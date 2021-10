Inspiré par Rocky Balboa, Shorty Torres publie une affiche pour le prochain combat du BRAVE CF 55 en Russie

En 1985, Rocky Balboa a parcouru le monde pour atterrir en Russie et relever le plus grand défi de sa carrière le jour de Noël.

De l’autre côté du ring, Ivan Drago était le boxeur soviétique qui avait tué son ancien adversaire et ami Apollo Creed lors d’un match d’exhibition des mois plus tôt. Après une guerre de 15 rounds, Rocky parvient à assommer Drago avec quelques secondes restantes et prononce un discours inspirant sur le changement à une foule auparavant hostile maintenant au milieu d’une ovation debout … puis vient l’épopée proche. l’histoire.

L’intrigue de Rocky IV, le quatrième volet de la franchise cinématographique à succès de Sylvester Stallone, a attiré des millions de personnes dans les salles de cinéma dans les années 1980 et a touché le cœur de beaucoup d’autres depuis lors, dont le jeune José « Shorty » Torres. À tel point que, lorsqu’il en a eu l’occasion, Torres n’a pas hésité à recréer ce qui est l’un de ses films préférés.

Les similitudes sont là, en effet, sauf bien sûr pour toute la partie vengeance. Shorty est sur le point de quitter sa ville natale de Chicago, à environ 800 miles de Philadelphie de Rocky, et de se rendre en Russie pour relever le plus grand défi de sa carrière, un défi qui peut avoir d’énormes implications pour son avenir.

Torres, qui s’est même procuré une affiche d’inspiration Rocky pour le combat, affrontera Ali « Puncherking » Bagautinov dans l’événement principal de la nuit de BRAVE CF 55, le 6 novembre, à Rostov, en Russie.

Le vainqueur de ce combat tant attendu des poids mouches se qualifiera pour le prestigieux titre mondial des poids mouches BRAVE CF contre Velimurad Alkhasov.

Mais pour voir si Torres est Rocky ou Apollo dans cette histoire, il faudra attendre encore quelques semaines.