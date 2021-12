Inspirations pour le chanteur emblématique

Lorsque Bob Dylan était un enfant qui a grandi dans les années 1940 et 1950 à Duluth, Minnesota, il était un grand fan de la radio. « J’étais la dernière génération qui a grandi sans télévision », a-t-il dit un jour. Une grande partie de la musique qu’il a entendue au cours de ces décennies était country et western. Dans des interviews, il a longuement parlé d’apprécier Bill Monroe, The Stanley Brothers, Hank Williams et d’autres stars dans les émissions en direct du Grand Ole Opry à Nashville. Tout au long de la carrière de Dylan, la musique country est restée une passion et une source d’inspiration. Voici neuf de ses héros de la musique country.

Bill Monroe

Bill Monroe et son frère aîné Charlie ont aidé à créer ce qu’on appelle la musique bluegrass. Bob Dylan a dit un jour : « Les trucs sur lesquels j’ai grandi ne vieillissent jamais. J’ai juste eu la chance de l’obtenir et de le comprendre à ce jeune âge, et cela sonne toujours vrai pour moi. Je préfère toujours écouter Bill et Charlie Monroe plutôt que n’importe quel disque actuel. C’est ce que l’Amérique est tout pour moi. L’un de ses favoris ? « Dérivant trop loin du rivage. »

Woody Guthrie

En septembre 1960, un camarade de classe a prêté à Robert Allen Zimmerman, 18 ans, une copie de Woody GuthrieL’autobiographie de Bound for Glory. L’homme qui allait devenir Bob Dylan était obsédé. Environ un an plus tard, il a recherché la légende folklorique à l’hôpital d’État de Greystone Park, où il était soigné pour la maladie de Huntington qui finirait par le tuer. Dylan a joué à son idole un hommage qu’il avait écrit intitulé « Song to Woody », qui a rencontré l’approbation de Guthrie. Dylan a déclaré plus tard : « Son répertoire était hors de catégorie. Ses chansons m’ont fait tourner la tête, m’ont donné envie de haleter, pour moi c’était une révélation. C’était comme si j’avais été dans le noir et que quelqu’un avait allumé l’interrupteur principal d’un paratonnerre.

Hank Williams

Bob Dylan a dit un jour qu’il se souvenait très bien d’avoir entendu une superstar de la musique country Hank Williams « très tôt, quand il était encore en vie » dans les émissions de radio Grand Ole Opry. Dylan a déclaré : « Même à un jeune âge, je me suis identifié à Hank Williams. Je n’avais jamais vu un rouge-gorge pleurer mais je pouvais l’imaginer et cela me rendait triste. Quand il a chanté : ‘The news is out/All over town.’ Je savais ce que c’était, même si je ne le savais pas. Quand il est mort, c’était comme si un grand arbre était tombé. Entendre parler de la mort de Hank m’a pris carrément à l’épaule. Le silence de l’espace n’a jamais semblé aussi fort.

Patsy Cline

Bob Dylan a dit un jour que l’une de ses artistes féminines préférées était une chanteuse de country Patsy Cline, la plaçant dans une parenthèse d’individualistes impressionnants. Il a inclus Patsy Cline lorsqu’il a dit : « Je parle d’artistes qui ont la volonté de ne se conformer à la réalité de personne que la leur. »

Johnny Cash

Il y a eu un moment révélateur au Newport Folk Festival de 1964 lorsque Johnny Cash, qui venait de terminer sa propre série de chansons fascinantes, a donné sa guitare au jeune Bob Dylan. Le couple jouissait d’une admiration mutuelle. Dylan a déclaré: «Je surveille de près mon cœur… J’ai dû me réciter ces lignes un million de fois. La voix de Johnny était si forte qu’elle a rendu le monde petit… En termes clairs, Johnny était et est l’étoile polaire ; vous pourriez guider votre navire par lui – le plus grand des plus grands, alors et maintenant. » Au début des années 1960, Cash a déclaré que la musique country était parfois lente à repérer une bonne nouvelle tendance, mais qu’elle était illustrée par Dylan. Il a ensuite enregistré un certain nombre de chansons de Dylan, telles que « It Ain’t Me Babe » et « Understand Your Man ». Le couple a finalement travaillé ensemble en février 1969, lorsque Bob Johnson – qui avait été producteur pour les deux hommes auparavant – a enregistré 15 chansons avec eux sur deux jours, y compris des versions de « I Walk the Line », « Ring of Fire » et « Un matin de trop. Leur version de la chanson de 1963 de Dylan « Girl from the North Country » est sortie sur l’album de 1969 de Dylan, Nashville Skyline.

Charlie Riche

Lorsqu’on lui a demandé en 1965 quels poètes il a « déniché », Bob Dylan a nommé Rimbaud, Ginsberg et le comédien WC Fields. Il a également nommé le chanteur country Charlie Rich, qu’il a qualifié de « bon poète ».

Willie Nelson

En 2017, Bob Dylan est apparu dans le cadre de Willie NelsonLa tournée du festival de musique hors-la-loi. Ce n’était pas un hasard : Dylan est apparu à plusieurs reprises sur le même festival que Nelson et est un fan de sa musique depuis des décennies. Parmi les travaux qu’il a loués publiquement, citons la version de Nelson du livre de chansons classique « Stardust » et l’album du chanteur country avec Norah Jones et le trompettiste Wynton Marsalis.

John Prine

En plus d’être un fan des stars de la musique country traditionnelle, Bob Dylan a également vanté les vertus de Guy Clark et aurait possédé tous les albums de Townes Van Zandt. Mais l’un de ses hommages les plus poétiques était à feu John Prine. Dylan a dit à Bill Flanagan : « Les trucs de Prine sont de l’existentialisme proustien pur. Voyages d’esprit du Midwest au nième degré. Et il écrit de belles chansons. Je me souviens quand Kris Kristofferson l’a fait entrer en scène pour la première fois. Tous ces trucs sur Sam Stone le papa soldat junky et Donald et Lydia, où les gens font l’amour à dix milles de distance. Personne d’autre que Prine ne pouvait écrire comme ça.

Les frères Burrito volants

Les frères Burrito volants, co-fondé par Gram Parsons et Chris Hillman, était l’un des premiers groupes de country rock les plus importants d’Amérique et Bob Dylan a adoré leur premier album de 1969, The Gilded Palace of Sin. Dylan a déclaré à Rolling Stone en 1969 : « Garçon, je les aime… J’ai toujours connu Chris Hillman, vous savez, depuis qu’il était dans les Byrds, qui avait un son distinctif. Et il a toujours été un excellent musicien. Les disques des Brothers m’ont mis KO. Les Brothers étaient, à leur tour, fans de Dylan et ont enregistré trois de ses chansons : « If You Gotta Go, Go Now », « I Shall Be Released » et « To Ramona ».

