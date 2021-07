Insomnium sort un nouveau single ‘The Antagonist’ et annonce l’ep ‘Argent Moon’

Pionniers du death metal mélodique finlandais INSOMNIUM ont sorti un nouveau single, “L’antagoniste”. La piste, ainsi que des singles déjà publiés “Le Conjurateur” et “Les Réticents”, apparaîtra sur le prochain EP du groupe, “Argent Lune”, dû le 17 septembre via Century Media Records.

INSOMNIUM leader Niilo Sevanen déclaré à propos de la “Argent Lune” EP : « Lorsque l’épidémie de corona nous a forcés à annuler toutes les tournées et tous les spectacles, nous avons rapidement adopté un état d’esprit selon lequel nous ferions mieux de faire quelque chose et de rester en mouvement. Nous voulions essayer comment les émissions en streaming pourraient fonctionner. Nous voulions voir ce que une sorte de nouvelle musique pourrait grandir dans l’obscurité et la misère de la quarantaine. Et bientôt, ces vibrations ont été canalisées dans des chansons qui sont devenues les ‘Argent Lune’ EP. Nous voulions essayer quelque chose d’un peu différent, donc les quatre chansons de cette version représentent le côté le plus doux de INSOMNIUM. Les ballades et les airs doux. Guitares acoustiques et voix claires. Le chagrin et l’agonie qui s’insinuent dans votre cœur lorsque les nuits s’allongent. Mais n’ayez crainte, nous n’avons pas changé de style. Le prochain album sera encore quelque chose de différent. Nous avons utilisé toutes les idées de ballades ici, alors ce sera peut-être de purs blast beats. Nous verrons. “L’antagoniste” la vidéo est quelque chose de nouveau et de frais aussi, puisque nous avons travaillé avec le réalisateur et le cerveau Ville Lipiäinen Pour la toute première fois. Le résultat est un peu différent INSOMNIUM montage.”

Après avoir atteint la pole position dans les charts officiels finlandais et atteint le Top 10 allemand avec l’album acclamé “Coeur comme une tombe” en octobre 2019, INSOMNIUM était à nouveau censé divertir les légions de metal addicts du monde entier. Et c’est ce que ces messieurs ont fait pour l’instant : il n’y avait décidément pas d’absence de headbanging sévère… enfin, jusqu’à la mi-mars 2020 quand le bon vieux monde a brusquement fermé ses rideaux.

Le batteur Markus Hirvonen dit précédemment Perspectives sonores à propos de “Coeur comme une tombe”: ” A mon avis, c’est de loin le plus fort INSOMNIUM record que nous n’avons jamais fait. Il n’y avait aucun plan de diversification ou quoi que ce soit. Peut-être que l’enregistrement du [2016] ‘Porte d’hiver’ [album] nous a en quelque sorte ouvert les portes d’une manière que nous pouvions nous prouver que, ‘D’accord, il n’y a pas de frontières d’une certaine manière. Nous pouvons explorer toutes les directions que nous voulons. Je ne dis pas que nous sommes allés complètement dans des directions étranges, mais oui, cela nous a en quelque sorte ouvert la boîte au trésor d’une manière que nous pouvons étendre en termes de tempo et de timing des chansons, nous pouvons jouer plus lentement et plus vite et ainsi. Aussi, explorez peut-être un peu plus les signatures rythmiques, tout en gardant le INSOMNIUM [feeling] derrière. Ce n’était pas comme une décision que nous allions diversifier notre matériel, mais c’est venu.”

INSOMNIUM est:

Markus Hirvonen – Tambours



Ville Friman – Guitares



Niilo Sevanen – Voix, Basse



Markus Vanhala – Guitares



Jani Liimatainen – Guitares, Voix



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).