la pandémie en cours, Friman, malheureusement, n’a pas pu participer au tournage vidéo.

Après avoir atteint la pole position dans les charts finlandais officiels et avoir atteint le Top 10 allemand avec l’album acclamé “Coeur comme une tombe” en octobre 2019, INSOMNIUM était une fois de plus censé divertir les légions de metal addicts du monde entier. Et c’est ce que ces messieurs ont fait pour le moment: il n’y avait certainement pas d’absence de headbanging sévère … enfin, jusqu’à mi-mars 2020 lorsque le bon vieux monde a brusquement fermé ses rideaux.

Le batteur Markus Hirvonen dit précédemment Perspectives soniques à propos de “Coeur comme une tombe”: “A mon avis, c’est de loin le plus fort INSOMNIUM record que nous ayons jamais fait. Il n’y avait aucun projet de diversification ou quoi que ce soit. Peut-être que l’enregistrement du [2016] ‘Porte de l’hiver’ [album] a en quelque sorte ouvert les portes d’une manière pour nous que nous pourrions nous prouver que, «D’accord, il n’y a pas de frontières d’une certaine manière. Nous pouvons explorer toutes les directions que nous voulons. Je ne dis pas que nous sommes allés à fond dans des directions étranges, mais oui, cela nous a en quelque sorte ouvert la boîte aux trésors d’une manière que nous pouvons élargir en fonction du tempo et des horaires des chansons, nous pouvons jouer plus lentement et plus vite et ainsi. Aussi, peut-être explorer un peu plus avec les signatures temporelles, tout en gardant le INSOMNIUM [feeling] derrière. Ce n’était pas comme une décision que nous allions diversifier notre matériel, mais c’est venu. “

INSOMNIUM est:

Markus Hirvonen – Tambours



Ville Friman – Guitares



Niilo Sevänen – Voix, Basse



Markus Vanhala – Guitares



Jani Liimatainen – Guitares, voix



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).