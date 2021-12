Inspection par l’USFDA de l’usine américaine de l’entreprise terminée avec succès : Torrent Pharmaceuticals

Le formulaire 483 est délivré à la direction d’une entreprise à la fin d’une inspection lorsqu’un enquêteur a observé des conditions qui, à son avis, peuvent constituer des violations de la loi Food Drug and Cosmetic (FD&C) et des lois connexes.

Torrent Pharmaceuticals Ltd a déclaré jeudi que son usine de fabrication de Levittown, en Pennsylvanie, aux États-Unis, avait terminé avec succès l’inspection de l’USFDA.

L’usine a été inspectée par l’USFDA (United States Food and Drug Administration) entre le 6 et le 15 décembre 2021. À la fin de l’inspection, aucun « formulaire 483 » n’a été délivré, a indiqué la société dans un dossier réglementaire.

Conformément à l’USFDA, le formulaire 483 est délivré à la direction d’une entreprise à la fin d’une inspection lorsqu’un enquêteur a observé des conditions qui, à son avis, peuvent constituer des violations de la loi Food Drug and Cosmetic (FD&C) et des lois connexes.

« Il s’agit d’un développement positif pour la société et reflète notre engagement envers la cohérence de la qualité et le respect des normes réglementaires », a déclaré Torrent Pharmaceuticals.

Selon les informations disponibles sur le site Web de l’entreprise, l’usine de fabrication de Levittown fait partie de l’acquisition par Torrent Pharma de Bio-Pharm, Inc (BPI) en 2018. Elle dispose de capacités de fabrication de substances contrôlées qui ne peuvent être fabriquées aux États-Unis que selon le gouvernement. des lignes directrices.

