Inspection – La loi sur l’avortement au Texas : juste une autre arme pour la droite

Si ce qui semble susceptible de se produire se produit, la Cour suprême est sur le point de poser une bombe artisanale au sommet de Roe v. Wade via l’affaire du Mississippi.

Vous pensez que la loi du Texas est connectée ? Bien sûr. J’étais méfiant avant l’adoption du projet de loi du Texas, avant que la Cour ne le déclare inconstitutionnel. La loi du Texas n’est pas beaucoup à supposer qu’elle l’est. Les gens supposent que c’est le Texas qui impose simplement sa loi au reste de la nation en versant des primes à quiconque signale une tentative d’avortement, ou même un lien à distance avec cet effort.

Ce n’est pas une anomalie. Cela fait partie d’un modèle. Ce n’est que le début. C’est toujours le début même après l’adoption de lois similaires ; état par état. Substituer des citoyens et des milices pour traquer des concitoyens « évadés » qui n’obéiront pas, même s’ils vivent dans un État où l’avortement est légal, ou le font pratiquer dans un État où l’avortement est légal.

Juste le début de l’extrême droite qui impose sa volonté à la nation, peu importe ce que veut la majorité. Ce n’est que le début de leur idée d’une nation fasciste permettant aux citoyens et aux milices d’être des chemises brunes extralégales, et finalement des versions modernes de chemises brunes. Traquez ceux qui n’obéiront pas, peu importe ce que dit la Constitution, peu importe ce que disent les autres lois de l’État. Juste le début du retour d’une version élargie et réutilisée des patrouilles d’esclaves. Peut-être pas si « réutilisé » en ce qui concerne le vote des Noirs, protestant contre les tentatives de les garder silencieux face à l’injustice.

Attendez-vous à ce que ceux qui demandent justice pour un genou sur le cou, pour une balle dans le dos, un tir rapide, pour l’exécution d’un enfant jouant avec un pistolet-jouet en quelques secondes, soient également pourchassés par des milices et des citoyens délégués par de nouveaux lois. Le tout justifié par la clause « milice » du deuxième amendement. Et vous pensiez que la droite l’avait oublié ? HA!

Avec la Cour sur le point de rejeter le droit d’une femme de choisir par-dessus bord aux requins anti-avortement… (S’ils croient vraiment qu’il s’agit d’un « meurtre », pourquoi autoriseraient-ils certains États à le rendre légal, d’autres non ?) … considérez le début des primes ressemblant davantage aux primes offertes aux milices et aux citoyens pour traquer les esclaves. Juste révisé et élargi pour accomplir tous les rêves de rêve du Reich : fréquemment trempés des seaux de sang qu’ils sont si impatients, si désireux, de verser.

Un moyen d’appliquer ce que les autres États ne feront pas : une excuse pour traverser les frontières des États pour obtenir sa prime. C’est ce qui arrivait avec ces lois avant : même si l’esclave était un homme libre. Découvrez le vrai film 12 Years a Slave.

Peut-être avez-vous oublié leur idée de mettre fin à « un doute raisonnable » à « la prépondérance de la preuve ». C’est très, très vieille école. Donnez-leur le pouvoir et ce sera finalement la culpabilité par accusation : uniquement pour leurs cibles privilégiées. Si vous pensez que cela pourrait vous inclure, vous avez peut-être enfin compris où tout cela va.

Tout cela est connecté. C’est un modèle de ce qu’ils construisent, montre où se dirige ce chemin qu’ils demandent à la nation de suivre. Montre où il volonté aller à moins que nous résistions par tous les moyens possibles.

La loi du Texas n’est qu’une arme légale supplémentaire et un moyen de contourner les lois lorsque d’autres États ne coopèrent pas et la rendent également illégale. Et un autre AK47 truqué pour tirer entièrement automatique pour être utilisé par les milices et les citoyens. Le but : faucher les libertés et les droits de tous.

