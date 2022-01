Inspiré par Michael Jordan et rebondissant après une blessure

Alessia Russo a grandi en idolâtrant la superstar du basket Michael Jordan, et il ne semble qu’une question de temps avant que l’attaquante de Manchester United ne devienne l’un des visages les plus reconnaissables du football féminin.

« Je suis un grand fan de Michael Jordan et c’est pourquoi je porte le numéro 23. En fait, je l’ai rencontré quand j’étais en Amérique », a rayonné Russo lorsqu’elle a parlé à talkSPORT en décembre. « Il est allé à mon université. Le voir à l’intérieur et autour du campus de temps en temps était incroyable.

Manchester United a remporté ses 3 derniers matches toutes compétitions confondues avant la trêve hivernale

Russo a certainement le potentiel pour être l’une des grandes stars du football féminin dans ce pays à long terme et surfe actuellement sur la crête d’une vague après avoir réussi son premier triplé en Angleterre contre la Lettonie en novembre.

En vérité, cela a été un début de saison accrocheur pour Russo, qui a marqué trois buts en Super League féminine jusqu’à présent et a remporté le but du mois de novembre pour sa superbe frappe contre Tottenham Hotspur.

Russo, cependant, pense toujours qu’il y a plus à venir.

S’adressant exclusivement à talkSPORT sur son premier tour du chapeau en Angleterre, la jeune femme de 22 ans a déclaré: « C’était génial. Quand le premier est entré, j’étais un peu ému mais ça n’a pas duré longtemps, car je savais qu’il me restait 25 minutes à jouer.

«Ce fut un moment incroyable pour moi, mais aussi pour ma famille car c’était tellement agréable de les avoir dans les gradins. Je pense que c’est probablement le triplé le plus étrange que je marquerai jamais, mais n’importe quel but pour l’Angleterre que vous prendrez.

« J’espère qu’il y a beaucoup plus à venir. Je vois encore beaucoup de domaines d’amélioration pour mon jeu et c’est ce que j’essaie de faire à l’entraînement [in terms of] améliorer ces domaines où je suis conscient que je veux continuer et je veux être plus compétitif et obtenir plus de buts, de passes décisives et de victoires pour l’équipe. Plus je reçois de matchs, plus la confiance commence à se développer et, espérons-le, plus viendront. »

Russo a marqué le triplé le plus rapide de l’histoire de l’Angleterre en frappant trois fois le fond des filets en l’espace de seulement 11 minutes lors de la victoire 20-0 contre la Lettonie

Russo a rejoint Manchester United en septembre 2020 après avoir passé trois ans en Amérique avec les North Carolina Tar Heels et a pris un bon départ dans la vie avec les Red Devils, marquant trois buts lors de ses quatre premiers matchs.

Mais sa première campagne avec United a été cruellement écourtée après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers lors d’un entraînement qui a nécessité une intervention chirurgicale, ce qui signifie qu’elle n’a fait son retour à l’action que le dernier jour de la saison dernière après avoir subi une série de revers.

Sans surprise, cela signifie que la saison dernière a été incroyablement frustrante sur le plan personnel pour Russo et il n’est pas surprenant que l’international anglais soit déterminé à rattraper le temps perdu dans les mois à venir.

« Je pense que chaque fois que quelqu’un me pose des questions sur la forme et les objectifs cette saison, je reviens au fait que j’apprécie vraiment d’être de retour sur le terrain après une longue période la saison dernière », a déclaré la Lionne.

« J’adore jouer au football et obtenir des minutes constantes et m’entraîner chaque semaine et je pense que lorsque j’apprécie ce que je fais, c’est lorsque je joue à mon meilleur. Je suis vraiment content de pouvoir rejouer après une année aussi difficile la saison dernière.

« Mentalement, c’était vraiment fatiguant en fait et plus que [it was] physiquement je pense. Pouvoir être si proche tant de fois et puis, malheureusement, les choses ne se passent pas forcément comme prévu [was tough].

Russo s’est blessée aux ischio-jambiers à l’entraînement en novembre 2020 mais est revenue en force cette saison

« Mais je pense que cela m’a façonné en tant que joueur et cela me pousse aujourd’hui à travailler encore plus dur et à profiter de chaque session et de chaque match et de tout laisser sur le terrain comme toujours. »

United s’adapte toujours à la vie du nouveau patron Marc Skinner, qui a remplacé Casey Stoney en tant qu’entraîneur-chef cet été après sa démission en mai après avoir guidé le club vers des quatrièmes places consécutives de la WSL.

Les Red Devils ont lutté pour la cohérence dans la première moitié de la saison après un été de changements sur et en dehors du terrain, mais Russo pense que ce n’est qu’une question de temps avant que les choses ne commencent à s’enclencher.

« Il y a beaucoup plus à venir », a-t-il déclaré. « Nous savons que certaines performances n’ont pas été à la hauteur et nous le savons en tant que joueurs et staff.

« Janvier/février, vous avez beaucoup de matchs qui arrivent assez rapidement et les gens peuvent commencer à se fatiguer et les équipes peuvent relâcher un peu le pied et je pense que c’est à ce moment-là que nous devons vraiment passer au niveau supérieur et montrer à tout le monde ce dont nous sommes vraiment capables.

« Cette ligue est tellement compétitive et cette saison plus que toute autre. Bien sûr, nous sommes un groupe de filles et de staff super compétitif et nous voulons tous faire pression pour la Ligue des Champions. C’est là que nous voulons emmener ce club, mais en même temps, nous devons mettre les performances en place pour étayer nos propos.

La Super League féminine revient ce week-end et Manchester United occupe actuellement la quatrième place de la Super League féminine, à sept points du leader de la ligue Arsenal.

