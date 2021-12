Inspection – Pour Noël, je veux, pas seulement votre, mais « notre » pays de retour

Avec l’aimable autorisation de tout le baseball

Ma femme et moi n’achetons plus de cadeaux. Même pas l’un pour l’autre. Peut-être un bon repas et un film. Le Père Noël semble respecter cela ; ou peut-être la joie trop occupée dans son traîneau. J’ai entendu dire qu’il faisait aux décorations de mauvais goût ce que les vandales font aux boîtes aux lettres avec une chauve-souris. Pas un fan de mythes trompeurs, comme Jésus est venu en Amérique, ou que le renversement des tables efface en quelque sorte tous ses messages aimables et affectueux.

Blagues et diatribes saisonnières mises à part, lorsque vous vivez loin de vos proches, ou que la plupart d’entre eux sont partis, je pense que l’abandon de Noël a tendance à se produire. Mais cette année, je dis à ma femme, Millie, ET au Père Noël, que je veux quelque chose pour Noël…

Je ne veux pas dire « notre pays de retour » dans le même sens que ceux qui crient : « Nous voulons que notre pays revienne ! » faire. Ce n’est pas le pays de la gauche. Ce n’est pas le pays de la droite. Le pays appartient à tous les citoyens, pas à ceux qui sont politiquement corrects. Quelle que soit votre définition de « politiquement correct ». Ce n’est pas un problème à sens unique. Le concept n’appartient pas à un groupe de partisans.

Toute mesure autre que « TOUS » n’est rien de plus qu’une exigence d’une dictature à parti unique avec, au mieux, une façade à deux partis.

Je veux récupérer mon pays.

Je veux que VOTRE pays revienne.

Je veux que le pays de tous les citoyens revienne.

Un pays où, comme autrefois, nos représentants discutaient de sujets importants. Un pays où ils font ce qu’ils doivent pour adopter des projets de loi importants. Un pays où les projets de loi et les personnes nommées ne sont pas pris en otage parce qu’ils ont été proposés par un membre d’un parti politiquement incorrect. Je veux que le pays revienne où nous pourrons discuter de questions importantes avec civilité, comme ils l’ont fait dans mes classes de lycée dans les années 60. Et c’était pendant une période volatile et controversée : le Vietnam. La plupart des gens, de gauche à droite, comprenaient que verser du sang sur des disques, bombarder des sous-traitants de la défense, tirer sur des manifestants : même s’ils jetaient des pierres, ÉTAIT FAUX. Ils n’ont pas essayé de prétendre que c’était seulement l’autre côté qui avait fait ces choses. Ils n’ont pas prétendu que tirer sur des étudiants de l’État de Kent était un mensonge, ils les embrassaient ou les étreignaient à la place.

Si Kent State se produisait ces jours-ci, je soupçonne qu’une réclamation serait faite, ils se sont tirés dessus.

Je veux un pays de retour où Barry Goldwater et les frères Buckley pourraient aller voir Richard Nixon et lui dire qu’il devait démissionner. Si vous pensiez que la demande de démission aurait dû s’appliquer également à Bill Clinton, je ne suis pas d’accord, mais je comprends. Le faire est certainement la prérogative de ceux qui pensent qu’ils devraient le faire. La réaction de Joe Lieberman, celle de Barry, la réaction de Buckley à ce qu’un président avait fait ? Dans leurs droits, et le signe d’une nation en bonne santé. Aucun politicien ne devrait avoir à être «fidèle» à son président ou à toutes les positions de son parti. Nous avons le droit d’être les individus que nous sommes. Nous ne devrions pas être des robots politiquement corrects.

Un pays moins désireux de défendre des comportements indéfendables serait une bonne chose. Un pays avide de TOUT trouver pour faire tomber les gens politiquement incommodes : mauvais.

Il a fallu BEAUCOUP avant que Nixon ne tombe, et les deux parties ont résisté au début. Il semble maintenant que nous entrons dans une nouvelle administration prête à destituer avant même qu’elle ne commence, ou prête à défendre quoi qu’il arrive. Je pense que nos John McCains, nos Joe Mansions, nos Jacob Javits, nos Lynne Cheneys, étaient et sont toujours un bon signe, un signe sain. Je ne suis souvent pas d’accord, mais ça va aussi. Punir les gens qui ne sont pas d’accord : l’antithèse d’un pays libre.

Nous en avons tellement moins maintenant. Nous avons des compétitions dangereuses pour dire la prochaine chose encore plus scandaleuse. Nous sommes passés d’élections difficiles jusqu’à la Cour suprême, sans terminer un recomptage, à des tentatives de pendre un vice-président jugé « déloyal » et à des recomptages constants.

Je veux un pays où AUCUN parti ne décide si les votes ne doivent pas compter. Je veux un pays où la réaction à la perte d’une élection : peu importe à quel point vous pensez que c’est mal, c’est d’aller de l’avant et d’essayer de réparer ce que l’on pense être cassé : se rappeler que l’autre côté a le droit d’essayer de le faire trop.

Tout le reste ne serait pas une République où tous les citoyens peuvent voter sur qui nous représente. Ce serait au mieux une autocratie,

Voulez-vous vivre dans ce genre de pays? Je ne.

JE VEUX NOTRE RETOUR DE PAYS.

Pas le vôtre.

Pas le mien.

LES NOTRES.

C’est ce que je veux pour Noël.

Je sais que c’est un grand souhait. Peut-être que le Père Noël a des elfes qui peuvent aider ? Millie, je sais que ce n’est probablement pas dans notre budget.

Peut-être y a-t-il de bonnes âmes qui peuvent aider ?



