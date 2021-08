Inspirer les Anti Vaxxers à se masquer, tout en faisant la queue, pour leurs vaccinations contre le Covid-19, pourrait être facile. 10z viral

La satire m’empêche de sangloter devant la stupidité de la foule d’Anti Anything Intelligent.

Je passe beaucoup de temps à méditer sur maladroit comportement des républicains conservateurs de ce pays. Je ne suis pas plus près de le comprendre aujourd’hui qu’il y a 12 ans lorsqu’ils ont commencé à porter des sachets de thé suspendus à leurs chapeaux de cow-boy et portant des pancartes criant « Gardez les mains de votre gouvernement loin de ma sécurité sociale et de l’assurance-maladie ». J’ai toujours attribué cela au résultat aberrant de devenir trop proche de vos cousins ​​ou peut-être à l’approvisionnement en eau du comté, à une expérience militaire avec des drogues psychotropes qui ont tragiquement mal tourné.

Nous avons donc maintenant la pandémie de Covid-19 et la course vers le bas des comportements criminels maladroits comme les Anti Maskers et les Anti Vaxxers. Le comportement d’un pourcentage choquant de politiciens conservateurs et de représentants du gouvernement est presque incompréhensible. Pourquoi les gouverneurs de certains États rouges, qui sont pillés par la variante Delta, émettraient des ordonnances et des politiques interdisant les masques ou la distanciation sociale et encourageraient les événements potentiels de super épandage est tout aussi déconcertant.

Mais au milieu de ma dépression abyssale provoquée par la certitude que je ne comprendrais jamais l’esprit républicain de Wingnut et que je n’avais donc aucun espoir que ces mêmes Wingnuts puissent jamais être motivés pour se masquer ou vacciner, la solution mon funk. Associez les masques et les vaccins aux produits les plus populaires pour les vieux blancs sur le marché.

Dick Pills et Gizmos de croissance des cheveux.

Il suffit d’activer n’importe quel fournisseur de podcasts Fox News, OAN, News max ou la théorie du complot loufoque de votre choix et ils regorgent de publicités pour certains des produits les plus scandaleux de la planète. Alex Jones et ses produits viennent à l’esprit. Et plus la revendication est sauvage, plus ils la proclament fort.

Formule de carburant de fusée chimique de la prostate Manly Man.

Pilules de protons amplifiant la testostérone avec la technologie de modulateur d’orgasme explosif Q45.

Chapeau de restauration de cheveux en mousse Mule avec accélérateur de croissance laser GRATUIT.

La plupart d’entre nous les ont vus et s’en sont moqués, mais quelqu’un achète cette merde, et je pense que je sais qui.

Donc, d’après ce que j’ai compris, les personnes responsables de ce pays qui ont porté les masques, gardé leurs distances, se sont fait vacciner et ont généralement agi et se sont conduits avec une responsabilité civique et des recommandations basées sur des faits scientifiques généralement acceptées, n’ont qu’à se rabaisser légèrement pour commencer à implanter une ou des rumeurs qui feront appel à la libido intérieure et à la vanité du Anti tout ce qui est intelligent les gens des gaffes et des écureuils de l’État rouge.

Quelques Starters du haut de ma tête:

Le port d’un masque dans les lieux publics met du plomb dans votre crayon.

Le port d’un masque dans les lieux publics provoque une accumulation de gaz de testostérone dans votre circulation sanguine et entraîne des érections 33% plus dures. (Celui-ci pourrait être dangereux, des gars comme Louie le maître de l’orbite n’enlèveraient plus jamais le masque).

Le port d’un masque dans les lieux publics guérit la calvitie masculine.

Le port d’un masque dans les lieux publics fait repousser les cheveux, parfois dans des endroits où vous n’en avez jamais eu auparavant.

Se faire vacciner guérit l’impuissance.

Se faire vacciner augmente la longueur et la circonférence.

Je me rends compte que cela reflète leurs conneries Q anon / Big Lie, mais cela a l’avantage de faire appel à leur vanité et non à leur stupidité. Et cela pourrait juste fournir un peu de légèreté, l’enfer, cela pourrait même fonctionner. Je veux dire, regarde comment le truc de l’accouchement a décollé.

D’accord, alors c’est tout. Si même la moitié de ces Palooka croyaient de la merde comme ça, les files d’attente pour les personnes (surtout les hommes) se faisant vacciner seraient à la porte et en bas du pâté de maisons et ils porteraient tous des masques, parfois deux masques. (Ce sera Louie).

Alors ajoutez vos lignes de rumeurs et mettons-nous au travail.

Et quand quelqu’un vous dit des conneries, vous répondez.

“Tu vois, on peut le faire aussi”.

« Nous l’arrêterons quand vous le ferez ».

Voter démocrate. Votez tout le bulletin de vote. Soutenir les droits des électeurs.

