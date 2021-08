Inspiré par Jamie Vardy, Danilo Orsi de Harrogate Town a déchiré la convention pour arriver dans la Ligue de football via l’Amérique, jouant aux côtés de Kleberson pour Ronaldo tout en poursuivant le rêve de la Ligue 2

Danilo Orsi avait le fantasme de chaque enfant de devenir footballeur, mais c’est le rêve américain qui en a fait une réalité.

Comme un Jay Gatsby arraché à la Sunday League dans le Hertfordshire et jeté dans le système de football universitaire des États-Unis, le nouvel attaquant de Harrogate Town a concrétisé ses espoirs de l’autre côté de l’étang.

Orsi a pris la route panoramique vers la Ligue 2

À certains égards, le système d’académie du football anglais fonctionne comme la célèbre promesse d’opportunités de l’Amérique.

Pour chaque Mason Mount et Phil Foden, des centaines de rêves sont écrasés, leurs histoires laissées sur un tas d’efforts gaspillés et oubliés parmi les une ou deux réussites.

Le talent et le travail acharné ne suffisent pas toujours, mais c’est l’innovation qui a fait d’Orsi un joueur de Football League, à 25 ans.

Contrairement à la plupart de ceux qui réussissent, percés à un pouce de leur vie dans des équipes de jeunes de Premier League, ses années d’adolescence ont été passées avec des pères qui dirigeaient la ligne et des kits recouverts de boue.

Orsi a déclaré à talkSPORT.com: “Je n’ai jamais, à aucun moment, pensé que j’allais vraiment devenir un footballeur professionnel.

“Je connais beaucoup d’enfants de nos jours, quand ils sont dans des académies, les parents disent:” Il joue pour Arsenal, il joue pour Tottenham, il sera le prochain Harry Kane “.

Certains des meilleurs souvenirs d’Orsi viennent de ses jours chez Wormley Rovers

“Et évidemment, en grandissant et en ayant l’âge que j’ai maintenant, je peux regarder en arrière et voir que ça ne fonctionne vraiment, vraiment pas comme ça.”

Après avoir terminé son bac dans le nord de Londres, Orsi n’était toujours pas sur la voie de la terre promise du football.

« En fait, je venais de suivre un cours d’informatique, alors je cherchais un emploi à Londres pour étudier l’informatique et des trucs comme ça », se souvient-il.

Mais une offre spontanée était sur le point de changer le cours de sa carrière.

Un de ses anciens entraîneurs avait besoin de joueurs à court terme pour une équipe appelée Chivas en Floride, alors les sacs ont été emballés et il est parti.

Orsi poursuit : « J’étais là-bas pendant six semaines et j’ai marqué quelques buts, nous avons gagné quelques coupes et le président du club a dit : ‘Tu as envie de rester ici un peu plus longtemps ?’ »

Orsi s’est lancé dans une aventure insolite

« Je me suis dit : « Dois-je retourner travailler à Londres ou rester ici au soleil, aller à la plage ? Ouais, je vais essayer.

«Au fil du temps, j’étais là-bas de plus en plus longtemps. J’ai eu un si grand soutien de chez moi – maman n’arrêtait pas de me dire que si vous l’appréciez, restez-y, vous ne savez jamais ce qui pourrait en sortir.

«Mais même à ce moment-là, je n’avais jamais vraiment pensé au football professionnel à long terme. Je le considérais juste de la même manière que les gens partent en voyage pendant un an. »

En l’espace de 12 mois, Orsi est passé du statut de consultant informatique potentiel au bord de la Premier League, Watford exprimant soudainement son intérêt à l’été 2016.

L’attaquant alors âgé de 20 ans passerait un an à côtoyer des stars, pas seulement pendant ces six semaines avec les Hornets.

Il ajoute: “Je suis revenu pour l’été et je suis allé à Watford pendant deux jours, et maintenant je prends le petit déjeuner avec des gens comme Troy Deeney et Heurelho Gomes – et je les regarde en pensant:” J’avais l’habitude de regarder ces garçons sur Match Of The Day et maintenant je prends un petit déjeuner avec eux !’

Cela n’a pas fonctionné à Watford mais de nouvelles opportunités étaient à l’horizon aux États-Unis

« Je me suis donc entraîné avec les U21 et j’y suis resté environ six semaines. De toute évidence, les choses n’ont pas fonctionné, mais à partir de là, je me suis dit: “Vous savez quoi, vous n’êtes pas loin”.

Malgré un bref aperçu de ses aspirations futures en Angleterre, Orsi a été ramené en Amérique – où il allait vraiment se faire un nom.

«Je suis allé à Fort Lauderdale Strikers, qui à l’époque appartenait à R9 (Ronaldo) l’original», se souvient-il.

« J’étais à Miami, – complètement différent d’être à Tampa. J’ai passé un bon moment là-bas, à jouer pour les moins de 23 ans, mais nous nous sommes entraînés avec la première équipe et vous aviez des joueurs comme Kleberson, vainqueurs de la Coupe du monde, marchant même en pensant: “Wow, vous vivez vraiment le rêve”.

“Ces petites expériences m’ont poussé à penser que je pouvais faire quelque chose de moi-même.”

Orsi a emmené la célébration d’Alan Shearer au football universitaire aux États-Unis

Maintenant, combien de joueurs de l’EFL sont passés par le système universitaire américain ?

Ayant obtenu une bourse de l’East Florida State College, Orsi a battu le record de buts, remporté le titre de joueur de conférence de l’année et fait un All-American XI – tout en jonglant avec le football avec un diplôme en gestion d’entreprise.

« C’était difficile car nous étions debout et nous nous entraînions à 7 heures du matin à cause de la chaleur », se souvient-il. « Entraînement de 7 h à 9 h 30, puis cours de 10 h à 1 h, puis vous serez dans la salle de sport de 14 h à 24 h, puis vous dînerez, puis vous étudierez et ferez vos devoirs.

“Donc, en dehors du terrain – gestion du temps, juste au niveau de la personnalité, j’ai beaucoup grandi en tant que personne là-bas.”

Il a même été question de participer au repêchage de la MLS, mais Orsi n’était pas encore prêt à abandonner le football anglais.

Il s’est vite rendu compte, cependant, que la vie n’était pas une plage de Miami en dehors de la ligue.

Ses jours à East Thurrock ont ​​été de courte durée

L’équipe de la Ligue nationale East Thurrock a libéré Orsi huit semaines seulement après son arrivée.

« Oui, je ne pouvais pas vraiment y croire », dit-il. « J’ai reçu un texto qui le dit essentiellement. Je dis simplement que vous avancez.

« Si vous demandez à ma mère, elle dira que j’étais la personne la plus misérable et déprimée des deux semaines suivantes.

« J’étais probablement difficile à vivre. Je venais juste de rentrer d’Amérique et mon premier vrai coup et après huit semaines, c’est fait.

Orsi a remis les choses sur les rails à Hungerford

Sans se laisser décourager par le chagrin d’amour, Orsi a reculé, bien qu’une place dans le tableau, à Hungerford – ce qui nécessitait un départ à 4 heures du matin pour s’entraîner depuis Londres, à environ trois heures de là.

Il terminerait la saison avec 11 buts, dont un contre East Thurrock, malgré son adhésion à mi-parcours de la campagne – et soudain, son nom était là.

Prochain arrêt? Hampton et Richmond, où il prendrait un départ rapide uniquement pour que les freins échappent à son contrôle.

Il réfléchit : « Je volais, l’équipe volait. Nous n’avions perdu que deux matchs à l’extérieur depuis octobre. Il nous restait 10 matchs, nous pensions bien, nous regardons les matches se dérouler, “Nous devrions en gagner sept”.

COVID a mis un terme à une saison prometteuse à Hampton et Richmond

«Mais ensuite, COVID a frappé, et ils ont dit que nous le faisions avec des points par match. Nous avons fini par jouer ce week-end là où quelques autres clubs ne l’ont pas fait. Et nous avons fait match nul 1-1 avec Oxford. Et puis, lorsque vous êtes allé aux points par match, nous avons été exclus des play-offs. »

À 24 ans, après avoir joué si peu au football depuis des mois, la Ligue de football s’est peut-être sentie plus loin que jamais – mais Orsi était sur le point d’entrer dans sa stratosphère.

Passant à Maidenhead, l’attaquant s’est frayé un chemin dans l’équipe et a marqué 21 buts pour la saison, terminant deuxième meilleur buteur de la Ligue nationale Sud pour 2020/21.

Orsi s’est finalement imposé comme l’un des meilleurs attaquants hors championnat du monde

Orsi poursuit : « Si vous regardez des gens comme Jamie Vardy, et son histoire sur la façon dont il est entré dans le football si tard. Il a continué et a réalisé la plus grande chose de tous les temps, remportant probablement la Premier League et jouant pour votre pays.

« Une fois arrivé à 10 ans, je me suis dit : « D’accord, je vais obtenir un autre contrat dans cette ligue ». Je suis sûr qu’un club à plein temps sera peut-être en train de flairer. Mais encore une fois, mon objectif a toujours été de faire bouger la Football League.

Ce rêve est finalement devenu réalité le mois dernier, avec Harrogate Town, la nouvelle équipe promue de la Ligue 2, recourant aux services d’Orsi.

“On pouvait voir que la famille et les amis étaient simplement excités à ce sujet, sinon plus que moi”, dit-il.

“Alors oui, être en League Two maintenant, c’est un rêve que j’avais quand j’étais enfant et je peux maintenant dire que je l’ai réalisé.”

Vardy, bien sûr, était à Fleetwood Town jusqu’à l’âge de 25 ans et a quand même réussi à devenir un vainqueur de la Premier League et de la FA Cup.

Lui-même en retard de floraison, Orsi a déjà assez défié les conventions pour laisser peu de place aux surprises.

« Si je garde la tête baissée, continue à travailler dur, à marquer des buts – vous ne savez tout simplement pas où cela pourrait vous mener. »

